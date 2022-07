Met Spanje, Duitsland en Denemarken kan deze poule omschreven worden als de groep des doods. Finland, het vierde team in deze poule, is het zwakke - euh - zusje.

Duitsland: minstens halve finale

Kan recordkampioen Duitsland een negende trofee meenemen uit Engeland? Die Nationalelf won zijn kwalificatiegroep overtuigend met acht op acht en wil tonen dat ze terug is na enkele moeilijkere jaren. De grootste zwakte van Duitsland is dat het makkelijk goals incasseert van sterke teams en die zal het hier zeker ontmoeten.Coach Martina Voss-Tecklenburg weet wat het is om het EK te winnen, want ze deed het vier keer na elkaar als speelster. Met een mix van jong talent en ervaring hoopt ze haar land ook als trainer de trofee te schenken. Onder haar bereikte Zwitserland voor het eerst de WK-finale en met Duitsland mikt ze op minstens een halve finale. Sinds zij in 2018 bondscoach werd, is Duitsland een snel spelende ploeg met technisch sterke middenvelders.Toch is de beste speelster voorin te vinden: spits Lea Schüller. Met een gemiddelde van bijna een goal per wedstrijd, haar snelheid en haar dribbels wordt ze weleens de 'vrouwelijke Marco Reus' genoemd.Van de Spaanse dames wordt veel verwacht, omdat veel van de speelsters wereldtop zijn met hun club. Zo bestaat een groot deel van de selectie uit vrouwen van FC Barcelona, die de treble wonnen in eigen land en de Champions Leaguefinale speelden maar verloren van Olympique Lyon. Het vlotte spel van Barcelona wordt gewoon meegenomen naar het nationale elftal en ook verdedigend creëerde Jorge Vilda een solide team. Spanje is een ploeg die graag de bal heeft en liefst tikitakavoetbal speelt.Vilda werkte in de jeugd al met verschillende leden van zijn team en maakt het eerste elftal sinds 2015 steeds sterker. Er is soms twijfel of de ploeg met hem tot volle ontplooiing zal komen, maar deze zomer hoopt Spanje voor het eerst een trofee binnen te halen.Ondanks de vele wereldtoppers is het niet zo moeilijk de grote ster van de ploeg te benoemen: Gouden Bal en UEFA Women's Player of the Year Alexia Putellas. Helaas kreeg de middenvelder net voor de start van het toernooi slecht nieuws te horen nadat ze op training geraakt werd aan de knie: haar gewrichtsbanden zijn gescheurd en ze is maanden out. Spanje zal het dus moeten doen zonder dé sleutelspeelster. Dat de Denen iets kunnen betekenen op het Europees Kampioenschap bewezen ze in 2017 met een tweede plaats. Om zich rechtstreeks te kwalificeren versloegen ze Italië, dat al meer dan vijf jaar niet meer thuis verloren had. Als een van de eerste vrouwenelftallen won het in de jaren zeventig meerdere onofficiële EK's en WK's, maar sinds de toernooien officieel zijn, pakte Denemarken geen enkele trofee meer.Lars Søndergaard coachte eerst meerdere mannenteams. Toen hij in 2017 de dames van Denemarken overnam, slaagde hij er niet in om hen te kwalificeren voor het WK 2019, maar daarna stormde zijn team door de kwalificaties voor dit EK en het WK in 2023.Søndergaard kan op meerdere sterke spelers rekenen, maar de absolute topper is toch Pernille Harder van Chelsea. Op haar zestiende zette ze bij haar debuut de toon met een hattrick en ze bleef scoren, waardoor ze nu met 67 goals topschutter van Denemarken is. Als aanvallende middenvelder of aanvaller is de kapitein op haar best in de kleine ruimtes voor de defensie.Underdog Finland speelde zijn eerste EK ook in Engeland toen het in 2005 het eerste Finse nationale hoofdelftal, mannen en vrouwen, was dat een eindronde bereikte. In 2017 waren ze er niet bij, maar met Anna Signeul, die Schotland in 2017 naar het EK loodste, won Finland zijn moeilijke groep met Schotland en Portugal.De Helmarit kunnen rekenen op een coach met veel ervaring, want op haar 21ste begon Signeul naast haar spelerscarrière als trainer. Al sinds 1996 werkt ze met nationale ploegen en ze maakte ook al toernooianalyses voor de UEFA. Signeul staat bekend als iemand die een match nauwgezet voorbereid en een tactische expert.Als kleinste land in zijn groep heeft Finland geen grote sterren. Linda Sällström is al een decennium de speerpunt van de aanval en topschutter. Met tien goals in de kwalificaties is ze nog steeds van groot belang. Eveliina Summanen is dan weer de rijzende ster van het team. De centrale middenvelder trok in januari naar Tottenham en staat vooral bekend om haar spectaculaire goals vanop afstand.Lees ook de voorbeschouwing op poule A met Engeland, Noorwegen, Noord-Ierland en Oostenrijk.