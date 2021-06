Het EK voetbal zit erop voor Nederland. Oranje verloor zondag in zijn achtste finale in de Puskas Arena in Boedapest met 2-0 van Tsjechië. Tomas Holes en Patrik Schick deden in de tweede helft het licht uit voor Nederland, dat tien minuten na rust Matthijs de Ligt zag weggestuurd worden met een rode kaart.

Nederland begon het meest enthousiast aan de partij, maar had moeite met de uitstekende organisatie van de Tsjechen. De enige echte kans voor de Nederlanders kwam er na mistasten van de Tsjechische doelman Vaclik. Verdediger Kalas stond echter op de lijn om de poging van een opnieuw onstuimige Dumfries te keren.

Halverwege de eerste periode kwam Tsjechië beter in de partij. Een kopbal van Soucek, de aanvoerder van Tsjechië bij afwezigheid van de geblesseerde Darida, ging naast. Oranje-doelman Stekelenburg hield een schicht van Schick tegen en Barak mikte over.

Handspel

Ook na de pauze opende Nederland het best. Malen snelde door de Tsjechische defensie, maar Vaclik dook goed in zijn voeten. Lang duurde de Nederlandse opleving echter niet. Matthijs de Ligt maakte onder druk van Schick handspel. Ref Karasev gaf in eerste instantie geel, maar dat werd na tussenkomst van de VAR rood. Nederland moest met z'n tienen verder en Kaderabek kreeg al snel een enorme kans. Revelatie Dumfries stond echter paraat om zijn schot af te blokken.

Matthijs de Ligt in het voor hem fatale duel met Patrik Schick © Belga

Tsjechië nam het commando over en op een vrijschop kopte Holes de bal tegen de netten, 1-0. Nederland probeerde nog wel, maar tien minuten voor tijd gaf Schick het genadeschot. Hij zette Tsjechië, op aangeven van Holes, op 2-0. Het is voor Schick al de vierde treffer dit toernooi. Een slotoffensief van Nederland kwam er niet meer. Eindstand: 2-0.

Tsjechië treft volgende week zaterdag in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe Denemarken in de kwartfinales van het EK. De Denen klopten zaterdag Wales met ruime 4-0 cijfers.

'Door mij wedstrijd verloren'

Matthijs de Ligt verscheen na de kansloze nederlaag van Nederland schuldbewust voor de microfoon van de UEFA. 'Hoe ik me voel? Heel slecht natuurlijk', bekende de verdediger, die in de 55e minuut bij een stand van 0-0 met rood van het veld moest vanwege een wat vreemde handsbal. 'We hebben de wedstrijd eigenlijk verloren door een actie van mij. Dat voelt heel vervelend.'

Volgens De Ligt had Oranje de wedstrijd tot aan zijn rode kaart onder controle. 'Toen kwam die bal en die liet ik stuiteren en dat was achteraf geen goede keuze. Ik viel op de grond en kreeg een licht duwtje, waardoor ik eigenlijk hands maakte. Maar dit mag mij niet overkomen.'

'Dat veranderde de wedstrijd, zo simpel is het. Wij krijgen niet veel kansen, maar zij ook niet. Het was een fifty-fifty wedstrijd waarin mijn rode kaart het verschil maakte.'

'Er ging zoveel mis'

Georginio Wijnaldum, de aanvoerder van Nederland, was even teleurgesteld.

'Dit is pijnlijk, moeilijk om te verwerken', zei de middenvelder voor de microfoon van de UEFA. 'Ik had het gevoel dat er kansen waren. De voorbereiding verliep moeilijk. Er was kritiek. Maar in de groepsfase groeiden we in het toernooi. We werden beter. En dan hebben we vandaag ineens een offday. Ik kan het moeilijk verklaren. Er ging veel mis vandaag', ging hij verder. 'We geven de goals weg en maken de kansen die we krijgen niet af. Dat begint dan in het hoofd te spelen. Dan moeten we na die rode kaart met een man minder verder. Toen lukte het niet meer. We konden de Tsjechen niet meer onder druk zetten. Maar ook daarvoor al hebben we te weinig laten zien.'

Tomas Holes Man van de Match

Tomas Holes, die de eerste goal scoorde, werd door de UEFA uitgeroepen tot Man van de Match.

De middenvelder was voortdurend in het Tsjechische aanvalsspel betrokken en zorgde zo mee voor de tot dusver grootste verrassing op dit EK.

