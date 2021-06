Engeland wint voor het eerst een openingsmatch op een Europees kampioenschap voetbal. Op Wembley in Londen klopten de Engelsen vicewereldkampioen Kroatië met 1-0.

Engeland neemt zo ook revanche voor de verloren halve finale tegen Kroatië op het WK drie jaar geleden in Rusland.

Raheem Sterling zorgde twaalf minuten na rust voor de enige treffer van de middag. Het is voor Engeland de eerste overwinning ooit in een openingsmatch van een EK.

Nog opmerkelijk: door zijn invalbeurt werd de 17-jarige Jude Bellingha de jongste speler ooit op een EK.

Maandag is er in groep D in Glasgow nog Schotland-Tsjechië. Op de volgende speeldag, komende vrijdag, treft Engeland Schotland in een Britse derby op Wembley. Kroatië en Tsjechië ontmoeten elkaar op dezelfde dag in Glasgow.

Geknield

De spelers van Engeland werden opnieuw uitgejouwd door een deel van de fans omdat ze net voor de aftrap van de EK-wedstrijd tegen Kroatië knielden ter ondersteuning van de Black Lives Matter-beweging. Vele andere fans in het Wembley-stadion applaudisseerden en juichten om het boegeroep te overstemmen.

'We willen die steun, we weten dat we die zullen krijgen, wat er ook gebeurt voor de wedstrijd', zo had coach Gareth Southgate voor de wedstrijd vooruitgeblikt naar het moment.

Het team was ook in de voorbereidingsmatchen tegen Oostenrijk en Roemenië uitgejouwd door een deel van het eigen publiek, dat vindt dat de knieval overdreven gepolitiseerd wordt.

De UEFA had eerder aangegeven dat het protest tegen racisme tijdens het EK ondersteunt. Het staat scheidsrechters ook vrij om deel te nemen aan de actie. Zo knielde scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz mee met de Rode Duivels voor de wedstrijd tegen Rusland in Sint-Petersburg.

