Kylian Mbappé blijft een speler van PSG. De Franse kampioen bevestigde zaterdagavond dat de Franse topspits zijn aflopende contract in Parijs verlengt. Hij zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot 2025.

'Onze geschiedenis schrijven we hier. Hier is het Parijs', zegt de 23-jarige Mbappé in een kort filmpje op de sociale media van PSG. Het nieuws over de contractverlenging lekte eerder op de dag al uit via verschillende media. Mbappé werd maanden het hof gemaakt door Real Madrid maar verkiest dus een langer verblijf in eigen land. Mbappé werkt zaterdagavond met PSG de laatste competitiematch van het seizoen af tegen Metz. 'Ik ben heel blij in Frankrijk, in Parijs, te blijven. Ik hoop dat ik kan blijven doen waar ik het meeste van houd, voetbal spelen en prijzen winnen', vertelde Mbappé in het Parc des Princes.

Mbappé speelt sinds de zomer van 2017 voor PSG, dat hem aanvankelijk leende van AS Monaco. Sindsdien werd hij al vier keer kampioen met de hoofdstedelingen maar de Champions League, de absolute hoofdprijs, winnen lukte nog niet. Dit seizoen sneuvelde PSG in de achtste finales tegen Real Madrid, de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard. De Koninklijke wilde hem maar wat graag transfervrij binnen halen maar uiteindelijk zwichtte Mbappé toch voor het voorstel van PSG. De Qatarese eigenaars zouden hem een tekenpremie van liefst 150 miljoen euro en een maandsalaris van 4,7 miljoen euro beloofd hebben.

Het zorgde bij Javier Tebas, voorzitter van La Liga in Spanje, al voor een verontwaardigde reactie. Hij noemde het nieuwe contract zaterdag 'een belediging voor het voetbal'. Tebas verwees naar de honderden miljoenen schulden die PSG de voorbije seizoenen noteerde en de enorme loonlast die de club al torst. La Liga heeft intussen ook officieel laten weten een klacht neer te leggen tegen PSG 'om het economisch ecosysteem van het Europees voetbal te verdedigen'.

In een persbericht wordt de handelswijze van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi 'een gevaar voor het Europese voetbal' genoemd. LaLiga plant klachten bij de UEFA, de Franse fiscale en administratieve diensten en de bevoegde instanties binnen de Europese Unie.

