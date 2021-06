Dag acht van EURO 2000 brengt opnieuw drie wedstrijden. Oude vrienden Slovakije en Tsjechië zoeken naar een tweede zege en Engeland en Schotland betwisten de meest gespeelde derby ter wereld.

Kleine broer

Zweden en Slovakije openen vrijdag de achtste dag van het EK. Voor beide landen was de eerste speeldag een succes: Zweden speelde gelijk tegen Spanje, Slovakije kon zelfs winnen van Polen. Voor de Slovaken was het misschien eens een moment om zich te laten zien aan Europa, omdat het de laatste jaren vooral in de schaduw van grote broer Tsjechië moest spelen.

Tot 1993 vormden die nog één land en waren ze op voetbalvlak best succesvol. Hét hoogtepunt is natuurlijk de Europese titel van 1976 en de legendarische penalty van Panenka. Maar na de onafhankelijkheid zijn beide landen ook in het voetbal verschillende wegen uit gegaan. Tsjechië miste geen enkel EK meer, won zelfs zilver in 1996 en behaalde de halve finale in 2004, terwijl Slovakije dit jaar nog maar aan zijn tweede EK begon na het debuut in 2016.

Maar is dat complex van de kleine broer eigenlijk wel terecht? Wat velen niet weten, is namelijk dat de meeste spelers in de basisopstelling van Tsjechoslowakije in de finale in 1976 uit het huidige Slovakije kwamen. Maar liefst acht van de elf starters waren Slovaken.

Koning Hassan

Tsjechië speelt trouwens later op de dag, om 18 uur tegen Kroatië. Twee landen die het sinds hun onafhankelijkheid in het begin van de jaren 1990 uitstekend doen op het EK, maar elkaar nog maar zelden tegenkwamen.

Drie duels vochten ze nog maar uit. Een eerste was in de finale van de Koning Hassan II-trofee in Marokko in 1996. De wat trofee? De Koning Hassen II Trofee was een vriendschappelijk internationaal toernooi georganiseerd door en in Marokko. Daarbij werden telkens drie andere landen uitgenodigd, maar werd slechts drie keer gespeeld (1996, 1998 en 2000). De eerste editie werd gewonnen door Kroatië na penalty's in de finale tegen Tsjechië.

Verder speelden ze ook nog een vriendschappelijke interland in 2011 (4-2 voor Kroatië) en kwamen ze elkaar tegen op het vorige EK in Frankrijk tijdens de groepsfase. Toen bleven ze op een 2-2-gelijkspel steken. Van die wedstrijd blijft bij de Tsjechen trouwens maar 1 speler over, de huidige kapitein Vladimir Darida. Bij de Kroaten zijn dat er heel wat meer met maar liefst zes spelers die er toen ook bij waren.

Derby nummer 115

Tot slot is het tijd voor een bijzondere internationale, die tussen Engeland in Schotland. Al voor de 115e keer staan de 'Auld Enemies' vrijdagavond tegenover elkaar. Geen enkele derby werd al zo vaak gespeeld. Daarin wonnen de Engelsen al 48 keer, werd 25 keer gelijkgespeeld en gingen de Schotten 41 keer met de zege lopen. Engeland scoorde al 203 keer, Schotland 174.

Tot 1989 werd de wedstrijd zelfs jaarlijks georganiseerd in de lente. Sindsdien komt de derby echter minder regelmatig voor. Meer nog, het is vrijdagavond nog maar de tweede keer dat de Britse landen elkaar tegenkomen op een eindtoernooi. De eerste en tot nu toe enige wedstrijd was in 1996, toen Engeland met 2-0 won na een sublieme goal van Paul Gascoigne.

De eerste derby werd gespeeld in 1872 en is daarmee de oudste rivaliteit in het voetbal. 1872 is echter niet echt de allereerste Britse derby, want al in 1870 stonden een Engels en Schots team tegenover elkaar. Maar die is nooit in de statistieken ogenomen omdat ze niet officieel erkend wordt. De wedstrijd werd namelijk georganiseerd door de Britse voetbalbond, zonder medeweten van zijn Schotse collega's. Daardoor bestond het Schotse team vooral uit inwoners uit Londen die roots hadden in het hoge noorden. Pas twee jaar later vonden beide bonden elkaar voor een eerste echte interland.

