Eerste winnaar van de UEFA Nations League zal 10,5 miljoen euro incasseren

Begin december werden in Dublin, zonder veel mediaruchtbaarheid, de halve finales van de Nations League geloot. De uitkomst oogt alvast veelbelovend met twee attractieve affiches. Als gastland zal het Portugal van bondscoach Fernando Santos met Zwitserland de grootste outsider van de halve finales treffen. De Rode Duivels weten ondertussen maar al te goed tot wat Haris Seferovic (Benfica) en Xherdan Shaqiri (Liverpool) in staat zijn. De 5-2-nederlaag op 18 november in Luzern blijft voor aanvoerder Eden Hazard tot op vandaag een negatieve uitschieter in een succesvol WK-jaar.

Nederland-Engeland, dat op 6 juni wordt afgewerkt in Guimarães, wordt door Oranjebondscoach Ronald Koeman dan weer omschreven als 'een geweldige wedstrijd'. De ex-verdediger speelde in maart voor 51.500 toeschouwers in Amsterdam nog tegen de Three Lions een vriendschappelijke ontmoeting, die met 0-1 werd gewonnen door de Engelsen, via Jesse Lingard. 'Veel van onze spelers zijn actief in de Premier League. Daarom ook is het zo mooi om straks weer eens tegen elkaar uit te komen.'

Los van EK-deelname

De finale wordt op 9 juni afgehaspeld in Porto, de wedstrijd om de derde plaats op dezelfde dag, maar dan in Guimarães. De winnaar van de UEFA Nations League deelt alleszins stevig in de prijzenpot. De laureaat mag 10,5 miljoen bijschrijven op de rekening. Plaatsing voor de finaleronde van de landencompetitie leverde de voetbalbond al 4,5 miljoen euro op, bij eindwinst komt daar nog eens 6 miljoen euro bij. De verliezende finalist incasseert 4,5 miljoen euro, de nummer drie en vier ontvangen respectievelijk 3,5 en 2,5 miljoen euro.

De Nations League is een bijkomende competitie die door de Europese voetbalbond UEFA werd ingevoerd, om de oefeninterlands tussen de grote eindtoernooien door spannender te maken. Via het nieuwe toernooi, waaraan alle 55 leden van de UEFA deelnemen en in totaal 76,25 miljoen euro verdeelden, zijn ook tickets voor het EK in 2020 te verdienen. Dat gebeurt dan via play-offs, want de halve finales en de eindstrijd van de Nations League staan los van de strijd om EK-deelname.