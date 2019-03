Eintracht Frankfurt beleeft een onbeschrijfelijk seizoen

In de Bundesliga waren ze al een tijdje een revelatie, hetgeen deze week werd aangetoond met een 0-3-zege bij Fortuna Düsseldorf. Maar ook Europees baren de prestaties van de troepen die worden geleid door de 49-jarige Oostenrijk Adi Hütter almaar meer opzien. Samen met FC Sevilla zit Eintracht Frankfurt al aan 23 treffers, waarbij vooral de magische driehoek Sébastien Haller-Luka Jovic-Ante Rebic in het oog springt. Het trio roept herinneringen op aan een andere gouden drievuldigheid, namelijk Giovane Elber-Krassimir Balakov-Fredi Bobic in de jaren negentig bij VfB Stuttgart.

