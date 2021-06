Nederland heeft maandag ook zijn derde groepswedstrijd op het EK voetbal gewonnen. Oranje versloeg het al uitgeschakelde Noord-Macedonië in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam met 3-0. In het andere duel in poule C haalde Oostenrijk het in Boekarest met het kleinste verschil (0-1) tegen Oekraïne. Oostenrijk stoot als tweede rechtstreeks door naar de achtste finales.

Nederland was voor aanvang van het duel al zeker van groepswinst, terwijl de Noord-Macedoniërs wisten dat hun toernooi na de partij in Amsterdam afgelopen was. Toch sloeg bondscoach Frank de Boer niet aan het roteren. Depay (24.) zette Oranje halfweg de eerste periode op voorsprong na een counter, al zag Noord-Macedonië voordien een overtreding op veteraan Pandev, die aan zijn laatste wedstrijd als international bezig was.

Noord-Macedonië groef zich zeker niet in en speelde aardig mee. Vlak na de pauze besliste Wijnaldum (51.) echter de wedstrijd met het tweede Nederlandse doelpunt. De veer was gebroken en het team van De Boer nam verder afstand. Wijnaldum (58.) scoorde zijn tweede van de vooravond waarna de wedstrijd doodbloedde. De vervanging in de 69e minuut van Pandev, die van zijn ploegmaats een erehaag kreeg en zichtbaar geëmotioneerd was, vormde nog een hoogtepunt.

Oostenrijk

Oekraïne en Oostenrijk speelden in Boekarest een rechtstreeks duel voor de tweede plaats. Oostenrijk nam de beste start en klom via Baumgartner (21.) op voorsprong. De Oekraïners gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Arnautovic die op slag van rusten het tweede Oostenrijkse doelpunt liet liggen. Ook na de pauze probeerden de troepen van Andriy Shevchenko de bakens te verzetten. Succes bleef echter uit. Aan de overzijde liet Oostenrijk enkele malen de geruststellende tweede treffer liggen. Het slotoffensief van Oekraïne leverde niets op en Oostenrijk hield stand. Ook het kanon van Roman Yaremchuk (AA Gent) zweeg.

In de stand sluit Nederland poule C aan kop af met het perfecte rapport van negen punten. Oostenrijk (6 ptn) houdt als nummer twee Oekraïne (3 ptn) achter zich. Noord-Macedonië eindigt met nul punten en moet weer naar huis.

Nederland neemt het als winnaar in poule C in de achtste finales op tegen een beste nummer drie uit groep D, E of F. Die wedstrijd staat komende zondag (18 uur) in Boedapest op de agenda. Oostenrijk kijkt als runner-up daags voordien Italië, dat indruk maakte en groep A autoritair won, in de ogen op Wembley in Londen. Oekraïne moet hopen op een plaatsje bij de vier beste derdes, al lijkt dat met drie punten en een negatief doelsaldo (-1) niet evident. (Belga)

