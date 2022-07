De Red Flames hebben hun afspraak met de geschiedenis niet gemist. Ze mogen naar de kwartfinales van het Europees kampioenschap in Engeland. In een broeierig warm Manchester wonnen ze maandagavond hun beslissende groepswedstrijd tegen Italië met 1-0 dankzij een goal van Tine De Caigny. 'Nu we zover zijn willen we verder', aldus De Caigny.

Omdat IJsland in de andere match van groep D 1-1 gelijkspeelde tegen het al geplaatste Frankrijk, eindigt België als tweede (met 4 op 9) en stoot dus door. Vrijdag spelen de Flames in Leigh tegen Zweden, de winnaar van groep C.

De Red Flames hadden voor hun afreis naar Engeland één duidelijk doel: beter doen dan bij hun EK-debuut in 2017 in Nederland en dus, in hun tweede grote toernooi, de groepsfase doorkomen en zo geschiedenis schrijven. 'We kunnen morgen voor een stunt zorgen die nog niet gebeurd is in het Belgische vrouwenvoetbal', had bondscoach Ives Serneels nog benadrukt op de traditionele persconferentie daags voor de wedstrijd. Na het 1-1 gelijkspel tegen IJsland en het 2-1 verlies tegen Frankrijk moesten de Flames oogsten tegen Italië om hun ambitie waar te maken.

Serneels moest het wel doen zonder Laura De Neve, die door een bilblessure twijfelachtig was. Julie Biesmans verving haar centraal achterin. Youngster Hannah Eurlings kreeg na haar twee invalbeurten een kans voorin.

Goede start, later doelpunt

Italië had tegen de Belgen door hun slechter doelpuntensaldo maar een optie en dat was voluit voor de zege gaan. Maar in de openingsfase waren het de Flames die het meeste balbezit claimden en zich ook gevaarlijk toonden langs Eurlings, met een schot over, en Elena Dhont, die net onvoldoende bij een flankvoorzet van de bedrijvige Tessa Wullaert kon. Italië zette daar aanvallend weinig tegenover maar er was wel een attente Nicky Evrard nodig om een schot van Bonansea te keren. De teams trokken met een brilscore de kleedkamers in, wat voor beide landen op dat moment de uitschakeling betekende.

Vroeg in de tweede helft brak Tine De Caigny de ban. Na een lange vrije trap kreeg Italië de bal niet weg en de speelster van Hoffenheim profiteerde optimaal: 0-1.

Italië reageerde meteen met een knap schot op de lat van kapitein Girelli. Het nummer 14 op de FIFA-ranking, vijf plaatsen boven België, moest nu twee keer scoren.

Bondscoach Ives Serneels springt een gat in de lucht. © Belga

De Italianen verhoogden de druk op de Flames, die nog moeilijk aan voetballen toekwamen. Er volgden een aantal hete standjes voor de goal van Nicky Evrard, zo trapte invalster Giacinti maar nét naast. Maar de geelhemden hielden stand, Wullaert raakte nog de paal in de slotminuut, en vervolgens mochten de Flames de historische kwalificatie vieren met de zowat duizend Belgische fans.

De Flames mogen zich opmaken voor een kwartfinale vrijdag in Leigh tegen Zweden. De Scandinaviërs wonnen hun poule met 7 op 9, evenveel als Nederland, tweede met een minder doelpuntensaldo. Oranje geeft zaterdag in Rotherham Frankrijk partij.

Ives Serneels: 'Historisch'

Een fiere bondscoach Ives Serneels sprak na afloop met de pers. 'Dit is een historische prestatie in het vrouwenvoetbal. De manier waarop de ploeg gegroeid is tijdens het toernooi, maakt mij heel blij. De meisjes hebben hard gewerkt, ook in de voorbereiding, en vandaag zien we het resultaat.'

Serneels moest, zei hij, de kwalificatie 'nog even laten bezinken'.

'In de bus zal er nu wel wat gezongen worden. Er moet vandaag ook wat genoten worden. Maar vanaf morgen moeten we het veld op. Laura (De Neve) heeft een kleine blessure, Amber (Tysiak) was geschorst. Nu moeten we trachten 23 speelsters fit te krijgen voor vrijdag.'

'We hebben alle landen gescout die hier aanwezig zijn, dus ook Zweden. Ik weet er al enkele zaken van maar die zal ik morgen rustig met mijn staf oplijsten. In de kwartfinale kom je alleen topploegen tegen. Het wordt een geweldige challenge'.

Opgetogen Red Flames Marie Minnaert en Justine Vanhavermaet. © Belga

'Nu we zover zijn, willen we verder'

Doelpuntenmaakster Tine De Caigny had het na de wedstrijd over 'een fantastisch gevoel'.

'We hebben hier zo hard voor gewerkt en nu wordt het beloond'.

De Caigny had al vijf wedstrijden niet meer gescoord voor België maar zei eerder deze week nog op een persmoment dat 'haar moment wel zou komen'. En het kwam.

'Dat klopt', lachte ze. 'Ik ben heel blij dat ik mijn team op deze manier heb kunnen helpen maar het is vooral de manier waarop we als team hebben gespeeld die mij blij maakt. We hebben voor elkaar gevochten en gelopen.'

'Na ons doelpunt zakten we wat in. Italië zette druk, zoals we konden verwachten, maar we hebben alles gegeven en uiteindelijk was de overwinning wel verdiend.'

Ook voor de ervaren De Caigny is deze kwalificatie de grootste prestatie die de Red Flames tot dusver leverden. 'Vijf jaar geleden is het ons op het EK in Nederland niet gelukt. Dit jaar wilden we het absoluut doen en dit is zeker een van de grootste stunten die we in het Belgisch vrouwenvoetbal al hebben meegemaakt', benadrukte ze.

'Nu gaan we eerst even genieten. Dat hebben we verdiend. Morgen moet iedereen goed recupereren of wat trainen als dat nodig is. Daarna kunnen we verder kijken naar Zweden. Ik ken voorlopig niets van die ploeg, heb nog niet tegen hen gespeeld. Ik zag wel wedstrijden van Zweden op dit EK. Het is een goeie ploeg, het wordt heel moeilijk, maar als wij goed herstellen kan alles gebeuren. Het blijft voetbal. De 90 minuten moeten gespeeld worden. Nu we zo ver zijn, willen we verder.'

