Woensdag staan de allerlaatste wedstrijden van de groepsfase op het programma. In groep E en F wordt het nog spannend.

Unieke zege voor Slovakije

Groep E mag om 18 uur de dag openen met Zweden-Polen en Slovakije-Spanje. Bij beide wedstrijden is nog alles te spelen, want iedereen kan nog doorgaan in de groep. Bij het duel tussen Zweden en Polen lijken de statistieken in het voordeel van de Scandinaviërs te vallen. Ze verloren de laatste zeven wedstrijden niet meer van Polen en maakten daarin 18 doelpunten tegenover 3 voor Lewandowski en co.

Scoren bleek op de voorbije EK's echter erg moeilijk te zijn voor de Zweden. Hun laatste goal vóór dit toernooi dateerde al van 2012, toen Sebastian Larsson de 2-0 maakte tegen Frankrijk in de poulefase. Op het EK 2016 kon Zweden niet scoren, tenzij via een owngoal tegen Ierland. Het was dan wachten tot de penaltygoal van Emil Forsberg tegen Slovakije. Negen jaar droogte was zo ineens weg.

Dat Slovakije moet het op hetzelfde moment opnemen tegen Spanje. Een erg lastige opdracht voor de Slovaken maar ze kunnen zich optrekken aan een erg mooie zege in 2014, de enige ooit trouwens tegen Spanje. Het won in de kwalificaties voor het EK 2016 in oktober met 2-1. Een 'accident de parcours' voor de Spanjaarden, maar wel de enige in 15 jaar tijdens kwalificaties voor een groot toernooi bij Spanje. De laatste Spaanse nederlaag daarvoor was in oktober 2006 tegen Zweden (2-0). Van 2006 tot vandaag speelde Spanje 106 wedstrijden met inzet, waarvan het maar 9 keer (8 keer op 6 eindrondes) verloor. Indrukwekkend.

Franse wraak

Cristiano Ronaldo is blij dat de confrontatie met Duitsland achter de rug is. Met zijn Portugal verloor hij nog maar vijf keer op een EK-eindronde: twee keer tegen Griekenland in 2004 en drie keer tegen Duitsland. De wedstrijd tegen de ultieme angstgegner is dus voorbij.

Tegen Frankrijk gaat CR7 opnieuw op zoek naar de zege en een nieuw record. Met twee doelpunten kan hij het meeste doelpunten ooit maken als international. Momenteel staat hij op 107 goals in 177 caps, nog twee te gaan om de Iraniër Ali Daei in te halen. Lukt het tegen Frankrijk?

Trouwens, topschutter aller tijden op het EK is hij momenteel wel al met zijn 12 stuks in 23 wedstrijden (ook weer een record op een Europees kampioenschap). Aan de andere kant, bij de Fransen, staat wel nog een speler die dat record kan bedreigen. Antoine Griezmann scoorde namelijk ook al 7 keer en dat in slechts 9 duels. Enkel Platini zit nog tussen hem en de Portugese superster.

Portugal heeft tegen Frankrijk geen al te goed rapport. 19 van de 26 gespeelde duels wonnen de Fransen al, Portugal kon maar 6 keer winnen. Opmerkelijk: voor het EK 2016 had Frankrijk een zegereeks van 10 wedstrijden tegen Portugal. Daar hoorden onder meer een halve finale op het EK 1984 en 2000 bij. Maar in de finale op EURO 2016 pakte Portugal de belangrijkste zege: het won het EK in en tegen Frankrijk. De ultieme wraak dus voor Portugal. Zint Frankrijk nu op dezelfde revanche?

Historische Duitse pandoering

Nog in groep F spelen Duitsland en Hongarije tegen elkaar. Momenteel een ongelijke strijd tussen een grootmacht en een dwergstaat in het voetbal, maar dat was ooit wel anders. Kijk maar naar de onderlinge duels: in 33 wedstrijden won Duitsland 13 keer, Hongarije 10 keer. Al moeten we die resultaten wel met een serieus korreltje zou nemen. Zo werden 17 duels gespeeld voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog en kwamen ze elkaar nog maar twee keer tegen op een eindronde.

Maar die twee duels waren wel in hetzelfde toernooi: het WK van 1954 in Zwitserland. Toen zaten Duitsland en Hongarije in dezelfde groep en kwamen ze elkaar ook tegen in de finale van het toernooi. Vooral die eerste wedstrijd zullen de Hongaren kennen. Ze wonnen toen met maar liefst 8-3 van West-Duitsland. Doelpuntenmakers waren onder meer Sandor Kocsis (hattrick, ex-Barcelona) en Ferenc Puskás (1 treffer). Een ware pandoering dus, maar de West-Duitsers namen wraak op het belangrijkste moment. In de finale wonnen ze met 3-2 in Bern en pakten zo hun eerste wereldtitel ooit.

