Iedere dag brengen we drie weetjes over de EK-dag. Vandaag over groep F dat de eerste speeldag op dit EK mag afsluiten.

Eindelijk voorbij Platini?

Op de vijfde speeldag van het EK zien we maar twee wedstrijden in plaats van drie. Om 18 uur wordt de dag afgetrapt door Portugal en Hongarije. Een must-win voor Cristiano Ronaldo en co met ook nog Frankrijk en Duitsland in de groep.

Voor Cristiano Ronaldo kan het een recordavond worden. Hij begint aan zijn vijfde EK op een rij waarin hij al negen keer wist te scoren in 21 wedstrijden. Niemand deed ooit al beter. Slechts één speler evenaart de Portugese recordinternational: Michel Platini. Die scoorde ook al negen keer, maar slechts op 1 EK en vijf wedstrijden!

Dat wonderlijke Europees kampioenschap was in 1984 in Frankrijk zelf. Hij scoorde er in iedere wedstrijd met onder meer twee hattricks tegen België in een 5-0-zege en tegen Joegoslavië. Dat EK stond trouwens ook bekend als 'het beste ooit', maar daarover komt u in onze podcast Studio Henri meer te weten.

Ter vergelijking nog: Romelu Lukaku heeft de meeste goals op een EK gemaakt voor de Rode Duivels. Hij zit na de wedstrijd tegen Rusland aan vier stuks.

Cijfertjes, cijfertjes

Om 21 uur is het dan de beurt aan de absolute topaffiche van de eerste speeldag in de groepsfase: Frankrijk-Duitsland. Het is al de 31e ontmoeting tussen beide landen, maar nog maar de eerste in de poulefase van een eindronde. Zes keer stonden beide grootmachten al tegenover elkaar op een groot toernooi, maar dat was telkens in de knock-outfase. Voor de rest speelden ze tweemaal in de Nations League en al de rest zijn vriendschappelijke wedstrijden. In totaal won Frankrijk al veertien keer, Duitsland was in tien matchen de beste.

Laten we er nog een paar cijfers voor Duitsland bijhalen, misschien wel hét EK-land bij uitstek. De eerste twee edities, die van 1960 en 1964, deed West-Duitsland niet mee. Geen interesse. In 1968 deed het dan wel mee aan de kwalificaties, maar kon het zich niet plaatsen. Het zou de laatste keer zijn geweest dat het land niet zou deelnemen aan de eindronde van een EK. Iedere editie vanaf 1972, dat het ook meteen won, was Duitsland of West-Duitsland aanwezig. Met WK's erbij gerekend is dit al het 26ste opeenvolgende grote toernooi voor de Mannschaft.

Duitsland won het EK trouwens ook al drie keer en is daarmee samen met Spanje recordhouder. Bovendien stond het ook al acht keer in de halve finale van een Europees kampioenschap en verloor het nog maar drie wedstrijden.

Frankrijk is dan weer steeds aanwezig sinds 1992. Daarvoor kon het zich enkel plaatsen voor 1960 en 1984.

Lees ook: Waarom Frankrijk geen al te goede ervaringen heeft met het statuut van topfavoriet

Bayern hofleverancier

Nog opvallend in de klassieker tussen Frankrijk en Duitsland is de selectie van beide landen. Steeds is Bayern hofleverancier (vier bij Frankrijk en acht bij Duitsland). Voor de wedstrijd is de Rekordmeister dus ook ruim vertegenwoordigd met twaalf spelers. Het mag u dan ook niet verbazen dat de meeste spelers uit de Duitse ploeg in eigen land spelen (17). Zes spelers komen nog uit de Premier League en dan is er nog een enkeling in Italië, Spanje en Frankrijk.

Bij Frankrijk is de selectie net iets meer gebalanceerd. Daar komen de meeste spelers niet uit de eigen Ligue 1, maar uit Engeland en Spanje (elk 7 voetballers). Frankrijk levert er 6 af, waarvan slechts twee van PSG, vijf spelers komen uit de Bundesliga en Rabiot is de enige uit de Serie A.

Lees ook: Duitsland: Joachim Löw en de moeilijke zoektocht naar de magische formule

Op de vijfde speeldag van het EK zien we maar twee wedstrijden in plaats van drie. Om 18 uur wordt de dag afgetrapt door Portugal en Hongarije. Een must-win voor Cristiano Ronaldo en co met ook nog Frankrijk en Duitsland in de groep.Voor Cristiano Ronaldo kan het een recordavond worden. Hij begint aan zijn vijfde EK op een rij waarin hij al negen keer wist te scoren in 21 wedstrijden. Niemand deed ooit al beter. Slechts één speler evenaart de Portugese recordinternational: Michel Platini. Die scoorde ook al negen keer, maar slechts op 1 EK en vijf wedstrijden!Dat wonderlijke Europees kampioenschap was in 1984 in Frankrijk zelf. Hij scoorde er in iedere wedstrijd met onder meer twee hattricks tegen België in een 5-0-zege en tegen Joegoslavië. Dat EK stond trouwens ook bekend als 'het beste ooit', maar daarover komt u in onze podcast Studio Henri meer te weten.Ter vergelijking nog: Romelu Lukaku heeft de meeste goals op een EK gemaakt voor de Rode Duivels. Hij zit na de wedstrijd tegen Rusland aan vier stuks.Om 21 uur is het dan de beurt aan de absolute topaffiche van de eerste speeldag in de groepsfase: Frankrijk-Duitsland. Het is al de 31e ontmoeting tussen beide landen, maar nog maar de eerste in de poulefase van een eindronde. Zes keer stonden beide grootmachten al tegenover elkaar op een groot toernooi, maar dat was telkens in de knock-outfase. Voor de rest speelden ze tweemaal in de Nations League en al de rest zijn vriendschappelijke wedstrijden. In totaal won Frankrijk al veertien keer, Duitsland was in tien matchen de beste.Laten we er nog een paar cijfers voor Duitsland bijhalen, misschien wel hét EK-land bij uitstek. De eerste twee edities, die van 1960 en 1964, deed West-Duitsland niet mee. Geen interesse. In 1968 deed het dan wel mee aan de kwalificaties, maar kon het zich niet plaatsen. Het zou de laatste keer zijn geweest dat het land niet zou deelnemen aan de eindronde van een EK. Iedere editie vanaf 1972, dat het ook meteen won, was Duitsland of West-Duitsland aanwezig. Met WK's erbij gerekend is dit al het 26ste opeenvolgende grote toernooi voor de Mannschaft. Duitsland won het EK trouwens ook al drie keer en is daarmee samen met Spanje recordhouder. Bovendien stond het ook al acht keer in de halve finale van een Europees kampioenschap en verloor het nog maar drie wedstrijden.Frankrijk is dan weer steeds aanwezig sinds 1992. Daarvoor kon het zich enkel plaatsen voor 1960 en 1984. Bayern hofleverancierNog opvallend in de klassieker tussen Frankrijk en Duitsland is de selectie van beide landen. Steeds is Bayern hofleverancier (vier bij Frankrijk en acht bij Duitsland). Voor de wedstrijd is de Rekordmeister dus ook ruim vertegenwoordigd met twaalf spelers. Het mag u dan ook niet verbazen dat de meeste spelers uit de Duitse ploeg in eigen land spelen (17). Zes spelers komen nog uit de Premier League en dan is er nog een enkeling in Italië, Spanje en Frankrijk. Bij Frankrijk is de selectie net iets meer gebalanceerd. Daar komen de meeste spelers niet uit de eigen Ligue 1, maar uit Engeland en Spanje (elk 7 voetballers). Frankrijk levert er 6 af, waarvan slechts twee van PSG, vijf spelers komen uit de Bundesliga en Rabiot is de enige uit de Serie A.