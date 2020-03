Geen EK voetbal deze zomer, wel in juni volgend jaar. Dat heeft de UEFA net beslist na een videoconferentie met alle 55 lidstaten.

Wat nu al een tijdje in de lucht hing, heeft de Europese voetbalbond dinsdag beslist: het EK voetbal van deze zomer wordt verplaatst naar de zomer van 2021. Een officiële verklaring van de UEFA zelf is er nog niet, maar de Noorse voetbalbond had het nieuws al op zijn Twitter-pagina gezet. Het EK zal doorgaan van 11 juni tot 11 juli.

Europa is momenteel het epicentrum van het coronavirus en dus was het al langer duidelijk dat EURO 2020, een jubileumeditie die ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de UEFA in twaalf gaststeden gespeeld moet worden, aan een zijden draadje hing. Het valt immers niet te voorspellen wanneer het virus in Europa onder controle zal zijn en dus is het laten doorgaan van het EK niet te verantwoorden. Vooral de eerste wedstrijd tussen Italië en Turkije in Rome bleek al neit te kunnen doorgaan en de Italiaanse bondsvoorzitter had de UEFA dan ook al opgeroepen om het EK te verplaatsen.

Bovendien moeten nog alle Europese competities afgerond worden en daarvoor zouden de maanden juni en juli ideaal zijn. Ook de UEFA zelf had nog enkele toernooien af te werken met de Champions League en Europa League. Hoe die competities zullen doorgaan is nog niet bekend. Net zoals de finaleronde van de Nations League, die ook gepland stond in juni volgend jaar.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

