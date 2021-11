Het lijkt er steeds meer op dat de erg succesvolle carrière van Sergio Agüero er zomaar kan opzitten. De hartritmestoornissen waarmee de Argentijnse spits kampt, zouden ernstiger zijn dan aanvankelijk gedacht.

Op 30 oktober moest Sergio Agüero noodgedwongen het veld verlaten tijdens de wedstrijd tegen Alavés. De Argentijn van Barcelona kwam voor de eerste keer thuis aan de aftrap bij zijn nieuwe club, maar zocht al na 42 minuten de bank op na een botsing met een tegenstander. Onmiddellijk kreeg Agüero ademnhalingsproblemen, werd hij duizelig en afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de wedstrijd kwam Barcelona zelf met het statement dat zijn Argentijnse spits drie maanden out is.

Enkele dagen later komt het Catalaans radiostation Catalunya Radio met het nieuws dat zijn hartritmestoornissen wel eens zo ernstig zijn dat zijn carrière er al vroegtijdig op zou kunnen zitten. Het nieuws zou afkomstig zijn van Josep Brugada, de cardioloog die Agüero behandelde. Volgens de dokter is de aritmie zo erg dat het niet meer te rijmen valt met een leven als professioneel voetballer.

Even na het nieuws kwam Agüero zelf met een bericht op Twitter om de geruchten te ontkrachten. De aanvaller van FC Barcelona zegt 'altijd positief' te zijn. 'Naar aanleiding van de geruchten die rondgaan, kan ik zeggen dat ik de aanwijzingen van de clubartsen opvolg. Ik doe tests en behandelingen en zie dan over negentig dagen hoe het herstel is verlopen.'

Afgelopen zomer kwam de 33-jarige Sergio Agüero na tien seizoenen bij Manchester City over naar Barcelona. Daar moest de Argentijn wel meteen kampen met een vervelende blessure waardoor hij pas aan vier wedstrijden in La Liga en één in de Champions League kwam. Daarin scoorde hij één keer tegen Real Madrid in de laatste minuten.

Op 30 oktober moest Sergio Agüero noodgedwongen het veld verlaten tijdens de wedstrijd tegen Alavés. De Argentijn van Barcelona kwam voor de eerste keer thuis aan de aftrap bij zijn nieuwe club, maar zocht al na 42 minuten de bank op na een botsing met een tegenstander. Onmiddellijk kreeg Agüero ademnhalingsproblemen, werd hij duizelig en afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de wedstrijd kwam Barcelona zelf met het statement dat zijn Argentijnse spits drie maanden out is.Enkele dagen later komt het Catalaans radiostation Catalunya Radio met het nieuws dat zijn hartritmestoornissen wel eens zo ernstig zijn dat zijn carrière er al vroegtijdig op zou kunnen zitten. Het nieuws zou afkomstig zijn van Josep Brugada, de cardioloog die Agüero behandelde. Volgens de dokter is de aritmie zo erg dat het niet meer te rijmen valt met een leven als professioneel voetballer.Even na het nieuws kwam Agüero zelf met een bericht op Twitter om de geruchten te ontkrachten. De aanvaller van FC Barcelona zegt 'altijd positief' te zijn. 'Naar aanleiding van de geruchten die rondgaan, kan ik zeggen dat ik de aanwijzingen van de clubartsen opvolg. Ik doe tests en behandelingen en zie dan over negentig dagen hoe het herstel is verlopen.'Afgelopen zomer kwam de 33-jarige Sergio Agüero na tien seizoenen bij Manchester City over naar Barcelona. Daar moest de Argentijn wel meteen kampen met een vervelende blessure waardoor hij pas aan vier wedstrijden in La Liga en één in de Champions League kwam. Daarin scoorde hij één keer tegen Real Madrid in de laatste minuten.