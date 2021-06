EURO 2020 begint aan de laatste speelronde in de groepsfase. Groep A mag de spits afbijten met Italië-Wales en Turkije-Zwitserland. Drie weetjes.

Scoremachine

Italië is swingend begonnen aan dit EK. In twee wedstrijden werd al zes keer gescoord, geen enkel land deed beter of zelfs maar even goed. Twee keer op rij werd het 3-0, tegen Turkije en Zwitserland. Dat is toch opmerkelijk voor de Italianen, want ze wisten nog nooit eerder drie keer te scoren in een EK-wedstrijd. En nu dus twee keer op rij. Op WK's is het veel minder zeldzaam voor de Azzurri. In 83 wedstrijden wonnen ze namelijk al 14 keer met drie of meer goals.

Zes goals maakten de Italianen dus al. Daarvoor hadden ze in de eerste twee wedstrijden 37 schoten nodig, waarvan 11 op doel. België en Nederland volgen in het spoor van de Sqaudra met 5 treffers, en dat uit respectievelijk 15 (9 op doel) en 29 schoten (11 tussen het kader).

Italië heeft echter nog niet de meeste schoten op dit EK achter zijn naam. Die eer is weggelegd voor Denemarken dat al 43 keer een schot afvuurde, maar nog maar 1 keer wist te scoren. En Wales? Die vonden al 3 de netten en tellen 25 schoten waarvan 9 op doel.

Sassuolo komt piepen

Kijk vandaag trouwens ook een keertje naar de verschillende spelers van Sassuolo op dit EK. Maar liefst zes spelers zijn op het toernooi actief, waarvan drie bij Italië (Manuel Locatelli, Domenico Berardi en Giacomo Raspadori), twee bij Turkije (Kaan Ayhan en Mert Müldür) en eentje bij Slovakije (Lukas Haraslin). Zondag komen er dus vijf van die spelers aan bod. En dan heb je ook nog twee ex-spelers van de club op dit EK met Federico Bernardeschi en Stefano Sensi, al viel die laatste op het laatste moment nog uit met een blessure.

Heeft u nog nooit van Sassuolo gehoord? Dat is zeker geen ramp. De club uit het noorden van Italië werd opgericht in 1920, maar maakte pas 93 jaar later zijn debuut in de Serie A. Sindsdien, dus sinds 2013, is het daar ook niet meer uit getuimeld.

Hét hoogtepunt bereikte Sassuolo in het seizoen 2015/2016, toen het zesde eindigde en zelfs naar de Europa League mocht gaan. Daar overleefde het de voorrondes maar sneuvelde het in de groepsfase met onder meer KRC Genk. Daarna kwam succescoach Roberto De Zerbi bij de ploeg. Hij maakte van Sassuolo een leuke ploeg om naar te kijken, maar besloot vorige maand nog om de deur daar achter zich dicht te trekken en naar Sjachtar Donetsk te trekken. 'Ik heb het maximale uit deze ploeg gehaald', vertelde De Zerbi toen. Daar heeft hij zeker gelijk in, met zes internationals op dit EK.

Revanche voor Zwitserland?

Zwitserland en Turkije mogen om 21 uur het tweede weekend van EURO 2020 afsluiten. Al 15 keer speelden beide landen tegen elkaar. 8 keer won Turkije, 4 keer pakte Zwitserland de zege. Op dit EK komen ze elkaar voor de tweede keer op een eindronde tegen. De eerste keer was op EURO 2008 in Zwitserland en Oostenrijk. Toen werden de Zwitsers ingedeeld met Turkije in de groep en in eigen huis verloren ze er ook van. Nadat Zwitserland bij de rust een 1-0-voorsprong had via Hakan Yakin (een Zwitser met Turkse ouders), maar net na de rust en twee minuten in de extra tijd scoorden de Turken. Een zure nederlaag voor het gastland.

Nu willen ze dus wraak nemen. En ze zullen ook moeten winnen, want met 1 of 2 punten zal het meer dan waarschijnlijk niet doorstoten naar de volgende ronde. Een zege is noodzakelijk. En dan zou het des te mooier zijn om dat zondagavond te doen in Bakoe, wat ongeveer overeenkomt met een thuiswedstrijd voor Turkije, met het grote aantal eigen supporters maar ook sympathisanten uit Azerbeidzjan. De ultieme wraak dus voor bondscoach Petkovic en co.

Trouwens, de eerste wedstrijd tussen Zwitserland en Turkije werd gespeeld op 1 juni 1952, de geboortedatum van huidig Turks bondscoach Senol Günes.

Italië is swingend begonnen aan dit EK. In twee wedstrijden werd al zes keer gescoord, geen enkel land deed beter of zelfs maar even goed. Twee keer op rij werd het 3-0, tegen Turkije en Zwitserland. Dat is toch opmerkelijk voor de Italianen, want ze wisten nog nooit eerder drie keer te scoren in een EK-wedstrijd. En nu dus twee keer op rij. Op WK's is het veel minder zeldzaam voor de Azzurri. In 83 wedstrijden wonnen ze namelijk al 14 keer met drie of meer goals. Zes goals maakten de Italianen dus al. Daarvoor hadden ze in de eerste twee wedstrijden 37 schoten nodig, waarvan 11 op doel. België en Nederland volgen in het spoor van de Sqaudra met 5 treffers, en dat uit respectievelijk 15 (9 op doel) en 29 schoten (11 tussen het kader). Italië heeft echter nog niet de meeste schoten op dit EK achter zijn naam. Die eer is weggelegd voor Denemarken dat al 43 keer een schot afvuurde, maar nog maar 1 keer wist te scoren. En Wales? Die vonden al 3 de netten en tellen 25 schoten waarvan 9 op doel.Kijk vandaag trouwens ook een keertje naar de verschillende spelers van Sassuolo op dit EK. Maar liefst zes spelers zijn op het toernooi actief, waarvan drie bij Italië (Manuel Locatelli, Domenico Berardi en Giacomo Raspadori), twee bij Turkije (Kaan Ayhan en Mert Müldür) en eentje bij Slovakije (Lukas Haraslin). Zondag komen er dus vijf van die spelers aan bod. En dan heb je ook nog twee ex-spelers van de club op dit EK met Federico Bernardeschi en Stefano Sensi, al viel die laatste op het laatste moment nog uit met een blessure.Heeft u nog nooit van Sassuolo gehoord? Dat is zeker geen ramp. De club uit het noorden van Italië werd opgericht in 1920, maar maakte pas 93 jaar later zijn debuut in de Serie A. Sindsdien, dus sinds 2013, is het daar ook niet meer uit getuimeld. Hét hoogtepunt bereikte Sassuolo in het seizoen 2015/2016, toen het zesde eindigde en zelfs naar de Europa League mocht gaan. Daar overleefde het de voorrondes maar sneuvelde het in de groepsfase met onder meer KRC Genk. Daarna kwam succescoach Roberto De Zerbi bij de ploeg. Hij maakte van Sassuolo een leuke ploeg om naar te kijken, maar besloot vorige maand nog om de deur daar achter zich dicht te trekken en naar Sjachtar Donetsk te trekken. 'Ik heb het maximale uit deze ploeg gehaald', vertelde De Zerbi toen. Daar heeft hij zeker gelijk in, met zes internationals op dit EK.Zwitserland en Turkije mogen om 21 uur het tweede weekend van EURO 2020 afsluiten. Al 15 keer speelden beide landen tegen elkaar. 8 keer won Turkije, 4 keer pakte Zwitserland de zege. Op dit EK komen ze elkaar voor de tweede keer op een eindronde tegen. De eerste keer was op EURO 2008 in Zwitserland en Oostenrijk. Toen werden de Zwitsers ingedeeld met Turkije in de groep en in eigen huis verloren ze er ook van. Nadat Zwitserland bij de rust een 1-0-voorsprong had via Hakan Yakin (een Zwitser met Turkse ouders), maar net na de rust en twee minuten in de extra tijd scoorden de Turken. Een zure nederlaag voor het gastland.Nu willen ze dus wraak nemen. En ze zullen ook moeten winnen, want met 1 of 2 punten zal het meer dan waarschijnlijk niet doorstoten naar de volgende ronde. Een zege is noodzakelijk. En dan zou het des te mooier zijn om dat zondagavond te doen in Bakoe, wat ongeveer overeenkomt met een thuiswedstrijd voor Turkije, met het grote aantal eigen supporters maar ook sympathisanten uit Azerbeidzjan. De ultieme wraak dus voor bondscoach Petkovic en co. Trouwens, de eerste wedstrijd tussen Zwitserland en Turkije werd gespeeld op 1 juni 1952, de geboortedatum van huidig Turks bondscoach Senol Günes.