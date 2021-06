Iedere dag brengen we drie weetjes over de EK-dag. Vandaag is het de beurt aan Wales-Zwitserland, Denemarken-Finland en onze Rode Duivels tegen Rusland.

Met rillingen naar Bakoe

Wales en Zwitserland mogen de tweede dag van EURO 2020 aftrappen in Bakoe, op 4.000 kilometer van Wales en een goeie 3.000 van Zwitserland. Een verdere verplaatsing was er op dit EK voor beide landen niet. En die is er voor de meeste landen, buiten Turkije of Rusland, niet.

Maar goed, Wales en Zwitserland moeten het dus maar gaan doen in het verre oosten. Voor Wales komen daar niet meteen slechte herinneringen bij naar boven. De Welshmen verloren in vier wedstrijden in Bakoe nog geen enkele keer. Een keer werd wel gelijkgespeeld, maar Wales lijkt dus wel wat te hebben met de hoofdstad van Azerbeidzjan. Al hebben de meeste landen op dit EK een goed rapport in het voormalige Sovjetland.

Maar vergis je niet, bij de Zwitsers breekt het zweet hen al op als ze nog maar het woord Bakoe horen. Want zij konden er nog nooit winnen. Meer nog, een puntje pakken bleek zelfs nog te moeilijk. De enige wedstrijd die de Zwitsers in Bakoe speelden, was in de zomer van 1996. Een eenvoudige verplaatsing op de eerste kwalificatiewedstijd voor het WK twee jaar later in Frankrijk. Met veel zelfvertrouwen gingen ze ernaartoe, maar dat brak hen zuur op. Er werd verloren met 1-0 en dat bij de eerste interland van de nieuwe bondscoach Rolf Fringer. 'Ik zal voor altijd de bondscoach zijn die verloor in Bakoe. Vandaag spreken ze me nog altijd vaker aan over Bakoe dan over de landstitel die ik won met Aarau', vertelde hij daar nog over. Hoog tijd dus om komaf te maken met dat spook.

Match made in heaven

Om 18 uur is het de beurt aan Denemarken en Finland in Kopenhagen. Voor Finland wordt het een bijzondere wedstrijd, want het Scandinavische land is er voor het eerst bij op een groot toernooi. Nog nooit wist het zich te plaatsen. En echt dicht kwamen de Finnen ook nooit bij een kwalificatie. Enkel in 2008 kwam het dichtbij, maar toen ging Portugal alsnog door.

Voor Denemarken is het Europees kampioenschap dan weer niets nieuws. Voor de negende keer wisten de Denen zich te plaatsen. En dat is een best indrukwekkende prestatie voor een land dat tot grofweg de jaren 1980 geen professioneel voetbal kende. Met negen deelnames staat het op gelijke hoogte met Frankrijk en moet het maar vijf landen voor zich dulden: Nederland, Italië en Engeland beginnen aan hun tiende EK, Spanje komt op 11 en Duitsland voert de rangschikking aan. De Duitsers staan aan de start van hun 12e EK, op een totaal van 15. België telt er maar zes met EURO 2000 bijgeteld.

Eriksen moet Denemarken nog eens naar de volgende ronde op een EK brengen © GETTY

Maar goed, de Denen zijn ook erg goed op al die EK's. In 1964 en 1984 werd de halve finale bereikt (in 1964 vanzelfsprekend, want het eindtoernooi begon dan pas) en in 1992 wonnen ze het zelfs, nadat ze zich niet eens hadden kunnen plaatsen. Een diskwalificatie van Joegoslavië besliste daar echter anders over. Sterke prestaties van de Denen op EK's, maar ze lijken er ook echt iets mee te hebben. Met WK's is dat niet het geval. Daarvoor wist het Scandinavische land zich nog maar 6 keer te kwalificeren op 22 edities en kwamen ze niet voorbij de kwartfinales.

Maar de laatste jaren stokt het wat bij de Denen, want het is nog maar het eerste EK voor hen sinds 2012. En voor een wedstrijd in de knock-outfase moeten we al terug naar 2004. Aan die slechte reeks willen de Denen dit jaar een eind maken.

Rusland is wat anders dan de USSR

Nog zo een land dat het een lange tijd uitstekend deed op het EK, was de Sovjet-Unie. Het won meteen de eerste editie in Frankrijk in 1960 en was ook nog eens de eerste vier keer aanwezig. Sterk, want er konden maar vier landen deelnemen. Twee keer op rij aanwezig zijn, was al een heuse prestatie in die tijd.

Het waren gouden tijden voor het Russische voetbal en dat toonden ze geregeld tegen de Belgen. In vijf wedstrijden konden onze Rode Duivels maar 1 keer winnen, met name in de kwartfinale van het WK in Mexico in 1986. En toen meteen met 4-3. Opvallend, want in die andere vier wedstrijden wist België maar 1 keer te scoren.

Maar na de val van de Sovjet-Unie is die balans helemaal omgeslagen naar de kant van België, want sindsdien konden de Russen nog nooit winnen van de Rode Duivels. Zeven keer speelden ze tegen elkaar sindsdien en vijf keer won België. Twee keer werd nog gelijkgespeeld. De sterren staan dus goed voor de eerste Belgische wedstrijd op dit EK.

