De knock-outfase begint vanavond met Wales-Denemarken en Italië-Oostenrijk. Drie weetjes over de EK-dag.

Tweemaal verliezen en toch door

Om 18 uur mogen Wales en Denemarken in Amsterdam de knock-outfase van EURO 2020 op gang trappen. Beide landen speelden al tien keer tegen elkaar, waarvan Wales vier duels won en Denemarken de overige keren de beste was. Nog nooit eindigde het landenduel op een gelijkspel. De kansen zijn dus niet al te groot dat het zaterdagavond op verleningen of zelfs penalty's zal uitdraaien.

Wales is opnieuw aan een sterk EK bezig. Nadat het in 2016 tijdens zijn debuut wist door te stoten naar de halve finale tegen Portugal, heeft het dit jaar opnieuw de groepsronde overleeft. Zit er een nieuw sprookje in voor de Welshmen?

Bij de Denen was het dan weer bijna een mirakel dat ze zich nog konden kwalificeren voor de 1/8ste finales nadat ze eerst twee keer verloren hadden. Daarmee haalde Denemarken trouwens een unicum, want het lukte nog nooit een land om na twee nederlagen nog als tweede te eindigen in zijn groep. Ook Oekraïne dit jaar en Noord-Ierland in 2016 stootten door met slechts drie punten, maar die deden dat wel als een van de beste derdes.

Een opvallende link tussen beide landen is Ben Davies. De linksachter van Wales en Tottenham speelde nog een drietal jaar bij de jeugdopleiding van het Deense Viborg, alvorens hij terugkeerde naar het vertrouwde nest in Swansea en daar ook in de eerste ploeg terechtkwam.

Recordmannen uit Italië

Om 21 uur is het dan de beurt aan de Italianen die het in Londen, zonder eigen supporters, opnemen tegen Oostenrijk. De Azzurri zijn aan een fenomenaal EK bezig. Ze pakten 9/9 met zeven goals voor en geen enkele tegen. Vooral dat laatste is een straffe stoot, want nog nooit eerder sloot een land de poulefase af met drie clean sheets. Voor Italië waren drie opeenvolgende zeges in de eerste ronde van een EK dan weer niets nieuws. Ook in 2000 in een groep met België, Turkije en Zweden pakten ze al het maximum van de punten.

Bovendien zijn de Italianen aan een uitzonderlijke reeks bezig. Met de zege tegen Wales tellen ze nu 11 opeenvolgende overwinningen zonder tegengoal. In totaal zijn ze zelfs al 30 wedstrijden ongeslagen. Slechts vijf daarvan eindigden op een gelijkspel. Dat is een evenaring van het record in de jaren 1930. Kunnen ze tegen Oostenrijk geschiedenis schrijven?

Ervaring met penalty's

Het lijkt er niet meteen in te zitten in dit burenduel, maar op penalty's zijn de Italianen altijd voorbereid. Of laat ons zeggen, ze weten dat die er in bijna ieder toernooi toch minstens een keertje aankomen. Al elf keer werd een wedstrijd van de Azzurri op een groot toernooi beslist door strafschoppen. Dat gebeurde trouwens ook op elk van de laatste drie EK's. Telkens verloren ze echter, dus echte specialisten kunnen we ze dan ook weer niet noemen. Van de elf shoot-outs wonnen ze er maar vier.

Wanneer vond die loterij bij de Italianen dan zoal plaats? Vier keer in de kwartfinale, drie keer in de halve finale, twee keer in de troostfinale en nog eens twee keer in de grote finale. Italië verloor bovendien nog maar één wedstrijd binnen de 90 minuten in de knock-outfase van een EK, in 1988 tegen de USSR. Oostenrijk, daarentegen, kwam nog nooit verder dan de groepsfase op een Europees kampioenschap en moest ook nog nooit een penaltyreeks nemen op een eindronde.

