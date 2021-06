Voor de tweede dag van de achtste finales op dit EK gaan we eens de geschiedenis in voor de weetjes over de wedstrijden van zondag.

Nederland heeft eitje te pellen

Om 18 uur kijken Nederland en het verrassende Tsjechië elkaar in de ogen. De Nederlanders voelen zich erg zelfverzekerd voor deze achtste finale maar een al te goed rapport hebben ze zeker niet tegen de Tsjechen. Al elf keer speelden beide landen tegen elkaar, vijf duel werden gewonnen door Tsjechië, slechts drie door Oranje. De laatste twee matchen, in de kwalificatie voor EURO 2016, werden zelfs nog verloren waardoor Nederland niet naar het EK ging.

Maar de rivaliteit gaat nog wel wat verder dan dat. Op het EK 1976 speelden Tsjechoslowakije en Nederland een eerste keer tegen elkaar op een groot toernooi. Panenka en co bleken in de halve finale echter te sterk voor Oranje, al kwam de beslissing wel pas in de verlengingen met treffers van Zdenek Nehoda en Frantisek Vesely. 3-1 werd het, maar de Nederlanders scoorden zelf geen enkele keer. In de reguliere tijd scoorde Anton Ondrus namelijk zowel een goal als owngoal.

Iets recenter is het groepsduel op het EK 2000. Een mooie herinnering waarschijnlijk voor de huidige Nederlandse bondscoach Frank de Boer, want hij scoorde in de 89ste minuut op penalty de beslissende 1-0. En vier jaar later volgde, opnieuw in de poulefase, een historische comeback van Tsjechië die van 0-2 terugkwamen naar 3-2 in de 88ste minuut. Nederland weet dus waar het voor staat.

Portugal en het penaltydrama tegen Spanje

We gaan verder in de geschiedenisles over het EK met de halve finale tussen Spanje en Portugal in 2012. Vanavond staan de Portugezen tegenover België en een remake van die wedstrijd, exact negen jaar geleden trouwens, zouden ze zeker niet willen meemaken.

Spanje was op dat EK aan een sterk EK bezig. Het tiki-taka stond op punt, al was het niet hetzelfde Spanje dat in 2008 en 2010 Europees en wereldkampioen werd. De Portugezen hadden dat wel door en zetten de hele wedstrijd enorm hoge druk. Behalve in het begin van de wedstrijd werden de Spanjaarden de hele match schaakmat gezet. De beste kansen waren zelfs voor Portugal.

Kortom, Cristiano Ronaldo en co waren tactisch subliem. Alleen stond de stand na 120 minuten wel nog steeds op 0-0. Penalty's dus. En daarin bleken de Spanjaarden het geluk aan hun kant te hebben. De eerste penalty werd door beide kanten gemist. João Moutinho, vanavond er ook bij, stootte op Iker Casillas en ook Xabi Alonso geraakte niet voorbij Portugees doelman Rui Patricio, ook aanwezig in Sevilla. Uiteindelijk trapte Bruno Alves nog op de lat en scoorde Cesc Fabrègas de beslissende penalty.

Vier Portugezen zijn nog overgebleven van die halve finale: Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Pepe (ook een penalty gescoord) en Rui Patricio. Zij zullen de negende verjaardag van die halve finale maar wat graag willen wegdrinken met een zege tegen de Rode Duivels.

Goed voorbeeld

Om 21 uur is het dan uiteindelijk de beurt aan de Rode Duivels voor hun achtste finale tegen Portugal in Sevilla. Al 18 keer stonden beide landen tegenover elkaar: 6 keer won Portugal, 5 keer België. De laatste overwinning van de Belgen dateert ook al van 1989, toen een 3-0-zege.

Drie keer troffen Portugal en België elkaar in de kwalificatie voor een EK, twee keer stootte België door. Meer nog, die twee Europese kampioenschappen zijn die van 1972 en 1980, toen de Rode - of toen nog Witte - Duivels respectievelijk brons en zilver veroverden, de beste prestaties van de Belgen op een EK ooit.

Een eerst keer was dus voor het EK 1972. Toen won België de groep en werd Portugal tweede. Enkel de winnaar van de groep mocht doorstoten naar de eindronde, die doorging in België. In Anderlecht werd gewonnen met 3-0, in Lissabon bleven de bordjes hangen op 1-1. Al was dat laatste gelijkspel wel erg nipt, want Portugal kon pas in de 90ste minuut gelijk maken via een penalty van Fernando Peres. Maar goed, België door naar de eindronde waarin ze uiteindelijk derde werden.

Acht jaar later zaten beide landen opnieuw samen, toen voor het EK 1980. Opnieuw won België de groep en werd Portugal pas derde. Het werd 1-1 in Lissabon met een goal van Franky Vercauteren en in Brussel werd opnieuw gewonnen van de Portugezen, deze keer met 2-0 na doelpunten van Wilfried Van Moetr en Swat Van der Elst. De Rode Duivels mochten naar Italië en strandden daar pas in de finale tegen West-Duitsland.

Later zaten België en Portugal nog twee keer in dezelfde kwalificatiegroep. In 1990 konden de Belgen zich ten koste van Portugal plaatsen voor het WK in Italië, waar België eruit ging tegen Engeland in de achtste finales na een goal van David Platt, en voor het EK 2008 moesten de Duivels voor het eerst het hoofd buigen voor de Portugezen. Zij gingen naar Zwitserland en Oostenrijk, België niet.

Winnen in de kwalificatie tegen Portugal betekende dus bijna altijd een mooi parcours in de eindronde. Is dat ook zo met een zege op een EK zelf?

Om 18 uur kijken Nederland en het verrassende Tsjechië elkaar in de ogen. De Nederlanders voelen zich erg zelfverzekerd voor deze achtste finale maar een al te goed rapport hebben ze zeker niet tegen de Tsjechen. Al elf keer speelden beide landen tegen elkaar, vijf duel werden gewonnen door Tsjechië, slechts drie door Oranje. De laatste twee matchen, in de kwalificatie voor EURO 2016, werden zelfs nog verloren waardoor Nederland niet naar het EK ging.Maar de rivaliteit gaat nog wel wat verder dan dat. Op het EK 1976 speelden Tsjechoslowakije en Nederland een eerste keer tegen elkaar op een groot toernooi. Panenka en co bleken in de halve finale echter te sterk voor Oranje, al kwam de beslissing wel pas in de verlengingen met treffers van Zdenek Nehoda en Frantisek Vesely. 3-1 werd het, maar de Nederlanders scoorden zelf geen enkele keer. In de reguliere tijd scoorde Anton Ondrus namelijk zowel een goal als owngoal.Iets recenter is het groepsduel op het EK 2000. Een mooie herinnering waarschijnlijk voor de huidige Nederlandse bondscoach Frank de Boer, want hij scoorde in de 89ste minuut op penalty de beslissende 1-0. En vier jaar later volgde, opnieuw in de poulefase, een historische comeback van Tsjechië die van 0-2 terugkwamen naar 3-2 in de 88ste minuut. Nederland weet dus waar het voor staat.We gaan verder in de geschiedenisles over het EK met de halve finale tussen Spanje en Portugal in 2012. Vanavond staan de Portugezen tegenover België en een remake van die wedstrijd, exact negen jaar geleden trouwens, zouden ze zeker niet willen meemaken. Spanje was op dat EK aan een sterk EK bezig. Het tiki-taka stond op punt, al was het niet hetzelfde Spanje dat in 2008 en 2010 Europees en wereldkampioen werd. De Portugezen hadden dat wel door en zetten de hele wedstrijd enorm hoge druk. Behalve in het begin van de wedstrijd werden de Spanjaarden de hele match schaakmat gezet. De beste kansen waren zelfs voor Portugal. Kortom, Cristiano Ronaldo en co waren tactisch subliem. Alleen stond de stand na 120 minuten wel nog steeds op 0-0. Penalty's dus. En daarin bleken de Spanjaarden het geluk aan hun kant te hebben. De eerste penalty werd door beide kanten gemist. João Moutinho, vanavond er ook bij, stootte op Iker Casillas en ook Xabi Alonso geraakte niet voorbij Portugees doelman Rui Patricio, ook aanwezig in Sevilla. Uiteindelijk trapte Bruno Alves nog op de lat en scoorde Cesc Fabrègas de beslissende penalty. Vier Portugezen zijn nog overgebleven van die halve finale: Cristiano Ronaldo, João Moutinho, Pepe (ook een penalty gescoord) en Rui Patricio. Zij zullen de negende verjaardag van die halve finale maar wat graag willen wegdrinken met een zege tegen de Rode Duivels.Om 21 uur is het dan uiteindelijk de beurt aan de Rode Duivels voor hun achtste finale tegen Portugal in Sevilla. Al 18 keer stonden beide landen tegenover elkaar: 6 keer won Portugal, 5 keer België. De laatste overwinning van de Belgen dateert ook al van 1989, toen een 3-0-zege.Drie keer troffen Portugal en België elkaar in de kwalificatie voor een EK, twee keer stootte België door. Meer nog, die twee Europese kampioenschappen zijn die van 1972 en 1980, toen de Rode - of toen nog Witte - Duivels respectievelijk brons en zilver veroverden, de beste prestaties van de Belgen op een EK ooit. Een eerst keer was dus voor het EK 1972. Toen won België de groep en werd Portugal tweede. Enkel de winnaar van de groep mocht doorstoten naar de eindronde, die doorging in België. In Anderlecht werd gewonnen met 3-0, in Lissabon bleven de bordjes hangen op 1-1. Al was dat laatste gelijkspel wel erg nipt, want Portugal kon pas in de 90ste minuut gelijk maken via een penalty van Fernando Peres. Maar goed, België door naar de eindronde waarin ze uiteindelijk derde werden.Acht jaar later zaten beide landen opnieuw samen, toen voor het EK 1980. Opnieuw won België de groep en werd Portugal pas derde. Het werd 1-1 in Lissabon met een goal van Franky Vercauteren en in Brussel werd opnieuw gewonnen van de Portugezen, deze keer met 2-0 na doelpunten van Wilfried Van Moetr en Swat Van der Elst. De Rode Duivels mochten naar Italië en strandden daar pas in de finale tegen West-Duitsland.Later zaten België en Portugal nog twee keer in dezelfde kwalificatiegroep. In 1990 konden de Belgen zich ten koste van Portugal plaatsen voor het WK in Italië, waar België eruit ging tegen Engeland in de achtste finales na een goal van David Platt, en voor het EK 2008 moesten de Duivels voor het eerst het hoofd buigen voor de Portugezen. Zij gingen naar Zwitserland en Oostenrijk, België niet.Winnen in de kwalificatie tegen Portugal betekende dus bijna altijd een mooi parcours in de eindronde. Is dat ook zo met een zege op een EK zelf?