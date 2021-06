Vanavond is het zover: het EK voetbal is daar! Iedere dag zullen we drie weetjes brengen over de wedstrijden van de dag. Vandaag is er maar eentje: Turkije-Italië. Bereid je maar voor op een gelijkspel.

Moeilijke openingswedstrijden

De openingswedstrijd, het is de match waar iedere voetballiefhebber bij elk groot toernooi het meest naar uitkijkt. Maar echt entertainend is die nooit. De druk op het gastland is namelijk telkens enorm hoog en dat komt de match niet meteen ten goede.

Enkel op het allereerste EK in 1960 was het een uitzonderlijke wedstrijd, als we afgaan op de eindstand. 4-5 werd het tussen gastland Frankrijk en Joegoslavië. Het is tot op heden nog steeds de EK-wedstrijd met de meeste goals. Frankrijk verloor die wedstrijd dus en zou niet het laatste gastland zijn dat dat overkomt. België in 1972, Portugal in 2004 en Zwitserland in 2008 waren hetzelfde lot toebedeeld.

Vier keer verloor een gastland dus al bij de openingswedstrijd op een EK. Maar evenveel keer won het ook. Dat gebeurde met Spanje in 1964, Frankrijk in 1984, België in 2000 en Frankrijk in 2016. In totaal werden er al 15 EK's gespeeld, 4 overwinningen voor het gastland is dus niet veel. Het vaakst werd er echter gelijkgespeeld bij de eerste wedstrijd. Het overkwam Italië al twee keer: in 1968 in eigen land (de fameuze halve finale met de toss) en in 1988 tegen gastland West-Duitsland. In totaal tellen we vijf gelijkspelen bij openingswedstrijden van EK's.

Opgeteld komen we dan aan 13 wedstrijden (4 zeges, 4 nederlagen en 5 gelijkspelen). Maar waarom ontbreken er dan twee? Wel, omdat in 1976 en 1980 de openingswedstrijd niet gespeeld werd door het gastland. Joegoslavië kwam in '76 pas op de tweede dag aan bod en vier jaar later mocht Italië ook pas een dag later aan het toernooi beginnen. En jawel, ook toen speelde Italië gelijk.

Italië kwam dus al drie keer op drie niet verder dan een gelijkspel in de openingswedstrijd. Opmerkelijk nog: de Squadra Azzurra speelde nog geen enkele keer in Rome de openingswedstrijd van een EK in 'eigen land'. In 1968 speelde het in Napoli tegen de USSR en in 1980 was Milaan aan de beurt.

Aan de andere kant kon Turkije nog nooit een puntje pakken in zijn eerste EK-wedstrijd. De Turken mochten al vijf keer deelnemen aan een EK en telkens verloor het zijn eerste wedstrijd. Zo ook tegen Italië in 2000 (1-2), dag op dag 21 jaar geleden.

In 2000 scoorde deze Antonio Conte nog tegen Turkije in hun openingwedstrijd van het EK. © GETTY

Even goed als de Rode Duivels

België begint aan dit EK als een van de topfavorieten en dat onder meer dankzij een fenomenale kwalificatiecampagne. We lichten eventjes twee straffe cijfers uit: België won zijn groep met 30/30 en deed dat met slechts 3 tegendoelpunten. Maar daarin staat het telkens gedeeld aan kop. Zo plaatste ook Italië zich met het maximum van de punten in een groep met nog Finland, Griekenland, Bosnië, Armenië en Liechtenstein. En Turkije had dan weer samen met België de beste verdediging van die kwalificaties. Ook de Turken lieten maar drie goals binnen. Trouwens, Italië doet niet veel slechter. De manschappen van bondscoach Mancini slikten slechts vier tegendoelpunten.

Oud tegen jong

Laten we het dan misschien nog kort over beide verdedigingen hebben. Bij Italië heb je daar ouwe rakkers Leonardo Bonucci (34) en Giorgio Chiellini (36), samen 70 jaar en goed voor 209 caps. Chiellini begint vrijdag al aan zijn zevende grote toernooi met de Squadra Azzurra en zijn vierde opeenvolgende EK, waarin hij al 23 wedstrijden speelde. Bonucci moet daar niet veel voor onderdoen. Hij staat aan de start van zijn vijfde eindronde en derde EK op rij.

Daartegenover staan bij Turkije twee groentjes in het hart van de defensie. Merih Demiral (23 en nota bene een ploeggenoot van Chiellini en Bonucci bij Juventus) en Caglar Soyuncu (25) komen samen aan 48 jaar en 'slechts' 56 interlands. Bovendien beginnen ze beiden nog maar aan hun eerste eindronde. Maar Turkije heeft veel hoop gevestigd in het centrale duo. Zoals u ook al kon lezen in onze EK-special denkt ex-speler Önder Turaci dat het 'een van de beste van de wereld is'.

Twee goeie verdedigingen tegenover elkaar, vraagt dat niet om een gelijkspel?

Moeilijke openingswedstrijdenDe openingswedstrijd, het is de match waar iedere voetballiefhebber bij elk groot toernooi het meest naar uitkijkt. Maar echt entertainend is die nooit. De druk op het gastland is namelijk telkens enorm hoog en dat komt de match niet meteen ten goede. Enkel op het allereerste EK in 1960 was het een uitzonderlijke wedstrijd, als we afgaan op de eindstand. 4-5 werd het tussen gastland Frankrijk en Joegoslavië. Het is tot op heden nog steeds de EK-wedstrijd met de meeste goals. Frankrijk verloor die wedstrijd dus en zou niet het laatste gastland zijn dat dat overkomt. België in 1972, Portugal in 2004 en Zwitserland in 2008 waren hetzelfde lot toebedeeld. Vier keer verloor een gastland dus al bij de openingswedstrijd op een EK. Maar evenveel keer won het ook. Dat gebeurde met Spanje in 1964, Frankrijk in 1984, België in 2000 en Frankrijk in 2016. In totaal werden er al 15 EK's gespeeld, 4 overwinningen voor het gastland is dus niet veel. Het vaakst werd er echter gelijkgespeeld bij de eerste wedstrijd. Het overkwam Italië al twee keer: in 1968 in eigen land (de fameuze halve finale met de toss) en in 1988 tegen gastland West-Duitsland. In totaal tellen we vijf gelijkspelen bij openingswedstrijden van EK's. Opgeteld komen we dan aan 13 wedstrijden (4 zeges, 4 nederlagen en 5 gelijkspelen). Maar waarom ontbreken er dan twee? Wel, omdat in 1976 en 1980 de openingswedstrijd niet gespeeld werd door het gastland. Joegoslavië kwam in '76 pas op de tweede dag aan bod en vier jaar later mocht Italië ook pas een dag later aan het toernooi beginnen. En jawel, ook toen speelde Italië gelijk. Italië kwam dus al drie keer op drie niet verder dan een gelijkspel in de openingswedstrijd. Opmerkelijk nog: de Squadra Azzurra speelde nog geen enkele keer in Rome de openingswedstrijd van een EK in 'eigen land'. In 1968 speelde het in Napoli tegen de USSR en in 1980 was Milaan aan de beurt.Aan de andere kant kon Turkije nog nooit een puntje pakken in zijn eerste EK-wedstrijd. De Turken mochten al vijf keer deelnemen aan een EK en telkens verloor het zijn eerste wedstrijd. Zo ook tegen Italië in 2000 (1-2), dag op dag 21 jaar geleden.Even goed als de Rode DuivelsBelgië begint aan dit EK als een van de topfavorieten en dat onder meer dankzij een fenomenale kwalificatiecampagne. We lichten eventjes twee straffe cijfers uit: België won zijn groep met 30/30 en deed dat met slechts 3 tegendoelpunten. Maar daarin staat het telkens gedeeld aan kop. Zo plaatste ook Italië zich met het maximum van de punten in een groep met nog Finland, Griekenland, Bosnië, Armenië en Liechtenstein. En Turkije had dan weer samen met België de beste verdediging van die kwalificaties. Ook de Turken lieten maar drie goals binnen. Trouwens, Italië doet niet veel slechter. De manschappen van bondscoach Mancini slikten slechts vier tegendoelpunten.Oud tegen jongLaten we het dan misschien nog kort over beide verdedigingen hebben. Bij Italië heb je daar ouwe rakkers Leonardo Bonucci (34) en Giorgio Chiellini (36), samen 70 jaar en goed voor 209 caps. Chiellini begint vrijdag al aan zijn zevende grote toernooi met de Squadra Azzurra en zijn vierde opeenvolgende EK, waarin hij al 23 wedstrijden speelde. Bonucci moet daar niet veel voor onderdoen. Hij staat aan de start van zijn vijfde eindronde en derde EK op rij. Daartegenover staan bij Turkije twee groentjes in het hart van de defensie. Merih Demiral (23 en nota bene een ploeggenoot van Chiellini en Bonucci bij Juventus) en Caglar Soyuncu (25) komen samen aan 48 jaar en 'slechts' 56 interlands. Bovendien beginnen ze beiden nog maar aan hun eerste eindronde. Maar Turkije heeft veel hoop gevestigd in het centrale duo. Zoals u ook al kon lezen in onze EK-special denkt ex-speler Önder Turaci dat het 'een van de beste van de wereld is'. Twee goeie verdedigingen tegenover elkaar, vraagt dat niet om een gelijkspel?