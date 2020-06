Wat de laatste dagen in de lucht hing, is nu ook bevestigd: Dries Mertens heeft zijn contract bij Napoli tot 2022 verlengd.

'Evviva Dries!' Daarmee maakte Napolivoorzitter Aurelio De Laurentiis bekend dat Mertens nog wat langer bij Napoli zal blijven.

Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries! #ADL pic.twitter.com/paiJ72irkX — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) June 17, 2020

De 33-jarige Rode Duivel tekende er een contractverlenging tot 2022. Dat maakte hij zelf bekend met een pakkend filmpje op zijn sociale mediakanalen. Daarin spreekt hij zijn liefde uit voor de stad en de club, waarvan hij onlangs topschutter aller tijden werd. "Napels, ik kan het nog altijd niet geloven. Vanaf de eerste dag dat ik hier aankwam, omhelsde je mij. Je hebt me verschillende wondervolle dingen geleerd. Je hebt me zo vele mooie mensen leren kennen. Voor mij en mijn familie was je meteen een thuis. Het minste wat ik terug kon doen is doelpunten scoren.

'Ik zal jullie alles geven tot mijn laatste dag', vervolgt de Rode Duivel, 'om in de geschiedenis van deze club te blijven als topschutter aller tijden. Maar het is nog niet gedaan, ons verhaal kent een vervolg.'

Dries Mertens kwam in 2013 over van PSV. Bij Napoli werkte hij onder de hoede van achtereenvolgens Rafael Benítez, Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti en Gennaro Gattuso. Hij maakte er 122 goals in 310 wedstrijden.

Vanavond kan Dries Mertens zijn derde prijs winnen met de Partenopei als het Juventus kan verslaan in de finale van de Coppa Italia.

