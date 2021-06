De 24-jarige Fransman Ousmane Dembélé blesseerde zich zaterdag in de tweede groepsmatch tegen Hongarije (1-1) aan de knie en moet forfait geven voor de rest van het toernooi. En ook bij Schotland was er slecht nieuws: middenvelder Billy Gilmour testte positief op corona.

Slecht nieuws voor de Fransen. Les Bleus bleven niet enkel op 1-1 steken tegen Hongarije, ze verloren ook in dezelfde wedstrijd winger Ousmane Dembélé door een blessure aan de knie. De speler van Barcelona viel tegen Hongarije na 57 minuten in voor Adrien Rabiot. Kort voor tijd moest hij opnieuw van het veld. Thomas Lemar kwam hem vervangen.

Volgens de Franse bond wezen radiologische onderzoeken uit dat 'het vereiste herstel niet overeenstemt met zijn behoud in de groep'. Frankrijk kan geen vervanger oproepen voor de 24-voudig international (vier goals), die in de eerste groepsmatch tegen Duitsland (1-0) amper één minuut speeltijd had gekregen van bondscoach Deschamps.

Frankrijk leidt met 4 op 6 in groep F maar is nog niet zeker van kwalificatie voor de achtste finales. De wereldkampioen sluit de 'groep des doods' woensdag af met een clash tegen titelverdediger Portugal in Boedapest.

Gilmour positief

En ook bij Schotland, dat in zijn laatste wedstrijd nog vol aan de bak moet tegen Kroatië, was er minder goed nieuws. Billy Gilmour testte positief op het coronavirus en moet tien dagen in quarantaine. De middenvelder van Chelsea mist zo de laatste groepswedstrijd van de Schotten. De Schotse FA bevestigde het nieuws maandag.

Zijn uitvallen is een streep door de rekening van de Schotten. De centrale middenvelder van Chelsea werd afgelopen vrijdag nog uitgeroepen tot 'Man van de Match' na het 0-0 gelijkspel tegen Engeland. Het was toen voor Gilmour nota bene zijn eerste basisplaats in het Schotse team en zijn derde A-cap.

Schotland begon het toernooi in groep D met 0-2 verlies tegen Tsjechië en moet dinsdagavond in Glasgow winnen van Kroatië om nog kans te maken op de achtste finales.

Afwezigen bij Duitsland

In het Duitse kamp was er maandag dan weer geen spoor van het drietal Thomas Müller, Mats Hummels en Ilkay Gündogan. Zij trainden niet mee.

Müller en Hummels sukkelen met lichte blessures aan de knie, Gündogan heeft wat last van de kuit. Het is nog afwachten of ze fit geraken voor het duel tegen de Hongaren. Duitsland heeft daarin een punt nodig om zeker te zijn van kwalificatie voor de achtste finales.

Robin Gosens, tegen Portugal (2-4 winst) nog uitblinker met een goal en twee assists, raakt zeker speelklaar na zijn probleem aan de adductoren. De linkerwinger trainde maandag gewoon mee, net als Jonas Hofmann, die last had van de knie.

Toni Kroos werkte een individuele sessie af, Lukas Klostermann ontbrak nog nadat hij een spierblessure in de dij opliep.

Mondmaskers op, alsjeblieft

Nog in Duitsland kwam er een waarschuwing van de Beierse minister van Volksgezondheid Klaus Holetschek aan het adres van de supporters in de Allianz Arena die hun mondmasker tijdens dit EK niet opzetten. Als ze doorgaan met het negeren van de mondmaskerplicht, is het mogelijk dat publiek niet welkom is als de Duitse voetbalcompetitie in augustus opnieuw aanvangt.

Duitse autoriteiten laten 14.500 fans toe tijdens de vier EK- wedstrijden in München. Bedoeling is om ook bij de start van de Bundesliga een soortgelijk aantal fans toe te laten. Vorig seizoen was er door de coronacrisis geen publiek aanwezig tijdens wedstrijden.

De voorbije dagen was er echter veel kritiek op de fans, omdat de meesten de mondmaskerplicht aan hun laars lapten tijdens de wedstrijden van Duitsland tegen Frankrijk en Portugal. "Als deze test niet goed gaat, ben ik pessimistisch dat professioneel voetbal in de toekomst gespeeld kan worden in de aanwezigheid van zoveel supporters", aldus Holetschek.

