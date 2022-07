De Red Flames zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap in Engeland. Vrijdagavond verloren de Belgische voetbalvrouwen in de kwartfinale met 1-0 van Zweden.

Het EK-avontuur van de Red Flames in Engeland eindigt in de kwartfinales. Topfavoriet Zweden bleek vrijdagavond een te hoge horde. In Leigh verloren de Belgische vrouwen na een verdienstelijke wedstrijd door een goal in de toegevoegde tijd.

Met de kwalificatie voor de knock-outfase op zak, hét grote doel voor het toernooi, kon België (FIFA 19) tegen favoriet Zweden (FIFA 2) zonder druk voetballen. Ives Serneels koos voor een behoudende opstelling met Laura Deloose als rechtsachter (voor Jody Vangheluwe, die sukkelt met de knie) en Marie Minnaert als extra middenvelder. In vergelijking met de ploeg die tegen Italië de kwalificatie voor de laatste acht afdwong, verdwenen naast Vangheluwe ook Elena Dhont en centrumspits Hannah Eurlings uit het team.

Laura De Neve, opnieuw fit, nam haar plaats centraal achterin weer in. Zweden startte zonder zijn ervaren kapitein op het middenveld Caroline Seger, nog niet topfit na een hielblessure, en miste backs Hanna Glas en Jonna Andersson. Maar ondanks hun afwezigheid nam de olympische vicekampioen al snel het heft in handen. Er volgden een rist kansen maar net zoals in de groepsfase stond Nicky Evrard sterk te keepen.

Ze hield onder meer een koppende Ilestedt met een knappe save van de openingsgoal. In de 25e minuut was de Belgische wel geklopt maar de goal van Blackstenius werd, na tussenkomst van de VAR, afgekeurd voor buitenspel. Zweden bleef in de druilerige Engelse regen de gevaarlijkste ploeg maar ook de Flames kwamen er af en toe uit. Zo trapte Justine Vanhaevermaet na een half uur met net naast.

Ook een opnieuw bedrijvige kapitein Tessa Wullaert ging haar kans maar zag haar poging weggebokst door de ervaren Zweedse doelvrouw Hedvig Lindahl. Eenzelfde spelbeeld in de tweede helft. Zweden kampeerde vooral op de helft van de Flames en dreigde af en toe. De Belgische defensie kraakte in al zijn voegen maar begaf niet. De Flames prikten ook eens tegen via invalster Elena Dhont, die in het zijnet trapte. Net toen er verlengingen leken aan te komen, scoorde Zweden dan toch. Linda Sembrandt vond een gaatje voorbij Evrard en trapte haar land zo naar de laatste vier.

Nu het Europees kampioenschap erop zit, kunnen de Red Flames vooruitkijken naar hun volgende afspraak. Die volgt al snel want begin september werken ze hun laatste twee wedstrijden af in de voorronde van het WK 2023, met vooral een cruciale thuismatch tegen Noorwegen waarin ze met vier doelpunten verschil moeten winnen om nog groepswinnaar te worden.

Lukt dat niet, dan kunnen de Belgen in oktober via play-offs nog een allereerste kwalificatie voor de wereldbeker (in de zomer van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland) afdwingen. Voor Zweden gaat de jacht op een tweede Europese titel (na 1984) volgende week dinsdag verder met een halve finale in Sheffield tegen gastland Engeland.

Het EK-avontuur van de Red Flames in Engeland eindigt in de kwartfinales. Topfavoriet Zweden bleek vrijdagavond een te hoge horde. In Leigh verloren de Belgische vrouwen na een verdienstelijke wedstrijd door een goal in de toegevoegde tijd.Met de kwalificatie voor de knock-outfase op zak, hét grote doel voor het toernooi, kon België (FIFA 19) tegen favoriet Zweden (FIFA 2) zonder druk voetballen. Ives Serneels koos voor een behoudende opstelling met Laura Deloose als rechtsachter (voor Jody Vangheluwe, die sukkelt met de knie) en Marie Minnaert als extra middenvelder. In vergelijking met de ploeg die tegen Italië de kwalificatie voor de laatste acht afdwong, verdwenen naast Vangheluwe ook Elena Dhont en centrumspits Hannah Eurlings uit het team. Laura De Neve, opnieuw fit, nam haar plaats centraal achterin weer in. Zweden startte zonder zijn ervaren kapitein op het middenveld Caroline Seger, nog niet topfit na een hielblessure, en miste backs Hanna Glas en Jonna Andersson. Maar ondanks hun afwezigheid nam de olympische vicekampioen al snel het heft in handen. Er volgden een rist kansen maar net zoals in de groepsfase stond Nicky Evrard sterk te keepen. Ze hield onder meer een koppende Ilestedt met een knappe save van de openingsgoal. In de 25e minuut was de Belgische wel geklopt maar de goal van Blackstenius werd, na tussenkomst van de VAR, afgekeurd voor buitenspel. Zweden bleef in de druilerige Engelse regen de gevaarlijkste ploeg maar ook de Flames kwamen er af en toe uit. Zo trapte Justine Vanhaevermaet na een half uur met net naast. Ook een opnieuw bedrijvige kapitein Tessa Wullaert ging haar kans maar zag haar poging weggebokst door de ervaren Zweedse doelvrouw Hedvig Lindahl. Eenzelfde spelbeeld in de tweede helft. Zweden kampeerde vooral op de helft van de Flames en dreigde af en toe. De Belgische defensie kraakte in al zijn voegen maar begaf niet. De Flames prikten ook eens tegen via invalster Elena Dhont, die in het zijnet trapte. Net toen er verlengingen leken aan te komen, scoorde Zweden dan toch. Linda Sembrandt vond een gaatje voorbij Evrard en trapte haar land zo naar de laatste vier. Nu het Europees kampioenschap erop zit, kunnen de Red Flames vooruitkijken naar hun volgende afspraak. Die volgt al snel want begin september werken ze hun laatste twee wedstrijden af in de voorronde van het WK 2023, met vooral een cruciale thuismatch tegen Noorwegen waarin ze met vier doelpunten verschil moeten winnen om nog groepswinnaar te worden. Lukt dat niet, dan kunnen de Belgen in oktober via play-offs nog een allereerste kwalificatie voor de wereldbeker (in de zomer van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland) afdwingen. Voor Zweden gaat de jacht op een tweede Europese titel (na 1984) volgende week dinsdag verder met een halve finale in Sheffield tegen gastland Engeland.