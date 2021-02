Tottenham Hotspur begon het seizoen sterk en leidde twee maanden geleden nog het klassement. Vandaag staat de ploeg zesde met elf punten minder dan de leiders uit Manchester. Kunnen The Spurs zich herpakken?

José Mourinho kon dit seizoen pas écht aan zijn Spurscarrière beginnen. In november 2019 werd de intussen bij PSG coachende Mauricio Pochettino ontslagen. Zijn ploeg kende een decompressie na de verloren Champions Leaguefinale tegen Liverpool en had nood aan een frisse wind. Pochettino moest plaatsmaken voor The Special One.

Vorig seizoen eindigde de ploeg 'maar' zesde - het moest een jeugdig Chelsea in een overgangsjaar en outsider Leicester City voor zich dulden - maar Mourinho wist dat hij zou worden beoordeeld op dit seizoen. Daar stoomde hij zich klaar voor en daarin steunde het bestuur hem ook.

Steven Bergwijn kwam in de winter, Carlos Vinicius werd de back-up voor Harry Kane die de Spurs lang misten, Höjbjerg was de pitbull op het middenveld die Mou absoluut wilde en met Sergio Reguilón haalde de club een Europa Leaguewinnaar als linksachter. Zelfs Gareth Bale komt een seizoentje meevoetballen.

Het enige échte minpunt in die twee transferperiodes? Christian Eriksen verliet Noord-Londen voor Inter. Hij wilde eerder al een nieuwe uitdaging opzoeken en was met amper tien basisplaatsen in de competitie niet langer incontournable.

Kane de quarterback

Tottenham nam een vliegende start in de competitie. In november stonden The Spurs nog bovenaan het klassement en leken ze eindelijk een serieuze titelkandidaat. Het duo Kane-Son vond elkaar beter dan ooit tevoren en de defensie stond, zoals we gewend zijn van Mourinho, betrouwbaar op post.

Als een quarterback liet Harry Kane zich regelmatig uitzakken om spelverdeler van dienst te zijn. Meer dan eens verstuurde hij perfect gewogen lange passes richting zijn spitsbroeder Son Heung-min. De Engelse topspits verzamelde al snel 11 assists en leek een completer aanvaller dan hij reeds was. Zelf pikte hij ook nog regelmatig een doelpunt mee, de teller staat op twaalf. Het zijn geweldige cijfers, dat valt niet tegen te spreken, maar een zogezegde 'dip' zat er vroeg of laat aan te komen.

Harry Kane vervulde deze rol door een gebrek aan creatieve middenvelders. "Tanguy Ndombele speelt als nummer tien omdat hij nog niet de defensieve discipline had om centraal in het middenveld te spelen", legt Mourinho uit aan The Athletic.

Jack Pitt-Brooke, de Tottenhamwatcher van het online medium, denkt er het zijne van in zijn podcast The view from the lane: "Kane heeft de verkoop van Eriksen en de niet-selecties van Dele Alli kunnen verdoezelen omdat hij zo dominant was." Daarom wilde de Londense ploeg in januari zo graag Eriksen terughalen.

Overprestatie

The Lilywhites hebben dit seizoen moeite om goede kansen te creëren. De efficiëntie van Kane en Son hielp vaak om de weinige kansen die ze kregen te scoren, maar ook vanuit onwaarschijnlijke posities ramden beide heren enkele ballen prachtig tegen de netten. Dit kon echter niet blijven duren. '

Expected Goals' (xG) is een statistiek die bepaalt wat de kans is dat een bal vanuit een bepaalde positie wordt gescoord. Volgens dataverzamelaar Understat hebben de Spurs maar 19,96xG bijeen gespeeld uit open spelsituaties, maar scoorde het wel 26 keer. Vooral Son, die twaalf goals maakte uit 7,43xG, is cruciaal in deze overprestatie.

In de 1-0-verliespartij tegen Brighton creëerde Tottenham bijvoorbeeld maar 0,46 expected goals. Liverpool beperkte de ploeg van Toby Alderweireld in eigen huis tot amper 0,13xG, maar toch scoorde het in de 1-3-verliespartij. Die drie doelpunten van Liverpool, bijvoorbeeld, waren een betere representatie van hun kansen, want de ploeg van Klopp sprokkelde 2,56 verwachte goals bij elkaar. 'Expected Goals' is een onvermijdbaar spook.

Eriksen halen lukte deze winter niet, mede doordat Daniel Levy, de bikkelharde onderhandelaar van Tottenham, Dele Alli niet naar PSG liet gaan. Dus Mourinho moet oplossingen zoeken binnen zijn selectie en die heeft hij naar eigen zeggen gevonden. "Ndombele kan nu de intensiteit aan om in het middenveld te spelen. Hierdoor kunnen we Tanguy én Dele laten spelen", voegde de Portugees toe aan zijn betoog bij The Ahtletic.

Kantelpunt tegen Chelsea?

Vandaag ontvangt Tottenham Chelsea, een ploeg die onder nieuwbakken coach Thomas Tüchel ook nog zoekende is naar zijn beste vorm. Deze partij komt nog net iets te vroeg voor de geblesseerde Harry Kane. Het duel is cruciaal in de strijd voor een topzesplaats, waar opnieuw Leicester, maar ook West Ham en Everton zich in mengen.

Voor de wedstrijd tegen Chelsea telt de thuisploeg 33 punten, maar liefst elf minder dan de twee koplopers uit Manchester die in bloedvorm verkeren. Het is dus hoog tijd voor Mourinho, die als geen ander zijn ploeg kan klaarstomen voor een cruciaal duel, om zijn manschappen terug op de rails te krijgen.

Als de re-integratie van Dele Alli verloopt zoals gewenst, zit er misschien nog een mooi seizoeneinde in voor Tottenham Hotspur.

Sebastiaan Van Praet

