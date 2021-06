Het EK dendert aan een razend tempo vooruit. Vanavond staan met Spanje-Kroatië en Frankrijk-Zwitserland de derde en vierde 1/8ste finales op het programma.

Oude bekenden

Om 18 uur trappen Spanje en Kroatië een nieuwe dag op gang en dat is eigenlijk al een traditionele ontmoeting op de laatste EK's. Zo stonden beide landen ook al in 2012 en in 2016 tegenover elkaar. Negen jaar geleden was dat in de groepsfase. Toen won Spanje met een zuinige 1-0 door Jesus Navas. Vier jaar later ging Kroatië, ook in de pouleronde, dan weer met de drie punten aan de haal. Het werd toen 2-1 na doelpunten van Kalinic, Perisic en, jawel, Alvaro Morata. De spits van Spanje zal het zich maar al te graag herinneren na de oorverdovende kritiek die hij de laatste week over zich heen kreeg.

Tweede vaderland

Voor Dani Olmo, de aanvallende middenvelder van Spanje, wordt het een bijzondere wedstrijd. De jonge Spanjaard heeft op zijn 23ste al een merkwaardige carrièreloop achter de rug. Bijna zijn volledige vorming kende Olmo bij Barcelona, waar hij gold als een toptalent en zelfs kapitein was bij de jeugd. Maar hij was wat ongeduldig en koos op zijn 16e verrassend voor een avontuur bij het Kroatische Dinamo Zagreb. 'Het is het beste voor mijn ontwikkeling', legde Olmo toen die keuze uit. 'Zij hebben een erg goeie jeugdwerking en geven jongeren veel kansen in de A-kern.' En de spelers die ze voortbrachten zijn ook niet min met onder Luka Modric en Mateo Kovacic, waar Olmo vanavond tegen speelt.

De carrièreplanning van Olmo pakte goed uit. Bij Dinamo Zagreb speelde hij uiteindelijk 124 wedstrijden waarin hij 34 keer scoorde en 28 assists gaf. Het leverde hem een mooie transfer op naar RB Leipzig (22 miljoen euro) waar hij zich ook echt al kon tonen op het Europese toneel. Een Spaanse international die nog nooit een wedstrijd in La Liga speelde, het komt niet veel voor.

Frankrijk zegezeker?

Om 21 uur sluiten Frankrijk en Zwitserland het EK-voetbal op maandag af. Voor de Zwitsers wordt het een aartsmoeilijke opdracht om zich voorbij de Fransen naar de kwartfinale te knokken. Is het niet omdat Frankrijk dé topfavoriet op dit EK is, dan is het wel omdat Zwitserland geen al te goed rapport tegen Deschamps en co kan voorleggen. Op 38 wedstrijden won het namelijk nog maar 12 keer.

Opvallend: in 2004 speelden ze nog maar een eerste keer een wedstrijd met inzet. Daarvoor telden ze maar liefst 32 vriendschappelijke ontmoetingen. Op het EK in Portugal, in de groepsfase, verloren ze toen met 1-3 van Frankrijk en ook daarna zou het niet geweldig worden voor de Zwitsers op grote toernooien. Op het WK in 2006 werd het 0-0 in de groepsfase, in 2014 pakten de Fransen uit met 5-2, en ook in 2016 werd het 0-0. Alle vier de wedstrijden gebeurden in de groepsfase, dit is nog maar de eerste ontmoeting in de knock-outfase van het EK tussen beide landen. E

Een man om naar uit te kijken, wordt Antoine Griezmann. De aanvaller van Les Bleus heeft een ongeslagen reeks van 34 interlands achter de rug en maakte op EK's al 7 doelpunten in totaal. Enkel Michel Platini (9) en Cristiano Ronaldo (14) doen beter. Kan hij dichter bij het record komen en zo de Fransen ook naar de volgende ronde trappen? Of leert hij nog eens wat verliezen is bij de Franse nationale ploeg?

