De ambitie van Schotland om zich te plaatsen voor het EK voetbal van komende zomer heeft een flinke knauw gekregen door de positieve coronatest van Southampton-middenvelder Stuart Armstrong.

Hierdoor kunnen drie spelers niet worden geselecteerd voor de halve finales van de play-offs tegen Israël. Dat deelde de Schotse voetbalfederatie mee.

Naast Stuart Armstrong moeten Kieran Tierney, verdediger van Arsenal, en Celtic-middenvelder Ryan Christie voor 14 dagen in quarantaine, aangezien ze in de nabijheid van Armstrong hebben vertoefd. Trainer Steve Clarke is ontgoocheld, maar stelt de gezondheid en veiligheid van iedereen voorop.

Een kinesist en een masseur van de Schotse omkadering moeten eveneens in isolatie. Schotland kon zich niet rechtstreeks plaatsen voor het EK in een poule met Rusland en België, maar speelt nog play-offs. Als van Israël wordt gewonnen, wacht in de PO-finale Noorwegen of Servië.

