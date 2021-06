Iedere dag brengen we drie weetjes over de EK-dag. Vandaag gaat het over groep C en Engeland-Kroatië uit groep B. Krijgen we vandaag een primeur?

To kneel, or not to kneel...

Beginnen doen we deze derde dag op het EK met een klepper: Engeland-Kroatië. De thuisploeg lijkt dé grote favoriet om deze wedstrijd te winnen, maar als we kijken naar de statistieken uit het verleden, zien we wel iets anders. Engeland won namelijk nog nooit zijn openingspartij op een EK. Op negen deelnames raakte het nog niet verder dan een gelijkspel. Kroatië, aan de andere kant, verloor dan weer nog nooit zijn eerste pot op een EK. Het land nam al deel aan vijf edities en nog maar één keer werd gelijkgespeeld.

Mogen we dan een nederlaag verwachten voor de Engelsen? Niet meteen, want de Three Lions verloren nog nooit op een groot toernooi in het eigen Wembley. Zeven keer werd gewonnen, drie keer eindigde de match op een gelijkspel. Enkel in de halve finale in 1996 werd het na penalty's nog uitgeschakeld door Duitsland in Londen. Daar weet huidig bondscoach Gareth Southgate alles van, want hij miste toen de beslissende penalty.

Een thema voor deze wedstijd is het knielen voor de aftrap in de strijd tegen racisme. De Engelsen doen het iedere keer, maar werden tijdens de laatste twee oefeninterland telkens uitgejouwd door enkelingen uit het eigen publiek. Maar Southgate vindt het symbool te belangrijk. Engeland zal het nog het hele toernooi doen.

Kroatië heeft daar echter geen zin in en liet al weten dat de eigen nationale ploeg het gebaar ook tijdens het EK niet zal doen. Echt nieuws is dat niet, want ook al tegen de Belgen vorige week bleven de Kroaten rechtop staan toen Lukaku en co op een knie gingen zitten. Het gebaar is niet verplicht vanuit de UEFA en dus wil Kroatië zijn troepen het ook niet opleggen. 'Politiek hoort niet thuis in het voetbal', klonk het bij de bond. 'Het symbool heeft trouwens ook geen enkele betekenis in Kroatië.'

Kroatië is trouwens niet het enige land dat niet zal knielen tijdens dit EK. Onder meer Nederland en Duitsland zullen zich van het gebaar weerhouden. En ook de Poolse bondsvoorzitter was erg duidelijk: 'Wij zijn helemaal tegen het knielen. De meeste voetballers weten niet eens waarom ze het doen.'

Eerste EK-zege?

Om 18 uur is het dan de beurt aan Oostenrijk en Noord-Macedonië. Die laatste is er voor de eerste keer bij op een EK en is al het 35ste land dat zich in de 60-jarige geschiedenis wist te plaatsen. De Noord-Macedoniërs konden zich kwalificeren via de Nations Leagueplay-offs. Daarvoor raakte het in zijn eigen kwalificatiegroep nooit verder dan een vierde plek.

Oostenrijk is er dan weer voor de derde keer in de laatste vier edities bij. En dat zijn ook meteen de eerste drie deelnames aan het Europese landentoernooi. Winnen zat er echter nog niet in en ook verder dan de groepsronde kwamen de Oostenrijkers niet. Sterker nog, Oostenrijk won geen enkele wedstrijd meer op een groot toernooi sinds het WK 1990, ruim 30 jaar geleden. Toen ging de VS nog voor de bijl met 2-1. Krijgen we vanavond dan een eerste zege op een EK voor een van beide landen?

Oekraïne met meeste 'Belgen'

Om 21 uur sluiten Nederland en Oekraïne de derde dag van dit EK af. Een belangrijke wedstrijd voor beide landen en ook nog eens interessant voor ons, Belgen. Niet enkel omdat onze noorderburen spelen, maar vooral omdat we enkele spelers uit de Jupiler Pro League zullen terugzien.

Oekraïne is namelijk het land met de meeste spelers uit de Belgische eerste klasse. Met vier zijn ze: Eduard Sobol (Club Brugge), Roman Jaremtsjoek (AA Gent), Roman Bezoes (AA Gent) en Yevhen Makarenko (KV Kortrijk). In totaal spelen trouwens tien spelers uit onze eerste klasse op dit EK, met onder meer ook Gjoko Zajkov van Charleroi die eerder op de dag met Noord-Macedonië zal spelen.

Maar nog bij Oekraïne zien we Roeslan Malinovski terug, nog een speler met een verleden in België. Aan de andere kant, bij de Nederlanders, is dat ook het geval voor keeper Marco Bizot. Die speelde tussen 2014 en 2017 nog voor KRC Genk. Als we kijken naar alle spelers met Belgische banden, dan komen we trouwens op 14 voetballers uit op dit EK.

