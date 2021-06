Iedere dag brengen we drie weetjes over de EK-dag. Vandaag zitten we terug aan groep A én al een wedstrijd uit de groep van de Rode Duivels.

Derby in Sint-Petersburg

Finland en Rusland mogen de tweede speeldag in de groepsfase op gang trappen. De Finnen hebben in hun eerste wedstrijd meteen de zege gepakt, terwijl Rusland al zes partijen op een EK-eindronde niet meer kon winnen. De laatste keer deden de Russen dat in 2012, toen een 4-1-zege tegen Tsjechië.

Dat die eerste zege tegen Finland zal volgen, lijkt haast in de sterren geschreven. Rusland verloor namelijk in 18 confrontaties met de buren uit het noorden nog maar 1 keer. Die enige nederlaag is trouwens al meer dan eeuw geleden, op de Spelen van 1912 in Stockholm.

18 keer lijkt wel wat weinig voor een rivaliteit tussen twee buurlanden. En ook als je nog eens bedenkt dat Sint-Petersburg, waar de partij zal doorgaan, op slechts 200 kilometer van de Finse grens ligt.

En dan kan de wedstrijd ook een historische worden voor Rusland, want spits Dzjoeba kan topschutter aller tijden worden van de nationale ploeg. Op dit moment staat de spits van Zenit op 29 goals. Met 1 goal evenaart hij Aleksandr Kerzjakov, die er 30 telt. Met twee doelpunten staat hij dus alleen aan kop.

Slecht bij schot

Om 18 uur is het de beurt aan groep A met Turkije en Wales die elkaar bekampen in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Het is een zeldzame wedstrijd met twee landen die elkaar nog maar 6 keer troffen in de geschiedenis. De laatste keer was ook nog eens in 1996, toen Turkije met 6-4 won van de Welshmen.

Tien doelpunten, we kijken er al naar uit als dat ook vandaag zo zou zijn. Al mogen we van Turkije misschien niet al te veel meer verwachten na de openingswedstrijd tegen Italië. De troepen van bondscoach Senol Günes kwamen in die match namelijk maar aan 1 schot en dat nog niet eens op doel. Geen enkel land deed slechter op de eerste speeldag van dit EK. Enkel Finland wist evenveel keer te trappen, maar scoorde wel uit die enige kans tegen Denemarken.

Turkije heeft geen eigen stadion op dit EK. Geen probleem voor de Turken, want met Bakoe hebben ze eigenlijk een wedstrijd in eigen land, aangezien ze zo goed bevriend zijn met Azerbeidzjan. Voor Turkije zal het aanvoelen als een thuiswedstrijd, vertelde ook aanvaller Burak Yilmaz: 'In Italië voelden we ons echt de uitploeg, we zullen Wales nu hetzelfde gevoel geven.' Wales zal zich inderdaad niet thuis voelen, want het is voor hen de verst mogelijke verplaatsing op dit EK, en dat al voor de tweede keer op twee speeldagen.

Onbekende klassieker

Tot slot sluiten Italië en Zwitserland deze EK-dag af om 21 uur in Rome. Italië kende een uitstekende start van dit EK met een 3-0-zege tegen Turkije, terwijl Zwitserland niet voorbij een stug Wales raakte. Voor beide landen is de wedstrijd van vanavond een oud gezicht, want ze speelden al 58 keer tegen elkaar. Italië is zelfs de meest voorkomende tegenstander van Zwitserland. Het Alpenland speelde nog nooit meer wedstrijden tegen een ander nationaal elftal. Het zal wel eventjes vreemd aanvoelen voor beide ploegen, want de laatste keer dat ze elkaar tegenkwamen op een eindronde was in 1962 op het WK in Chili.

Maar voor de Zwitsers zal het een erg lastige opdracht worden. In die 58 duels kon het nog maar 7 keer winnen en Italië is aan uitzonderlijke goede reeks bezig. De Azzurri zijn namelijk al 28 wedstrijden ongeslagen en wonnen elk van de laatste negen matchen en dat zelfs zonder tegengoal.

