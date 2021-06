Iedere dag brengen we drie weetjes over de EK-dag. Vandaag gaat het over de terugkeer van Schotland en is het uitkijken naar enkele jonge gasten.

Tsjechië opvolger van Schotland

Over het Kanaal krijgen ze er niet genoeg van: Schotland is nog eens terug op een groot toernooi. Dat gebeurde nadat het in de play-offs van de Nations League Servië opzij schoof na penalty's. En wanneer Schotland nog eens op een groot toernooi was? Wel, dat is al geleden van 1998 en het WK in Frankrijk. Trouwens, Schotland raakte nog nooit voorbij de groepsfase. Dat lukte niet in de twee voorgaande EK's of in de acht deelnames aan een WK.

Aan de andere kant op het veld staat Tsjechië maandagmiddag. Een Tsjechië dat nog geen enkel EK miste sinds de onafhankelijkheid. Het is al het zevende opeenvolgende Europees kampioenschap voor de Tsjechen sinds... 1996. En vier keer raakten ze zelfs tot in de knock-outfase.

Lewandowski en een youngster

Later op de dag, om 18 uur, is het de beurt aan Polen dat het opneemt tegen Slovakije. Bij de Polen zijn alle ogen natuurlijk gericht op Robert Lewandowski. Hij scoorde dit seizoen in de Bundesliga 41 keer en brak daarmee het record van Gerd Müller. De legendarische Duitse spits maakte 40 goals in het seizoen 1971/72. Dat jaar werd hij ook Europees kampioen met West-Duitsland in België. Kan Lewandowski ook dat kunstje nadoen? Het lijkt erg moeilijk, want Lewandowski beschikt met Polen niet over dezelfde kwaliteit als Müller toen met zijn ploeg. Denk daarbij maar aan een Franz Beckenbauer of Günter Netzer, die in 1972 ook Europees kampioen werden.

Maar kijkt u straks ook maar even naar een andere Pool, Casper Kozlowski. De middenvelder van Pogon Stettin is de jongste speler op dit EK met 17 jaar en 241 dagen. Als Kozlowski minuten maakt tegen Polen, heeft hij ook meteen het record van jongste speler die actief is op een EK ooit beet. Dat was tot voor dit EK in handen van de Nederlander Jetro Willems. Die maakte zijn debuut op een EK in 2012 tegen Denemarken. Hij was toen 18 jaar en 71 dagen oud. Maar zondagmiddag sneuvelde dat nadat Jude Bellingham (17 jaar en 349 dagen) zijn optreden maakte met Engeland tegen Kroatië. Houdt het nieuwe record langer dan een dag stand?

En er ligt nog een ander record te wachten voor de jonge Pool als hij scoort. De jongste doelpuntenmaker op een EK is tot nu de Zwitser Johan Vonlanthen die op EURO 2004 scoorde tegen Frankrijk toen hij 18 jaar en 141 dagen oud was.

Nog meer jongeren

De vierde speeldag op dit EK wordt maandagavond om 21 uur afgesloten door Spanje - Zweden. En gesproken over jonge spelers, Spanje heeft de jongste ploeg op dit EK met een gemiddelde van 24,1 jaar. De jongste van het pak is Pedri van FC Barcelona. Hij is momenteel 18 jaar en 201 dagen, dus het record van jongste speler of jongste doelpuntenmaker zal hij net aan zich voorbij moeten laten gaan.

Zweden, aan de andere kant, is dan weer het oudste team op dit EK met gemiddeld 29, jaar. Maar ook daar is het uitkijken naar een jonge kerel. Van Henrik Larsson heeft u zeker al eens gehoord. Hij is een legende bij Zweden met 104 caps en 37 goals en maakte het mooi weer bij onder meer Celtic, Barcelona, Feyenoord en Manchester United. Vanavond zal u nog een Larsson kunnen zien: Jordan Larsson, zijn zoon. Jordan, vernoemd naar basketbalicoon Michael Jordan, werd geboren in Rotterdam toen zijn vader bij Feyenoord speelde en kende ook een deel van zijn opleiding bij Barcelona, wederom toen zijn vader daar actief was.

Alleen nam de carrière van de ondertussen 23-jarige Zweed nog niet zo'n hoge vlucht als die van zijn vader. Hij speelde voornamelijk in Zweden, na ook een seizoentje bij NEC in Nederland, en speelt momenteel al twee seizoenen voor Spartak Moskou, waar hij dit jaar nog 15 keer scoorde en 5 assists afleverde in 29 wedstrijden in de Russische competitie. Bij de Zweedse nationale ploeg moet het echter nog allemaal beginnen voor de jonge Jordan. Hij zit er nog maar aan 6 caps en 1 goal.

Lees ook: Op zoek naar de verrassing van het EK: 10 rising stars die u nu nog niet kent

Tsjechië opvolger van SchotlandOver het Kanaal krijgen ze er niet genoeg van: Schotland is nog eens terug op een groot toernooi. Dat gebeurde nadat het in de play-offs van de Nations League Servië opzij schoof na penalty's. En wanneer Schotland nog eens op een groot toernooi was? Wel, dat is al geleden van 1998 en het WK in Frankrijk. Trouwens, Schotland raakte nog nooit voorbij de groepsfase. Dat lukte niet in de twee voorgaande EK's of in de acht deelnames aan een WK.Aan de andere kant op het veld staat Tsjechië maandagmiddag. Een Tsjechië dat nog geen enkel EK miste sinds de onafhankelijkheid. Het is al het zevende opeenvolgende Europees kampioenschap voor de Tsjechen sinds... 1996. En vier keer raakten ze zelfs tot in de knock-outfase. Lewandowski en een youngsterLater op de dag, om 18 uur, is het de beurt aan Polen dat het opneemt tegen Slovakije. Bij de Polen zijn alle ogen natuurlijk gericht op Robert Lewandowski. Hij scoorde dit seizoen in de Bundesliga 41 keer en brak daarmee het record van Gerd Müller. De legendarische Duitse spits maakte 40 goals in het seizoen 1971/72. Dat jaar werd hij ook Europees kampioen met West-Duitsland in België. Kan Lewandowski ook dat kunstje nadoen? Het lijkt erg moeilijk, want Lewandowski beschikt met Polen niet over dezelfde kwaliteit als Müller toen met zijn ploeg. Denk daarbij maar aan een Franz Beckenbauer of Günter Netzer, die in 1972 ook Europees kampioen werden.Maar kijkt u straks ook maar even naar een andere Pool, Casper Kozlowski. De middenvelder van Pogon Stettin is de jongste speler op dit EK met 17 jaar en 241 dagen. Als Kozlowski minuten maakt tegen Polen, heeft hij ook meteen het record van jongste speler die actief is op een EK ooit beet. Dat was tot voor dit EK in handen van de Nederlander Jetro Willems. Die maakte zijn debuut op een EK in 2012 tegen Denemarken. Hij was toen 18 jaar en 71 dagen oud. Maar zondagmiddag sneuvelde dat nadat Jude Bellingham (17 jaar en 349 dagen) zijn optreden maakte met Engeland tegen Kroatië. Houdt het nieuwe record langer dan een dag stand? En er ligt nog een ander record te wachten voor de jonge Pool als hij scoort. De jongste doelpuntenmaker op een EK is tot nu de Zwitser Johan Vonlanthen die op EURO 2004 scoorde tegen Frankrijk toen hij 18 jaar en 141 dagen oud was.Nog meer jongerenDe vierde speeldag op dit EK wordt maandagavond om 21 uur afgesloten door Spanje - Zweden. En gesproken over jonge spelers, Spanje heeft de jongste ploeg op dit EK met een gemiddelde van 24,1 jaar. De jongste van het pak is Pedri van FC Barcelona. Hij is momenteel 18 jaar en 201 dagen, dus het record van jongste speler of jongste doelpuntenmaker zal hij net aan zich voorbij moeten laten gaan. Zweden, aan de andere kant, is dan weer het oudste team op dit EK met gemiddeld 29, jaar. Maar ook daar is het uitkijken naar een jonge kerel. Van Henrik Larsson heeft u zeker al eens gehoord. Hij is een legende bij Zweden met 104 caps en 37 goals en maakte het mooi weer bij onder meer Celtic, Barcelona, Feyenoord en Manchester United. Vanavond zal u nog een Larsson kunnen zien: Jordan Larsson, zijn zoon. Jordan, vernoemd naar basketbalicoon Michael Jordan, werd geboren in Rotterdam toen zijn vader bij Feyenoord speelde en kende ook een deel van zijn opleiding bij Barcelona, wederom toen zijn vader daar actief was. Alleen nam de carrière van de ondertussen 23-jarige Zweed nog niet zo'n hoge vlucht als die van zijn vader. Hij speelde voornamelijk in Zweden, na ook een seizoentje bij NEC in Nederland, en speelt momenteel al twee seizoenen voor Spartak Moskou, waar hij dit jaar nog 15 keer scoorde en 5 assists afleverde in 29 wedstrijden in de Russische competitie. Bij de Zweedse nationale ploeg moet het echter nog allemaal beginnen voor de jonge Jordan. Hij zit er nog maar aan 6 caps en 1 goal.