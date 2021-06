Op dag 7 van het EK is het opnieuw de beurt aan de Rode Duivels, maar ook aan Nederland. Drie weetjes over de drie wedstrijden van vandaag.

Jaremtsjoek moet scoren

Beginnen doen we donderdag met Oekraïne - Noord-Macedonië. Noem het een opwarmertje voor de twee wedstrijden die nog volgen. Voor beide landen staat er veel druk op de wedstrijd: Oekraïne verloor tegen Nederland en Noord-Macedonië was hetzelfde lot toegedaan tegen Oostenrijk, in zijn eerste EK-wedstrijd ooit. Een zege is een must om nog kans te maken op de volgende ronde.

Voor Oekraïne was het al de zesde nederlaag in zeven wedstrijden op een EK. In 2012, toen het zijn debuut maakte in eigen land, kon het enkel de openingswedstrijd tegen Zweden winnen. Met twee goals van huidig bondscoach Andrij Sjevtsjenko, trouwens. Andrij Jarmolenko en doelman Andrij Pjatov maakten trouwens die zes eerdere wedstrijden allemaal mee. Jarmolenko stond ook op het veld tegen Nederland en is de enige speler die aanwezig was bij alle EK-wedstrijden van Oekraïne. Het moet iets met de voornaam zijn, precies.

De man die het nu allemaal moet doen, is KAA Gent-spits Roman Jaremtsjoek. Hij kan tegen Noord-Macedonië zijn tiende interlandgoal maken en zo de top acht van beste Oekraïense schutters binnensluipen. Een mooie kaap voor de Buffalo die aast op een transfer.

100 voor Mertens

Om 18 uur mogen onze Rode Duivels het veld in Kopenhagen betreden in hun tweede wedstrijd tegen Denemarken. Qua onderlinge confrontaties is het een gelijk opgaande strijd: ieder won al zes duels, drie keer werd gelijkgespeeld. Daarin scoorden de Belgen ook al 27 keer, de Denen zitten aan 25 stuks.

De Belgen zijn de laatste tijd dan weer wel het zwarte beest van Denemarken. Van de laatste 29 interlands verloren ze er slechts 3, waarvan 1 tegen Finland op dit EK en 2 eerder tegen de Rode Duivels. Maken we er drie op een rij van?

De Belgen kunnen voor die overwinning teren op hun ervaring. België is namelijk de meest ervaren ploeg op dit EK met 1349 caps samengeteld en 241 goals. Ook in wedstrijden met inzet doet geen land beter op EURO 2000: 867 wedstrijden en 194 goals. En zelfs in aantal duels in EK-kwalificaties of eindrondes zwaaien de Belgen de plak. Ze zitten daar al aan 300 matchen en 61 treffers.

Voor Dries Mertens wordt het straks een mooi moment. De aanvaller van Napoli staat namelijk voor zijn honderdste cap met de Rode Duivels. Slechts vier doen er beter en die zitten nog steeds in de selectie: Eden Hazard (108), Toby Alderweireld, Axel Witsel (beiden 110) en recordinternational Jan Vertonghen (128).

Nederland in winning mood

Om de zevende EK-dag af te sluiten is er nog Nederland-Oostenrijk, ook een duel dat erg aan elkaar gewaagd is als je naar onderlinge confrontaties kijkt. Al 18 keer keken ze elkaar in de ogen. 8 keer won Nederland, 6 keer Oostenrijk. Op papier zou het dus een lastige wedstrijd kunnen worden voor de Nederlanders, maar u moet ook wel weten dat de laatste zes duels gewonnen werden door Oranje. Daarin scoorde het ook gemiddeld drie keer per wedstrijd. De laatste zege van Oostenrijk dateert al van 1990.

Uitkijken is het naar Memphis Depay. Hij staat voor een hete zomer - Barcelona of niet? - en was dé man van Oranje bij de EK-kwalificaties. De aanvaller scoorde 6 keer en leverde 8 assists af, niemand deed beter. Daarmee was Depay goed voor 58% van het totaal aantal doelpunten van Oranje tijdens de kwalificatie. Bovendien scoorde de 25-jarige al 26 keer en gaf 22 assists in 65 caps. Met een leeg statistiekenbordje tegen Oekraïne is hij zeker gebrand om zich weer te laten gelden bij Nederland tegen de Oostenrijkers.

Beginnen doen we donderdag met Oekraïne - Noord-Macedonië. Noem het een opwarmertje voor de twee wedstrijden die nog volgen. Voor beide landen staat er veel druk op de wedstrijd: Oekraïne verloor tegen Nederland en Noord-Macedonië was hetzelfde lot toegedaan tegen Oostenrijk, in zijn eerste EK-wedstrijd ooit. Een zege is een must om nog kans te maken op de volgende ronde.Voor Oekraïne was het al de zesde nederlaag in zeven wedstrijden op een EK. In 2012, toen het zijn debuut maakte in eigen land, kon het enkel de openingswedstrijd tegen Zweden winnen. Met twee goals van huidig bondscoach Andrij Sjevtsjenko, trouwens. Andrij Jarmolenko en doelman Andrij Pjatov maakten trouwens die zes eerdere wedstrijden allemaal mee. Jarmolenko stond ook op het veld tegen Nederland en is de enige speler die aanwezig was bij alle EK-wedstrijden van Oekraïne. Het moet iets met de voornaam zijn, precies.De man die het nu allemaal moet doen, is KAA Gent-spits Roman Jaremtsjoek. Hij kan tegen Noord-Macedonië zijn tiende interlandgoal maken en zo de top acht van beste Oekraïense schutters binnensluipen. Een mooie kaap voor de Buffalo die aast op een transfer.Om 18 uur mogen onze Rode Duivels het veld in Kopenhagen betreden in hun tweede wedstrijd tegen Denemarken. Qua onderlinge confrontaties is het een gelijk opgaande strijd: ieder won al zes duels, drie keer werd gelijkgespeeld. Daarin scoorden de Belgen ook al 27 keer, de Denen zitten aan 25 stuks. De Belgen zijn de laatste tijd dan weer wel het zwarte beest van Denemarken. Van de laatste 29 interlands verloren ze er slechts 3, waarvan 1 tegen Finland op dit EK en 2 eerder tegen de Rode Duivels. Maken we er drie op een rij van?De Belgen kunnen voor die overwinning teren op hun ervaring. België is namelijk de meest ervaren ploeg op dit EK met 1349 caps samengeteld en 241 goals. Ook in wedstrijden met inzet doet geen land beter op EURO 2000: 867 wedstrijden en 194 goals. En zelfs in aantal duels in EK-kwalificaties of eindrondes zwaaien de Belgen de plak. Ze zitten daar al aan 300 matchen en 61 treffers.Voor Dries Mertens wordt het straks een mooi moment. De aanvaller van Napoli staat namelijk voor zijn honderdste cap met de Rode Duivels. Slechts vier doen er beter en die zitten nog steeds in de selectie: Eden Hazard (108), Toby Alderweireld, Axel Witsel (beiden 110) en recordinternational Jan Vertonghen (128).Om de zevende EK-dag af te sluiten is er nog Nederland-Oostenrijk, ook een duel dat erg aan elkaar gewaagd is als je naar onderlinge confrontaties kijkt. Al 18 keer keken ze elkaar in de ogen. 8 keer won Nederland, 6 keer Oostenrijk. Op papier zou het dus een lastige wedstrijd kunnen worden voor de Nederlanders, maar u moet ook wel weten dat de laatste zes duels gewonnen werden door Oranje. Daarin scoorde het ook gemiddeld drie keer per wedstrijd. De laatste zege van Oostenrijk dateert al van 1990.Uitkijken is het naar Memphis Depay. Hij staat voor een hete zomer - Barcelona of niet? - en was dé man van Oranje bij de EK-kwalificaties. De aanvaller scoorde 6 keer en leverde 8 assists af, niemand deed beter. Daarmee was Depay goed voor 58% van het totaal aantal doelpunten van Oranje tijdens de kwalificatie. Bovendien scoorde de 25-jarige al 26 keer en gaf 22 assists in 65 caps. Met een leeg statistiekenbordje tegen Oekraïne is hij zeker gebrand om zich weer te laten gelden bij Nederland tegen de Oostenrijkers.