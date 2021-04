In Engeland is competitieleider Manchester City een van de zes stichtende leden van de Super League, een gesloten competitie waaraan twintig Europese topclubs zouden deelnemen.

Coach Pep Guardiola is echter geen voorstander. "Het heeft niets meer met sport te maken als er geen relatie meer is tussen inzet en beloning. Het gaat niet om sport als succes gegarandeerd is en verliezen niet meer van belang is", vertelde de Catalaan dinsdag tijdens het permoment. Liverpool-aanvoerder en international Jordan Henderson heeft volgens de krant The Daily Mail intussen een vergadering belegd met alle aanvoerders van Premier League-teams om de situatie te bespreken en een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de Super League in te nemen.

🗣️ "It is not sport if the relationship between the effort and reward doesn't exist."



🗣️ "It is not sport if it doesn't matter if you lose"



Pep Guardiola shares his thoughts on the European Super League pic.twitter.com/Qy7gJMYdUW