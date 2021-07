Nog een goede week en EURO 2020 zit er alweer op. Met Tsjechië-Denemarken en Engeland-Oekraïne staan de laatste twee kwartfinales op het programma.

Tsjechië met vertrouwen

Om 18 uur beslissen Tsjechië en Denemarken wie er naar de halve finales mag. Als we kijken naar de voorbije onderlinge duels, is Tsjechië toch wel in het voordeel. Met de wedstrijden van Tsjechoslowakije meegerekend, tellen de Tsjechen 13 overwinningen in 25 matchen, Denemarken slechts twee. Sinds de onafhankelijkheid van Tsjechië, staat hun aantal zeges op 3, het aantal gelijkspelen op 6, Denemarken blijft bij die 2 overwinningen.

Tweemaal troffen ze elkaar al op een eindronde, telkens op een EK. Een eerste keer was in 2000, in de groepsfase. Tsjechië boekte zijn enige zege van het toernooi (2-0), terwijl Denemarken driemaal op rij verloor in de poule met ook nog Nederland en Frankrijk.

Vier jaar later stonden Denemarken en Tsjechië tegenover elkaar in de kwartfinale in Portugal, maar de Tsjechen onder leiding van Jan Koller en Milan Baros wonnen eenvoudig met 3-0. Hun grootste overwinning ooit op een EK, de grootste nederlaag voor Denemarken.

Tsjechië kan een mooi rapport voorleggen in kwartfinales van EK's. Vier van de vijf eerdere keren ging het door naar de halve finale. In 1960 en 1976, toen de kwartfinale nog onderdeel was van de kwalificatie, wonnen de Tsjechen van respectievelijk Roemenië en de Sovjet-Unie. In 1996 ging Portugal voor de bijl en in 2004 dus Denemarken. Enkel in 2012, de laatste kwartfinale, moesten de Tsjechen het onderspit delven tegen Portugal. De Denen, daarentegen, behaalden pas hun eerste kwartfinale sinds die rampzalige in 2004 en konden pas voor een eerste keer winnen in de knock-outronde van een EK sinds de legendarische eindwinst in 1992.

Clean sheets bij de vleet

Om 21 uur is het uitkijken naar wat Engeland kan verwezenlijken tegen Oekraïne. Voor de Engelsen zal het wat vreemd aanvoelen in Rome, de enige keer op dit EK dat ze niet op Wembley zullen spelen als ze helemaal doorgaan tot de finale.

Al zeven keer stonden beide landen tegenover elkaar. Vier van die duels werden gewonnen door Engeland, Oekraïne kon maar één partij winnen. De eerste keer was in 2000, beide bondscoaches waren toen van de partij: Gareth Southgate bij Engeland, Andrij Sjevtsjenko aan de andere kant.

De Three Lions gaan tegen Oekraïne op zoek naar een vijfde clean sheet op rij op dit EK. Dat zou een record zijn, want niemand slaagde er ooit in om de eerste vijf wedstrijden op een Europees kampioenschap af te sluiten zonder ook maar één tegengoal. Duitsland kwam het dichtst in de buurt in 2016. Zij stoomden toen door tot in de kwartfinale zonder een bal uit de netten te moeten halen. Er is wel al een ploeg geweest die vijf opeenvolgende clean sheets behaalde: Spanje in 2012. Zij maakten er zelfs zeven van, met ook nog twee clean sheets in 2016.

Vier doelpuntenmakers

Opmerkelijk: beide ploegen rekenen voorlopig slechts op twee spelers om de doelpunten te maken. Bij Engeland was Sterling al goed voor 3 van de 4 goals, met Harry Kane als enige andere schutter. De winger van Manchester City is aan een uitstekende reeks bezig bij de Engelse nationale ploeg, nadat het in de kwalificaties ook al een voet had in 15 van de 37 goals, waarvan hij er zelf 8 maakte en 7 aanbracht.

Bij de Tsjechen zijn alle ogen dan weer gericht op Patrik Schik. De aanvaller van Bayer Leverkusen maakte al vier goals op dit EK, enkel Tomas Holes kon voor de rest scoren met zijn treffer tegen Nederland in de 1/8ste finales. Scoort Schik nog een keer, dan heeft hij al meteen op zijn eerste EK een record beet, want dan zou hij gedeeld topschutter van de Tsjechische ploeg worden op het Europees kampioenschap. Momenteel staat Milan Baros aan kop met vijf treffers, waaronder trouwens twee tegen de Denen.

Tsjechië met vertrouwenOm 18 uur beslissen Tsjechië en Denemarken wie er naar de halve finales mag. Als we kijken naar de voorbije onderlinge duels, is Tsjechië toch wel in het voordeel. Met de wedstrijden van Tsjechoslowakije meegerekend, tellen de Tsjechen 13 overwinningen in 25 matchen, Denemarken slechts twee. Sinds de onafhankelijkheid van Tsjechië, staat hun aantal zeges op 3, het aantal gelijkspelen op 6, Denemarken blijft bij die 2 overwinningen.Tweemaal troffen ze elkaar al op een eindronde, telkens op een EK. Een eerste keer was in 2000, in de groepsfase. Tsjechië boekte zijn enige zege van het toernooi (2-0), terwijl Denemarken driemaal op rij verloor in de poule met ook nog Nederland en Frankrijk. Vier jaar later stonden Denemarken en Tsjechië tegenover elkaar in de kwartfinale in Portugal, maar de Tsjechen onder leiding van Jan Koller en Milan Baros wonnen eenvoudig met 3-0. Hun grootste overwinning ooit op een EK, de grootste nederlaag voor Denemarken. Tsjechië kan een mooi rapport voorleggen in kwartfinales van EK's. Vier van de vijf eerdere keren ging het door naar de halve finale. In 1960 en 1976, toen de kwartfinale nog onderdeel was van de kwalificatie, wonnen de Tsjechen van respectievelijk Roemenië en de Sovjet-Unie. In 1996 ging Portugal voor de bijl en in 2004 dus Denemarken. Enkel in 2012, de laatste kwartfinale, moesten de Tsjechen het onderspit delven tegen Portugal. De Denen, daarentegen, behaalden pas hun eerste kwartfinale sinds die rampzalige in 2004 en konden pas voor een eerste keer winnen in de knock-outronde van een EK sinds de legendarische eindwinst in 1992.Clean sheets bij de vleetOm 21 uur is het uitkijken naar wat Engeland kan verwezenlijken tegen Oekraïne. Voor de Engelsen zal het wat vreemd aanvoelen in Rome, de enige keer op dit EK dat ze niet op Wembley zullen spelen als ze helemaal doorgaan tot de finale. Al zeven keer stonden beide landen tegenover elkaar. Vier van die duels werden gewonnen door Engeland, Oekraïne kon maar één partij winnen. De eerste keer was in 2000, beide bondscoaches waren toen van de partij: Gareth Southgate bij Engeland, Andrij Sjevtsjenko aan de andere kant.De Three Lions gaan tegen Oekraïne op zoek naar een vijfde clean sheet op rij op dit EK. Dat zou een record zijn, want niemand slaagde er ooit in om de eerste vijf wedstrijden op een Europees kampioenschap af te sluiten zonder ook maar één tegengoal. Duitsland kwam het dichtst in de buurt in 2016. Zij stoomden toen door tot in de kwartfinale zonder een bal uit de netten te moeten halen. Er is wel al een ploeg geweest die vijf opeenvolgende clean sheets behaalde: Spanje in 2012. Zij maakten er zelfs zeven van, met ook nog twee clean sheets in 2016. Vier doelpuntenmakersOpmerkelijk: beide ploegen rekenen voorlopig slechts op twee spelers om de doelpunten te maken. Bij Engeland was Sterling al goed voor 3 van de 4 goals, met Harry Kane als enige andere schutter. De winger van Manchester City is aan een uitstekende reeks bezig bij de Engelse nationale ploeg, nadat het in de kwalificaties ook al een voet had in 15 van de 37 goals, waarvan hij er zelf 8 maakte en 7 aanbracht.Bij de Tsjechen zijn alle ogen dan weer gericht op Patrik Schik. De aanvaller van Bayer Leverkusen maakte al vier goals op dit EK, enkel Tomas Holes kon voor de rest scoren met zijn treffer tegen Nederland in de 1/8ste finales. Scoort Schik nog een keer, dan heeft hij al meteen op zijn eerste EK een record beet, want dan zou hij gedeeld topschutter van de Tsjechische ploeg worden op het Europees kampioenschap. Momenteel staat Milan Baros aan kop met vijf treffers, waaronder trouwens twee tegen de Denen.