Met regerend Europees kampioen Nederland en Zweden zitten er in deze groep twee sterke landen. Zwitserland kwalificeerde zich via de play-offs en Portugal is erbij omdat Rusland door de oorlog in Oekraïne niet mag deelnemen.

Nederland: jongste bondscoach ooit

Voor 2017 was Nederland geen groot land in het vrouwenvoetbal. Onder Vera Pauw haalden ze in 2009 verrassend de halve finale en in 2015 waren ze aanwezig op het WK, maar het EK in eigen land veranderde veel. Surfend op de oranje golf van fans won Nederland vijf wedstrijden op rij om uiteindelijk Europees kampioen te worden. In 2019 werd het vicewereldkampioen en op de Olympische Spelen raakte het in de kwartfinale.

...

Voor 2017 was Nederland geen groot land in het vrouwenvoetbal. Onder Vera Pauw haalden ze in 2009 verrassend de halve finale en in 2015 waren ze aanwezig op het WK, maar het EK in eigen land veranderde veel. Surfend op de oranje golf van fans won Nederland vijf wedstrijden op rij om uiteindelijk Europees kampioen te worden. In 2019 werd het vicewereldkampioen en op de Olympische Spelen raakte het in de kwartfinale.Maar dit is een ander team dan tijdens die wedstrijden, want succestrainer Sarina Wiegman vertrok naar Engeland. Zij werd vervangen door de Engelsman Mark Parsons, die zijn functie in het begin nog combineerde met het leiden van de Amerikaanse damesclub Portland Thorns. De jongste coach ooit van de Nederlandse damesploeg - Parsons is 35 - besloot tactisch niet veel te veranderen, maar liet bijvoorbeeld wel Wolfsburgspeelster Shanice van de Sanden thuis.Met Vivianne Miedema in de spits heeft elke defensie het lastig. Ze was de topschutter van het damesvoetbaltoernooi op de Olympische Spelen en is algemeen topschutter van Nederland nadat ze in 2019 haar held Robin van Persie voorbijging. De teller staat nu op 94 goals. En dat terwijl ze nog maar 25 jaar is. Ze heeft al meer dan honderd caps en is van groot belang voor Arsenal, waar ze ook regelmatig als tien speelt.Met een zilveren medaille op de Olympische Spelen en brons op het WK in 2019 is Zweden een team dat weet hoe het tot het einde moet doorgaan. Na 38 jaar willen ze daar ook graag een nieuwe Europese titel aan toevoegen. Zweden is een agressief aanvallende ploeg, die vanaf het begin van de match de tegenstander bij de keel probeert te grijpen.Tot 2017 werd Zweden vaak gezien als een elftal dat onderpresteerde in relatie tot het talent dat aanwezig was, maar met Peter Gerhardsson is dat anders. Onder hem werd Zweden derde op het EK en verloor het na penalty's van Canada op de Spelen in Tokio. Ook deze bondscoach kan rekenen op enkele ervaren speelsters, zoals kapitein Caroline Seger, de Europeaan met de meeste caps, maar ook jonge opkomende talenten.In de plaats van één uitstekende speelster, heeft Zweden meerdere goede voetballers. Zo is er Stina Blackstenius. Met haar goals was ze een sleutelfactor in de transformatie van het elftal. In de defensie is Chelseakapitein Magdalena Eriksson een van de beste centrale verdedigers ter wereld, die in een drie- of viermansdefensie haar weg weet en ook als rechtsachter kan ingezet worden.Na twee gelijke spelen en dus penalty's in de play-offs was het Zwitserland dat ten koste van Tsjechië naar Engeland mocht. In 2017 debuteerde het team op het EK en deze keer wil het graag voorbij de groepsfase raken.Sinds 2019 is Nils Nielsen de trainer van Zwitserland. Hij leidde in 2017 Denemarken naar een historische EK-finale en nam begin 2019 over van Martina Voss-Tecklenburg. Nielsen staat bekend als een communicatieve coach met veel geduld die graag luistert naar zijn speelsters. Naast zijn voetbalcarrière is hij ook auteur van een boek over twee jonge voetballers en hij zou graag nog meer verhalen schrijven.Het systeem van de ploeg hangt af van de tegenstander, maar een constante is Ana-Maria Crnogorcevic. De 31-jarige spits van Barcelona heeft het doelpuntenrecord bij de dames van haar land. Ze kan spelen als enige spits, in een duo of als centrale pion in een driemansaanval of links of rechts vooraan.Portugal had in de play-offs met 0-1 verloren van Rusland, maar nadat alle Russische teams uitgesloten werden door de UEFA, kregen de Portugese dames in mei dan toch te horen dat ze hun koffers mochten pakken voor Engeland. Francisco Neto kreeg dus een vrij korte voorbereidingstijd, maar omgekeerd geldt dat ook voor de tegenstanders. Die kregen niet veel tijd om zich te verdiepen in het Portugese spel.Dat Portugal via een omweg in Engeland terechtkwam, betekent niet dat het niet competitief kan zijn. Eerder dit jaar versloeg het bijvoorbeeld Noorwegen nog in een wedstrijd op de Algarve Cup. Wat wel opvalt is dat het team weinig scoort. Zo is Ana Capeta topschutter van de kwalificaties met slechts drie goals en scoorden de ploeg in acht matchen maar tien keer.Voordat Francisco Neto bondscoach was, werkte hij als keepertrainer en na een uitstapje naar India trok hij naar Portugal. Voor zijn aanstelling speelden de vrouwen nog nooit een eindronde en nu leidt hij hen er een tweede keer. Portugal doet het grotendeels met speelsters uit de eigen competitie, dus echt grote namen zitten er niet bij de selectie. De basis van de ploeg is Carole Costa. De centrale verdedigster heeft de meeste caps, scoort af en toe en was ook van groot belang voor kampioen Benfica.