Op de laatste dag van de 1/8ste finales op EURO 2020 staat met Engeland-Duitsland een absolute klassieker op het programma. Maar ook Zweden-Oekraïne belooft een aangename wedstrijd te worden.

Oude bekenden

Om 18 uur beginnen Engeland en Duitsland in Wembley aan een nieuwe topaffiche op dit EK. Na de uitschakeling van Nederland, lijkt de winnaar van deze partij dé grote favoriet te zijn om de finale te halen.

Al 32 keer stonden beide landen tegenover elkaar. Daarvan speelden vijf duels zich af op een groot toernooi. Een eerste was in 1966, op het WK in Engeland. Toen pakte Engeland zijn eerste en voorlopig enige eindzege op een groot toernooi. Maar Duitsland zou snel revanche kunnen nemen. Vier jaar later, op het WK in Mexico, ging de Mannschaft voorbij Engeland in de kwartfinale. 3-2 werd het na verlengingen, nadat Duitsland eerst 0-2 achter kwam te staan.

Dé meest memorabele clash volgde echter in 1996 in de halve finale van het EK in Engeland. Ook deze keer gingen de Duitsers met de winst lopen. Het was pas na penalty's dat de Engelsen zich gewonnen moesten geven. Huidig bondscoach Gareth Southgate miste toen de beslissende strafschop. En dat achtervolgde hem nog lang, zei hij daar recent over.

Vier jaar later stonden beide grootmachten opnieuw tegenover elkaar, opnieuw op een EK. Deze keer was Charleroi het toneel voor een Engelse overwinning in de groep. Al zouden beide landen de poulefase niet overleven. De laatste ontmoeting op een groot toernooi was op het WK in Zuid-Afrika in 2010. De 4-1-zege van de Duitsers in de achtste finale was de grootste ooit tegen de Engelsen. Thomas Müller scoorde toen, Manuel Neuer stond al tussen de palen bij de Mannschaft.

En zo speelden Engeland en Duitsland al in iedere fase van een toernooi tegen elkaar (groepsfase, 1/8ste finales, kwartfinale, halve finale en finale).

Slechte band

Engeland en het EK, het is geen goeie match. Nog nooit wonnen de Engelsen het toernooi, ze stonden zelfs nog nooit in een finale. Voor zo'n grootmacht is dat toch opvallend. Maar het wordt nog erger voor de Three Lions, want in negen edities wonnen ze nog maar één wedstrijd in de knock-outfase. Dat was de kwartfinale in 1996 tegen Spanje. Het werd 0-0 waarop Engeland na penalty's won.

Vijf keer konden de Engelsen zich niet plaatsen voor de eindronde. En van de negen deelnames aan het EK strandden ze zelfs al vier keer in de groepsfase. Als ze dan toch eens naar de volgende ronde kwamen, was dat (buiten in 1996) telkens meteen het eindstation. Zo ook in 2016, toen het in de 1/8ste finales verloor van IJsland. Kunnen de Engelsen dit jaar eindelijk komaf maken met die slechte relatie met het EK?

Dubbel van Sjevtsjenko

Om 21 uur is het de beurt aan de laatste 1/8ste finale tussen Zweden en Oekraïne. Vaak speelden ze nog niet tegen elkaar. Van de vier vorige duels wonnen de Oekraïners er drie, Zweden moet genoegen nemen met één zege.

Andrij Sjevtsjenko, de huidige bondscoach van Oekraïne, heeft nog erg goeie herinneringen aan de laatste ontmoeting in 2012, op het EK in Oekräine en Polen. Op de eerste speeldag wonnen de Oekraïners toen met 2-1 na een dubbel van Sjevtsjenko. Het was de eerste wedstrijd en dus meteen ook de eerste zege ooit op een EK voor Oekraïne. Al was het wel lang wachten op de volgende overwinning. Die volgde pas tegen Noord-Macedonië een week geleden.

Van die wedstrijd zitten nog steeds enkele spelers in beide kernen. Bij Oekraïne zijn dat Andrij Jarmolenko en keeper Andrij Pjatov. Aan de andere kant zullen Mikael Lustig, Sebastian Larsson en Andreas Granqvist revanche willen nemen.

