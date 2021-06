Op de voorlaatste dag van de groepsfase draait alles om groep C. Alle landen kunnen nog doorgaan, maar wat moet u nog weten over de twee resterende wedstrijden?

Voor alles een eerste keer

Bij Kroatië-Schotland is het doel voor beide landen duidelijk: er moet gewonnen worden, anders zit het toernooi er al op na de groepsfase. Voor Kroatië wordt dat een lastige opdracht. Luka Modric en co moeten niet alleen op zoek naar de zege in het Schotse Hampden Park, de Kroaten moeten vooral op zoek gaan naar een eerste overwinning tegen de Schotten ooit. In vier duels lukte hen dat nog nooit. Drie keer werd gelijk gespeeld, twee duels werden gewonnen door Schotland.

Ook de Schotten gaan trouwens op zoek naar een primeur. In de voorbije tien eindrondes (2 EK's, 8 WK's) die ze speelden, overleefden ze nog nooit de groepsfase. Voor hen zou het dus de eerste keer zijn dat ze doorstoten naar de knock-outfase.

Trouwens, verwacht niet meteen veel goals vanavond, want in die vijf duels scoorden de Schotten 5 keer, Kroatië slechts 2.

Perisic samen met Lukaku

Een speler die u vanavond even in het oog moet houden, is Ivan Perisic. Tegen Tsjechië, in de vorige wedstrijd, evenaarde hij een mooi record. Door de 1-1 tegen de Tsjechen scoorde hij al op vier opeenvolgende eindrondes. Op het WK in 2014 was hij goed voor 2 goals, in 2016 in Frankrijk maakte hij er 2 en twee jaar later in Rusland waren dat er zelfs 3. Acht goals op vier eindtoernooien, een knappe prestatie.

Meer nog, nu hij op de vier laatste grote toernooien heeft gescoord, komt hij bij een beperkt groepje voetballers. Ook Cristiano Ronaldo, Xherdan Shaqiri en onze Romelu Lukaku slaagden daar al in. Zij waren ook de enige vier spelers die daarin konden slagen aan het begin van EURO 2020.

Waar is Kane?

Ook bij Tsjechië-Engeland staat nog heel wat op het spel. Beide landen kunnen niet meer uitgeschakeld worden, maar terugzakken naar de derde plek is wel nog mogelijk. En dan weet je maar nooit. Alleszins, Tsjechië en England speelden nog maar vier keer tegen elkaar. Daarvan won Engeland tweemaal, Tsjechië eenmaal.

Die enige overwinning van de Tsjechen was trouwens de laatste partij tussen beide landen, in de EK-kwalificatiecampagne voor EURO 2020. Het werd 2-1 in Tsjechië. Ze kennen elkaar dus al goed, met andere woorden. En Engeland zal vooral goeie herinneringen hebben overgehouden aan de thuiswedstrijd, toen het met 5-0 won. Raheem Sterling maakte toen een hattrick, Kalas een owngoal en kapitein Harry Kane pikte ook zijn doelpuntje mee.

Harry Kane, op dit EK hebben we zijn naam nog niet al te veel gehoord. Zowel tegen Kroatië als tegen Schotland werd hij gewisseld en kon hij niet scoren. Meer nog, in die twee wedstrijden schoot hij zelfs geen enkele keer op doel en telde hij maar zes balcontacten in de vijandelijke rechthoek. Kan de kapitein zich nog eens laten zien en de belangrijke driepunter aan Engeland schenken?

Bij Kroatië-Schotland is het doel voor beide landen duidelijk: er moet gewonnen worden, anders zit het toernooi er al op na de groepsfase. Voor Kroatië wordt dat een lastige opdracht. Luka Modric en co moeten niet alleen op zoek naar de zege in het Schotse Hampden Park, de Kroaten moeten vooral op zoek gaan naar een eerste overwinning tegen de Schotten ooit. In vier duels lukte hen dat nog nooit. Drie keer werd gelijk gespeeld, twee duels werden gewonnen door Schotland. Ook de Schotten gaan trouwens op zoek naar een primeur. In de voorbije tien eindrondes (2 EK's, 8 WK's) die ze speelden, overleefden ze nog nooit de groepsfase. Voor hen zou het dus de eerste keer zijn dat ze doorstoten naar de knock-outfase.Trouwens, verwacht niet meteen veel goals vanavond, want in die vijf duels scoorden de Schotten 5 keer, Kroatië slechts 2. Een speler die u vanavond even in het oog moet houden, is Ivan Perisic. Tegen Tsjechië, in de vorige wedstrijd, evenaarde hij een mooi record. Door de 1-1 tegen de Tsjechen scoorde hij al op vier opeenvolgende eindrondes. Op het WK in 2014 was hij goed voor 2 goals, in 2016 in Frankrijk maakte hij er 2 en twee jaar later in Rusland waren dat er zelfs 3. Acht goals op vier eindtoernooien, een knappe prestatie.Meer nog, nu hij op de vier laatste grote toernooien heeft gescoord, komt hij bij een beperkt groepje voetballers. Ook Cristiano Ronaldo, Xherdan Shaqiri en onze Romelu Lukaku slaagden daar al in. Zij waren ook de enige vier spelers die daarin konden slagen aan het begin van EURO 2020.Ook bij Tsjechië-Engeland staat nog heel wat op het spel. Beide landen kunnen niet meer uitgeschakeld worden, maar terugzakken naar de derde plek is wel nog mogelijk. En dan weet je maar nooit. Alleszins, Tsjechië en England speelden nog maar vier keer tegen elkaar. Daarvan won Engeland tweemaal, Tsjechië eenmaal.Die enige overwinning van de Tsjechen was trouwens de laatste partij tussen beide landen, in de EK-kwalificatiecampagne voor EURO 2020. Het werd 2-1 in Tsjechië. Ze kennen elkaar dus al goed, met andere woorden. En Engeland zal vooral goeie herinneringen hebben overgehouden aan de thuiswedstrijd, toen het met 5-0 won. Raheem Sterling maakte toen een hattrick, Kalas een owngoal en kapitein Harry Kane pikte ook zijn doelpuntje mee. Harry Kane, op dit EK hebben we zijn naam nog niet al te veel gehoord. Zowel tegen Kroatië als tegen Schotland werd hij gewisseld en kon hij niet scoren. Meer nog, in die twee wedstrijden schoot hij zelfs geen enkele keer op doel en telde hij maar zes balcontacten in de vijandelijke rechthoek. Kan de kapitein zich nog eens laten zien en de belangrijke driepunter aan Engeland schenken?