Donderdagavond werden de vier laatste tickets voor het EK van volgend jaar uitgedeeld. Die gingen naar Hongarije, Noord-Macedonië, Slowakije en Schotland.

De eerste match van de avond, de play-off-finale in divisie D tussen Georgië en Noord-Macedonië, begon al om 18 uur. Beide teams konden geschiedenis schrijven, want ze wisten zich nog nooit eerder te plaatsen voor een eindronde. Noord-Macedonië kon in de beslissende wedstrijd rekenen op Veteraan Goran Pandev. De 37-jarige speler van Genoa schonk zijn team in de 56e minuut de zege. Bij Georgië begon Tornike Okriashvili (ex-KRC Genk) in de basis. Voor Noord-Macedonië viel Charleroi-speler Gjoko Zajkov in het slot in, net als Ivan Trickovski (ex-Waasland Beveren en -Club Brugge). Aleksandar Trajkovski (ex-KV Mechelen en -Zulte Waregem) bleef op de bank.

Door de overwinning speelt Noord-Macedonië volgende zomer op het EK in poule C tegen Nederland, Oostenrijk en Oekraïne.

Hongarije door het oog van de naald

Later op de avond was het dan de beurt aan de grotere kanonnen. En het waren drie wedstrijden vol spanning, te beginnen met Hongarije-IJsland. De Hongaren stonden twee minuten voor tijd nog 0-1 achter in het beslissende play-offduel in Boedapest tegen IJsland, maar keerden de situatie nog om en wonnen met 2-1.

Voormalig Standard-speler Loic Nego zorgde twee minuten voor tijd voor de Hongaarse gelijkmaker en Salzburg-aanvaller Dominik Szoboszlai beslechtte het lot van de IJslanders twee minuten in blessuretijd na een fantastische solo en een heerlijk afstandschot. IJsland was al na elf minuten op voorsprong gekomen na een vrijschopdoelpunt van Gylfi Sigurdsson, na een flater van de Hongaarse doelman Gulacsi.

Bij IJsland stonden Birkir Bjarnason (ex-Standard) en Alfred Finnbogason (ex-Lokeren) aan de aftrap. Ari Skulason (Oostende) en Sverrir Ingason (ex-Lokeren) vielen in.

Het is voor Hongarije de tweede EK-deelname op rij. Op het vorige EK, in 2016 in Frankrijk, sneuvelden de Hongaren in de achtste finales tegen de Rode Duivels (0-4). Hongarije komt volgende zomer op het EK terecht in de loodzware poule F met titelverdediger Portugal, wereldkampioen Frankrijk en Duitsland.

Dominik Szoboszlai scoorde de beslissende 2-1 in de laatste extra tijd. © Belga Image

Schotland voor het eerst in 24 jaar van de partij

Bij die andere twee wedstrijden gingen ze nog verder dan de reguliere tijd. Verlengingen moesten bij Servië-Schotland en Noord-Ierland-Slowakije beslissen over winst. De Slovaken kwamen in Belfast op voorsprong dankzij een schuiver van Kucka (17.).

De buit leek binnen, maar de Noord-Ieren kwamen twee minuten voor het einde op gelijke hoogte dankzij een eigen doelpunt van Skriniar. In de verlengingen klaarde invaller Duris (110.) alsnog de klus voor de Slovaken met een fraai afstandschot. Patrik Hrosovsky (Racing Genk) viel bij Slovakije na 65 minuten in. Het is voor het team van bondscoach Stefan Tarkovic het tweede EK op rij.

Slovakije komt op het EK terecht in groep E met Spanje, Zweden en Polen. Vier jaar geleden in Frankrijk haalden de Slovaken de achtste finales.

Bij Servië-Schotland wilden ze de spanning er nog langer inhouden en moesten er zelfs penalty's getrapt worden. Schotland kwam in Belgrado op voorsprong dankzij een laag schot van Christie (52.). Ook hier viel de gelijkmaker in het slot. Real Madrid-aanvaller Luka Jovic (90.) knikte de thuisploeg naar verlengingen. Daarin werd niet meer gescoord. In de strafschoppenreeks miste Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) de beslissende elfmeter. Schotland won zo met 4-5.

Alexander Mitrovic miste de beslissende penalty voor Servië © GETTY

Bij de Serviërs hadden naast Aleksandar Mitrovic ook Stefan Mitrovic (ex-Gent en Kortrijk) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) een basisplaats. Filip Mladenovic (ex-Standard) en Uros Spajic (ex-Anderlecht) vielen in.

Voor Schotland wordt het een eerste deelname aan een groot toernooi sinds het WK van 1998 in Frankrijk. Twee jaar eerder waren de Schotten er ook bij op het EK in Engeland. Ze komen volgende zomer terecht in groep D met Engeland, Kroatië en Tsjechië.

