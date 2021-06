Zeven landen hebben maandag hun ticket veroverd voor de achtste finales van het EK voetbal. België, Italië, Nederland en Wales waren eerder al zeker van een verlengd verblijf.

Na de zege van de Rode Duivels tegen Finland (2-0) op de derde speeldag in groep B zijn de kaarten wat meer geschud. In groep D zijn Tsjechië en Engeland al zeker van minstens een plaats bij de beste derdes, in groep F is dat het geval met Frankrijk. Ook Zweden (groep E) stoot zeker door, net als Zwitserland (groep A), dat na zijn derde wedstrijd al haast zekerheid had.

Op het veld dwongen Oostenrijk (groep C) en Denemarken (groep B) maandag hun kwalificatie af.

Na de zege van de Rode Duivels tegen Finland (2-0) op de derde speeldag in groep B zijn de kaarten wat meer geschud. In groep D zijn Tsjechië en Engeland al zeker van minstens een plaats bij de beste derdes, in groep F is dat het geval met Frankrijk. Ook Zweden (groep E) stoot zeker door, net als Zwitserland (groep A), dat na zijn derde wedstrijd al haast zekerheid had. Op het veld dwongen Oostenrijk (groep C) en Denemarken (groep B) maandag hun kwalificatie af.