Tottenham Hotspur heeft zaterdag de terugkeer van clubicoon Gareth Bale bekendgemaakt. De 31-jarige Welshman wordt voor één seizoen gehuurd van Real Madrid, de club die Bale eind augustus 2013 voor een toenmalig recordbedrag van honderd miljoen euro overnam van de Spurs.

De Welshman kende de voorbije jaren wisselend succes in Madrid. Zijn statistieken - 105 goals en 68 assists in 251 officiële duels - ogen uitstekend, en ook zijn prijzenkast werd met vier Chamipons League-zeges, vier wereldtitels voor clubs, twee landstitels en één nationale beker goed gevuld, maar er waren ook minpunten. De laatste jaren verzeilde Bale steeds meer op de bank. Zijn attitude zou niet altijd een voorbeeld zijn geweest. Vorig seizoen eindigde hij op slechts drie goals en twee assists in twintig matchen. Na de coronabreak kwam hij maar twee maal meer in actie.

Naast Bale maakt ook Sergio Reguilon, een 23-jarige Spaanse linksachter, de overstap van Real Madrid naar Tottenham. Reguilon ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Het voorbije seizoen leende Real Madrid Reguilon uit aan Sevilla.

De Welshman kende de voorbije jaren wisselend succes in Madrid. Zijn statistieken - 105 goals en 68 assists in 251 officiële duels - ogen uitstekend, en ook zijn prijzenkast werd met vier Chamipons League-zeges, vier wereldtitels voor clubs, twee landstitels en één nationale beker goed gevuld, maar er waren ook minpunten. De laatste jaren verzeilde Bale steeds meer op de bank. Zijn attitude zou niet altijd een voorbeeld zijn geweest. Vorig seizoen eindigde hij op slechts drie goals en twee assists in twintig matchen. Na de coronabreak kwam hij maar twee maal meer in actie. Naast Bale maakt ook Sergio Reguilon, een 23-jarige Spaanse linksachter, de overstap van Real Madrid naar Tottenham. Reguilon ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Het voorbije seizoen leende Real Madrid Reguilon uit aan Sevilla.