Italië heeft zijn start op het EK voetbal niet gemist. De Azzurri versloegen vrijdag op de eerste speeldag in groep A voor ongeveer 15.000 fans in het eigen Stadio Olimpico in Rome een onmachtig Turkije met 3-0.

Italië toonde voor zijn eigen fans het meeste initiatief, maar geraakte maar moeilijk door de Turkse afweer. Halfweg de eerste periode was daar plots veteraan Chiellini, die staalhard kon inkoppen op een hoekschop. Doelman Cakir ranselde de bal knap over de lat. Italië slaagde er niet in zijn overwicht om te zetten in uitgespeelde kansen.

Met de rust in zicht haalde Immobile hard uit - Cakir kon de schuiver klemmen. De Turken stelden daar maar weinig tegenover. Donnarumma moest enkel een lage voorzet onschadelijk maken.

Zelfde spelbeeld na de koffie, met Italië dat op zoek ging naar de eerste goal. Nu was de thuisploeg wel snel succesvol, toen Demiral (53.) een center van Berardi knullig in eigen doel werkte. Turkije had geen reactie in huis en de Azzurri roken bloed. Immobile (66.) tikte in de rebound de verdiende tweede treffer binnen. De Turken lagen tegen het canvas en Cakir sloeg aan het knoeien. Het Turkse sluitstuk leverde de bal zomaar in en Insigne (79.) strafte dat genadeloos af. Nadien hield Italië makkelijk de controle.

Nog in groep A kijken Wales en Zwitserland elkaar zaterdag (15 uur) in de ogen in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku. Op de tweede speeldag van de poule, die komende woensdag op de planning staat, neemt Turkije het in Baku op tegen Wales en speelt Italië in Rome gastheer voor Zwitserland.

