De Red Flames hebben vrijdagavond in Leuven op de vijfde speeldag in EK-kwalificatiegroep H met 6-1 (rust: 3-0) gewonnen van Roemenië. Door het puntenverlies van Zwitserland in Kroatië (1-1) staan de Belgische voetbalvrouwen nu alleen aan de leiding in de groep, met het maximum van de punten.

Absolute uitblinker bij de Belgen was Anderlecht-aanvalster Tessa Wullaert, die drie keer de weg naar de netten vond. De naar België teruggekeerde Wullaert opende na negentien minuten van op de stip de score, nadat ze zelf de strafschop had uitgelokt. Op slag van rusten maakte ze er op een counter 3-0 van, tussendoor had ook Janice Cayman (26.) haar doelpuntje meegepikt. Bij de rust was de wedstrijd dan ook al gespeeld in het King Power aan Den Dreef-stadion.

Tegen een potig Roemenië moesten de speelsters daarvoor niet eens hun beste spel op de mat leggen. Na 51 minuten maakte Wullaert haar hattrick vol, doelpunt nummer 45 in 91 interlands voor de Belgische topschutter aller tijden. Twee minuten later was de tegentreffer van Laura Rus (ex-Anderlecht) niet meer dan een voetnoot. In het slot dikten Elena Dhont (80.) en Justine Vanhaevermaet (84.) nog verder aan tot 6-1. De bezoekers stonden toen al wel een tijdje met tien, na de terechte uitsluiting voor Meluta op het uur.

Zwitserland

In Kroatië was Zwitserland, dat tot voor de aftrap de leidersplaats in de groep deelde met de Belgen, niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel, waardoor de Flames een gouden zaak doen met de uitwedstrijd van dinsdag in Thun in het verschiet. De Belgen staan nu alleen aan de leiding met 15 punten, twee meer dan Zwitserland, in het verleden al eens het zwarte beest in de kwalificaties. De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich voor het EK in Engeland. De andere runners-up spelen barrages. Het EK werd naar 2022 (6-31 juli) uitgesteld om de concurrentie met het eveneens uitgestelde EK voor mannen uit de weg te gaan.

