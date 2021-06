Kroatië en Tsjechië hebben vrijdag in Glasgow 1-1 gelijkgespeeld in hun tweede EK-duel. Ivan Perisic (47.) wiste vroeg in de tweede helft een penaltydoelpunt van Patrick Schick (37.) uit.

De Tsjechen zetten met het gelijkspel een grote stap naar de tweede ronde. Ze leiden voorlopig in groep D met 4 punten. Voor Kroatië was het het eerste punt.

Tsjechië begon het best aan de partij op Hampden Park. De Tsjechen lieten de Kroaten achter de bal aan lopen en kregen kansjes via Jankto en scherpschutter Schick. De Kroaten konden daar weinig tegenover zetten. Halverwege de eerste helft was er toch eens een schotje van Perisic, maar de Tsjechische doelman Vaclik stond pal. Tsjechië verdiende een voorsprong en die kwam er acht minuten voor het einde van de eerste helft. Lovren raakte in een duel in de zestien met zijn elleboog Schick vol op de neus en de bal ging op de stip. Schick, die hevig bloedde aan de neus, ging zelf achter de elfmeter staan en stuurde Livakovic de verkeerde hoek uit, 0-1. Het is voor de Tsjechische aanvaller al zijn derde doelpunt dit EK, hij is voorlopig alleen topschutter. Rebic kwam meteen na de openingstreffer dichtbij de gelijkmaker, maar hij miste zijn schot volledig.

Perisic maakt gelijk

Kroatië kwam na rust veel scherper uit de kleedkamers. Met twee verse krachten en hernieuwd enthousiasme zochten ze meteen de weg naar het doel van Vaclik. En na drie minuten stond het gelijk. Perisic zette zich door op links, kapte naar binnen en krulde de bal heerlijk binnen, 1-1. De ex-speler van Roeselare en Club Brugge is naast Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo nog maar derde speler die scoorde in de laatste vier grote toernooien.

Er zat meer evenwicht in de partij en in de slotfase waren het vooral de Kroaten die nog vol voor de overwinning gingen. Invallers Vlasic en Petkovic trapten rakelings naast. Het bleef 1-1.

Voor Perisic en co volstaat dinsdag op de slotspeeldag van de groepsfase tegen Schotland enkel een overwinning. Tsjechië moet op Wembley de kwalificatie verzekeren tegen Engeland.

