Dag acht van EURO 2020 staat bol van de topploegen. Drie weetjes over de drie wedstrijden van de dag.

Heilige grond Boedapest

Frankrijk en Hongarije trappen een nieuwe dag van EURO 2020 op gang. Het is trouwens al de laatste wedstrijd om 15 uur, het gaat weer snel allemaal. Hongarije mag Frankrijk in eigen huis ontvangen, opnieuw voor een volle Puskas Arena in Boedapest met 67.000 uitzinnige supporters.

Voor de Hongaarse nationale ploeg is Boedapest al heilige grond gebleken in de geschiedenis. Al 402 keer speelde de Hongaren in de eigen hoofdstad, een ongelooflijk aantal wedstrijden. Daarvan won het trouwens ook 229 keer, ofwel 57%, speelde het 89 keer gelijk en verloor het slechts 84 duels, ofwel 20%.

Dat 402 een absurd hoog aantal wedstrijden in 1 stadion is voor een nationale ploeg, toont ook de vergelijking met Italië en Engeland aan. De Azzurri speelden nog maar 35 keer in Rome, Engeland op Wembley (de heilige grond van de Engelsen) ook 'nog maar' 292 keer.

Hongarije en Frankrijk staan zaterdagmiddag voor de 24ste keer tegenover elkaar. Frankrijk won 8 duels, Hongarije 12 (!). Opnieuw een goed voorteken voor de Hongaren?

Voor één speler van de Hongaarse ploeg wordt het een bijzondere wedstrijd. Loïc Négo speelt tegen zijn geboorteland. De 30-jarige verdediger werd geboren in Parijs uit ouders van Guadeloupe. Als talentvolle jonge speler kwam hij zelfs uit voor de Franse U17 én U19, maar toen hij doorhad dat hij bij de A-ploeg geen kans maakte, liet hij zich in 2020 naturaliseren tot Hongaar. Op dat moment had hij al lang genoeg in Hongarije gespeeld bij Ujpest en Fehérvár. Trouwens, Négo passeerde ook even in de Belgische eerste klasse toen hij zes maanden bij Standard speelde in 2013.

Groepsvrienden

Om 18 uur is het de beurt aan Portugal en Duitsland. Het zijn de laatste tijd bekende gezichten voor elkaar, want sinds 1996 speelde het op zes van de elf grote toernooien tegen elkaar. Vier keer (EK 1996, EK 2000, EK 2012 en WK 2014) was dat al in de groepsfase. Enkel in 2000 kon Portugal winnen van die zes duels op eindrondes.

Al 18 keer speelden beide landen tegen elkaar. Tien keer was de winst voor de Duitsers, Portugal kon nog maar drie keer winnen. De laatste keer dat Portugal en Duitsland elkaar bekampten, was in 2014. Toen won Duitsland en was Portugal uitgeschakeld in de groepsfase. Kunnen de Portugezen na zeven jaar wraak nemen?

Balbezit en passes zijn alles

Spanje mag de dag om 21 uur afsluiten tegen Polen. Beide landen konden nog niet scoren op dit EK. Polen was gewoonweg zwak tegen de Slovaken, voor Spanje is het één groot vraagteken waarom dat niet lukte. Of misschien niet echt, want Spanje speelde de bal enorm veel rond, maar in de zone van de waarheid kwam het amper.

In de kwalificaties voor dit EK was Spanje verbluffend. Het tekende de meeste schoten (227) op en had het hoogste gemiddelde percentage balbezit (70%) en afgeronde passes (91%).

Op dit Ek trokken de Spanjaarden die trend gewoon door. Tegen Zweden bereikte het een recordaantal passes in een wedstrijd met maar liefst 917 stuks, wat overeenkomt met 90% geslaagde balletjes. Niemand deed in de eerste ronde beter op dit EK. Enkel België kwam in de buurt met 721 passes (89% afgerond). Spanje telde ook het meeste balbezit van alle ploegen: 86%. Enkel in schoten waren de troepen van bondscoach Luis Enrique niet de beste in dit rijtje. Italië schoot namelijk 27 keer, Spanje 17.

