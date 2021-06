Turkije en Italië trappen vrijdag eindelijk het Europees kampioenschap voetbal op gang. Van nieuws over de Rode Duivels, over interviews tot portretten van de tegenstanders en favorieten: een overzicht van alles wat u moet weten.

Vrijdag om 21 uur trappen Italië en Turkije in het Olympisch Stadion van Rome de feesteditie van het EK - het werd vorig jaar namelijk 60 jaar - op gang. Het is een van de redenen waarom het toernooi ook de geschiedenisboeken zal ingaan als EURO 2020 hoewel het dus pas een jaar later werd gespeeld. Sport/Voetbalmagazine vierde 60 jaar EK met een zesdelige podcast over zijn bijzondere geschiedenis (beluister de afleveringen hier)

Tijdens het EK brengt Sportmagazine.be op deze website elke dag nieuws over de Rode Duivels vanuit het basecamp in Tubeke, voor- en nabeschouwingen, tactische analyses en nog veel meer. Volg alles op de voet in ons EK-dossier.

Elf speelsteden

Uniek wordt de editie zeker. Al was het maar omdat corona er een stokje tussen stak, maar ook omdat het verspreid over heel Europa zal doorgaan. Er wordt in maar liefst tien verschillende landen (en elf stadions - het VK heeft met Londen en Glasgow twee stadions) gespeeld. Aanvankelijk moesten dat er elf zijn, maar omdat Dublin uitviel en die wedstrijden overgenomen werden door Londen en St-Petersburg, tellen we dus een land minder. In Spanje veranderde er op het laatste moment ook nog wat. Oorspronkelijk kreeg Bilbao met het reusachtige San Mamés een aantal wedstrijden, maar die werden overgenomen door Sevilla en het veel killere La Cartuja.

Verschillende teams, zoals Italië, Nederland, Engeland, Duitsland en Spanje, spelen al hun groepswedstrijden in eigen land.

De elf stadions zijn stuk voor stuk grote bouwwerken met minstens 30.000 zitjes. Door corona zal er echter niet al te veel publiek mogen zitten. Enkel in Boedapest zal deze zomer het stadion vollopen. Bij de rest zijn per land andere maatregelen getroffen.

Stad (land) Stadion (capaciteit/% bezet tijdens EK) Bakoe (AZE) Olympisch Stadion (69.870/50%) Kopenhagen (DEN) Parken (38.065/33%) München (GER) Allianz Arena (75.024/22%) Londen (UK) Wembley (90.000/25%) Boedapest (HUN) Puskas Arena (67.215/100%) Rome (ITA) Stadio Olimpico (72.700/33%) Boekarest (ROU) Arena Nationala (55.600/33%) Amsterdam (NED) Johan Cruijff ArenA (55.500/33%) St-Petersburg (RUS) Krestovskistadion (66.881/50%) Glasgow (UK) Hampden Park (52.103/33%) Sevilla (ESP) La Cartuja (57.619/33%)

1 debutant, 9 kampioenen

Vanaf vrijdag strijden 24 landen om de oppergaai. Het is nog maar de tweede keer dat het EK met zoveel landen gespeeld wordt. In Frankrijk in 2016 gebeurde dat voor een eerste keer. Daarvoor was het de gewoonte sinds 1996 om met 16 landen te spelen. Initieel begon het toernooi in 1960 slechts met 4 landen.

Meer plaatsen bieden ook meer kansen voor kleine landen om eens mee te doen aan het grote Europese toernooi. Al blijft het aantal debutanten dit jaar erg laag. Enkel Noord-Macedonië is er voor de eerste keer bij nadat het zich kon plaatsen via de play-offs van de Nations League.

Verder doen ook negen van de tien ex-Europese kampioenen mee aan EURO 2020 - zij het soms in een andere vorm zoals Duitsland in plaats van West-Duitsland, Rusland in plaats van de Sovjet-Unie en Tsjechië in plaats van Tsjecho-Slowakije. Enkel Griekenland, dat vriend en vijand verraste door in 2004 Europees kampioen te worden, kon zich niet plaatsen voor het eindtoernooi.

België kon het toernooi nog niet winnen. In vijf deelnames won het een keer zilver (1980) en brons (1972).

Als België de groep kan winnen, moet het in de volgende ronde tegen een van de beste nummers drie in Sevilla. Eindigen de Rode Duivels tweede in hun groep, dan wacht de nummer 2 van groep A op hen in Amsterdam. Dat kan dus eentje uit het kwartet Turkije-Italië-Wales-Zwitserland worden.

Gaan de Rode Duivels nog verder en halen ze zelfs de halve finale, dan spelen ze in het mythische Wembley. De thuisbasis van de Engelse nationale ploeg mag namelijk alle halve finales hosten alsook de finale op 11 juli.

Engeland bookie-favoriet

Frankrijk is bij de meeste databureaus dé grote favoriet op eindwinst. Met Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Paul Pogba beschikt het over absolute sterren. Maar ook Portugal moet niet veel onderdoen voor die weelde voorin. Met Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Bernardo Silva en Bruno Fernandes heeft het ook enkele wereldtoppers in zijn rangen.

Volgens de bookmakers is het echter Engeland dat met de Coupe Henri Delaunay naar huis zal gaan. Al scheelt het niet al te veel met België en Frankrijk die momenteel de tweede plek bekleden. Daarachter volgen nog Duitsland, Portugal en Spanje.

Wil je grof geld verdienen, dan moet je misschien eens een gokje wagen op Noord-Macedonië, Hongarije of Finland. Bij iedere ingezette euro krijg je daar 501 euro terug bij eindwinst.

Doe onze poll: wie wordt Europees kampioen?

Kylian Mbappé is de meest waardevolle speler op het komende EK © GETTY

Dure Engelsen

Engeland is op papier gezien misschien wel de topfavoriet. De Engelsen beschikken namelijk over de duurste selectie van het hele EK, als we de marktwaardes op Transfermarkt optellen. Het team heeft een opgetelde waarde van maar liefst 1,27 miljard euro. De duurste speler is Harry Kane. Hij zou op dit moment zo'n 120 miljoen euro moeten kosten. Op het podium staan ook nog Jadon Sancho (100 miljoen) en Sterling (90 miljoen).

Nog een team dat meer dan een miljard waard is, is het Frankrijk van prijsduif Mbappé. De spits van PSG wordt geschat op 160 miljoen euro. Hij vertegenwoordigt daarmee 11% van het Franse totaalbedrag en is ook de duurste speler van het hele toernooi.

Daaronder vinden we nog verrassend Duitsland. Het team van afscheidnemend bondscoach Joachim Löw is niet meteen topfavoriet op eindwinst en zit in een aartsmoeilijke groep met ook nog wereldkampioen Frankrijk en Europees kampioen Portugal. Maar toch is de selectie van Duitsland goed voor 936 miljoen euro.

België staat pas op een zevende plek. Echt verrassend is dat niet, aangezien een heleboel spelers al voorbij de dertig zijn en dus minder waard zijn. Toch komt België nog aan 669 miljoen euro. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn de meest waardevolle Belgen met 100 miljoen euro. Thibaut Courtois is dan weer de duurste keeper op het toernooi. Zijn waarde wordt geschat op 60 miljoen.

Ervaren Belgen, groene Spanjaarden

België mag dan wel wat minder waard zijn dan de Fransen of de Engelsen, in het klassement van meest ervaren ploegen klopt niemand de Rode Duivels. Met een gemiddelde van 28,7 jaar en meer dan 1300 caps opgeteld is België klaar voor een eerste titel ooit.

Aan de andere kant van de tabel is niemand dan weer jonger dan Spanje. De jongens van Luis Enrique (die trouwens maar met 24 in plaats van 26 zijn) zijn gemiddeld 24,1 jaar oud. De jongste knaap van het stel is Barcelonaspeler Pedri met 18 lentes. Sergio Busquets en Jordi Alba zijn dan weer de ouderdomsdekens van dienst met 32 jaar.

De jongste speler komt echter niet uit de Spaanse selectie. Die eer is weggelegd voor de Pool Kacper Kozlowski met zijn 17 jaar en 128 dagen. Als de middenvelder van Pogon Stettin minuten maakt tijdens dit EK heeft hij ook een record op zak. Dan zou hij de jongste speler ooit op een EK worden. Momenteel heeft de Nederlander Jetro Willems dat record nog. Hij was 18 jaar en 71 dagen oud toen hij uitkwam tegen Denemarken in 2012.

De nestor van het EK komt dan weer niet uit de Belgische selectie maar is de Portugees Pepe met 38 jaar en 104 dagen. Daarmee zal de oude rot van Porto een jaar te kort komen om het record van oudste speler op een EK van Lothar Matthäus af te snoepen. De Duitser was in zijn laatste EK-wedstrijd 39 jaar en 91 dagen oud.

Pepe is de oudste speler op dit EK © Belga Image

10 'Belgen'

In de selecties van de verschillende landen is het zoeken naar spelers die uitkomen in de Belgische eerste klasse. Als u goed geteld heeft, zal u maar op tien uitkomen. Het gaat om Oostendenaar Jack Hendry, die in de verdediging speelt bij Schotland, Genkenaar Patrik Hrosovsky (Slovakije), Gjoko Zajkov van Sporting Charleroi (Noord-Macedonië), Eduard Sobol (Club Brugge), Roman Jaremtsjoek (AA Gent), Roman Bezoes (AA Gent) en Yevhen Makarenko (KV Kortrijk) bij Oekraïne en Genkenaar Jere Uronen bij de Belgische EK-tegenstander Finland. En tot slot zijn er ook nog Simon Mignolet en Hans Vanaken als Rode Duivels van Club.

De meeste spelers met een Belgische link komen echter niet voor in de selectie van Roberto Martínez. Daarvoor moeten we kijken naar Oekraïne dat maar liefst vier spelers uit de Jupiler Pro League opriep.

En dan hebben we tot slot ook nog een extra Belg op dit EK met ex-scheidsrechter Frank De Bleeckere. Hij werd aangeduid als 'referee observer' en zal zo de prestaties van de refs op Euro 2020 nauwlettend in het oog houden, beoordelen en quoteren.

Wat met corona?

EURO 2020 is het eerste grote toernooi waarbij vijf wissels per wedstrijd tellen. Die regel werd het afgelopen seizoen al ingevoerd in de meeste competities om de gevolgen van corona en de overbelasting zo veel mogelijk te compenseren. De maatregel is intussen al verlengd tot eind 2022, waardoor er ook op het WK in Qatar vijf wissels zullen worden toegestaan.

Elk team krijgt tijdens de wedstrijden drie periodes om vervangingen door te voeren. Indien er verlengingen gespeeld worden, wordt daar een vierde periode aan toegevoegd. In dat geval mag er ook een zesde wissel doorgevoerd worden.

Daarnaast zal ook de VAR voor de eerste keer van de partij zijn op een Europees kampioenschap. De videoref krijgt zijn uitvalsbasis in het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon.

Ook corona blijft deze zomer nog als een zwaard van Damocles boven het voetbal hangen. Daarom werden nog een protocol uitgeschreven voor wanneer een coronabesmetting zou opduiken bij een van de landen.

Als een spelersgroep op gezag van een nationale of plaatselijke overheid in quarantaine moet gaan, zal het eerstvolgende duel toch doorgaan, op voorwaarde dat het team nog minstens dertien spelers beschikbaar heeft, onder wie minstens één doelman. Als de wedstrijd toch niet kan doorgaan, kan het duel eventueel verplaatst worden binnen een tijdsperiode van 48 uur na het oorspronkelijke aftrapuur. Het duel kan dan ook verplaatst worden naar een andere speelstad. Als de wedstrijd niet kan plaatsvinden, ligt de uiteindelijke beslissing bij de UEFA. Het nationale team dat niet kan aantreden krijgt dan een forfaitnederlaag van 3-0 aangerekend.

Wat met de centjes?

Geld regeert in het voetbal, die leuze is tegenwoordig meer dan ooit waar. Ook voor het EK valt er voor de bonden een aardig centje te verdienen. Het is zelfs een recordbedrag met 331 miljoen euro. En door corona is dat al een teruggeschroefde som, want oorspronkelijk zou er 371 miljoen euro uitgedeeld worden. De 24 deelnemende landen aan EURO 2020 krijgen allemaal een startpremie van 9,25 miljoen euro, dat is 1,25 miljoen meer in vergelijking met 2016. De winnaar kan maximaal 28,25 miljoen euro opstrijken als het ook al zijn groepswedstrijden wint.

Primeurs Op het EK voetbal is voor het eerst een Zuid-Amerikaanse scheidsrechter van de partij, in het kader van een uitwisselingsprogramma met de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie (CONMEBOL). Het betreft de Argentijn Fernando Rapallini. De Spanjaard Jesús Gil Manzano zal in ruil wedstrijden fluiten op de komende Copa America, tenminste als die kan doorgaan. Net zoals in de voorbije grote toernooien zullen er geen Belgische refs van de partij zijn op EURO 2020. Voor het eerst is er met de Française Stéphanie Frappart ook een vrouwelijke scheidsrechter aangeduid voor een EK bij de mannen. Ze zal als vierde ref fungeren. In totaal werden door het scheidsrechterscomité van de Europese voetbalbond (UEFA) 19 scheidsrechters en hun teams aangeduid voor de 51 wedstrijden op het komende EK: Felix Brych (Duitsland), Cüneyt Çakir (Turkije), Carlos Del Cerro Grande (Spanje), Andreas Ekberg (Zweden), Orel Grinfeeld (Israël), Ovidiu Alin Hategan (Roemenië), Sergei Karasev (Rusland), Istvan Kovacs (Roemenië), Bjorn Kuipers (Nederland), Danny Makkelie (Nederland), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spanje), Michael Oliver (Engeland), Daniele Orsato (Italië), Fernando Rapallini (Argentinië), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugal), Daniel Siebert (Duitsland), Anthony Taylor (Engeland), Clément Turpin (Frankrijk), Slavko Vincic (Slovenië).

