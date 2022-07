Engeland heeft zich dinsdag voor eigen publiek als eerste geplaatst voor de finale van het EK vrouwenvoetbal. Het gastland vernederde Zweden met 4-0, dankzij Beth Mead (34.), Lucy Bronze (48.), Alessio Russo (68.) en Fran Kirby (77.)

Doelvrouw Earps verhinderde dat Zweden in de eerste minuut op voorsprong kwam in Sheffield. Met haar been werkte ze het gevaarlijk schot van Jakobsson weg. De Zweden waren na negen minuten erg dicht bij de openingsgoal. Blackstenius kopte na een hoekschop de bal tegen de lat. De Scandinaviërs, nummer twee op de FIFA-ranking, deden The Lionesses pijn. Toch mocht Engeland vieren in de 34e minuut. Bronze zette voor, Mead nam de bal knap aan en trapte in de draai binnen, goed voor haar zesde doelpunt op dit toernooi.

Drie minuten na de pauze gaf het scorebord 2-0 aan. Een corner van Mead werd binnengekopt door Bronze. Russo miste even later onbegrijpelijk, van dichtbij trapte ze tegen de lat. De invalster zou echter toch op het scorebord verschijnen. Lindahl bracht eerst nog redding op haar schot. In de herneming verschalkte Russo met een hakje de Zweedse doelvrouw, die het leer door haar benen in doel zag verdwijnen. En Zweden moest de kelk tot op de bodem ledigen. Een lob van Kirby belandde met hulp van Lindahl in doel: 4-0.

Engeland slaagde er nog niet in om een EK te winnen. Zweden telt een Europese titel. 38 jaar geleden wonnen de Zweden de eerste EK-editie die erkend werd door de UEFA, in de finale waren ze toen te sterk voor Engeland. Ook in 2009 wisten de Engelsen de finale te bereiken.

De bondscoach van de Engelsen is de Nederlandse Sarina Wiegman, die Oranje vijf jaar geleden naar de Europese titel loodste.

Zweden schakelde de Red Flames met 1-0 uit in de kwartfinales, dankzij een doelpunt in de extra tijd van Linda Sembrandt.

Woensdag staat met Duitsland - Frankrijk de tweede halve finale op het programma in Milton Keynes. De finale in een volgepakt Wembley is zondag voorzien.

Doelvrouw Earps verhinderde dat Zweden in de eerste minuut op voorsprong kwam in Sheffield. Met haar been werkte ze het gevaarlijk schot van Jakobsson weg. De Zweden waren na negen minuten erg dicht bij de openingsgoal. Blackstenius kopte na een hoekschop de bal tegen de lat. De Scandinaviërs, nummer twee op de FIFA-ranking, deden The Lionesses pijn. Toch mocht Engeland vieren in de 34e minuut. Bronze zette voor, Mead nam de bal knap aan en trapte in de draai binnen, goed voor haar zesde doelpunt op dit toernooi. Drie minuten na de pauze gaf het scorebord 2-0 aan. Een corner van Mead werd binnengekopt door Bronze. Russo miste even later onbegrijpelijk, van dichtbij trapte ze tegen de lat. De invalster zou echter toch op het scorebord verschijnen. Lindahl bracht eerst nog redding op haar schot. In de herneming verschalkte Russo met een hakje de Zweedse doelvrouw, die het leer door haar benen in doel zag verdwijnen. En Zweden moest de kelk tot op de bodem ledigen. Een lob van Kirby belandde met hulp van Lindahl in doel: 4-0. Engeland slaagde er nog niet in om een EK te winnen. Zweden telt een Europese titel. 38 jaar geleden wonnen de Zweden de eerste EK-editie die erkend werd door de UEFA, in de finale waren ze toen te sterk voor Engeland. Ook in 2009 wisten de Engelsen de finale te bereiken. De bondscoach van de Engelsen is de Nederlandse Sarina Wiegman, die Oranje vijf jaar geleden naar de Europese titel loodste. Zweden schakelde de Red Flames met 1-0 uit in de kwartfinales, dankzij een doelpunt in de extra tijd van Linda Sembrandt. Woensdag staat met Duitsland - Frankrijk de tweede halve finale op het programma in Milton Keynes. De finale in een volgepakt Wembley is zondag voorzien.