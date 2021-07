Zondagavond weten we wie zich tot Europees kampioen kroont. Wordt het een twee keer Italië of een eerste voor Engeland? Drie weetjes over de EK-finale.

Zwart beest Italië

Engeland en Italië staan vanzelfsprekend niet voor de eerste keer tegenover elkaar. Al 27 duels werden tussen beide Europese grootmachten uitgevochten. Daarvan won Engeland er 8, Italië 11. Op dat gebied zijn ze dus erg aan elkaar gewaagd.

Maar Engeland won geen enkele wedstrijd met inzet sinds 1977. Toen wonnen de Engelsen in de WK-kwalificatiecampagne voor Argentinië 1978 met 2-0 op Wembley. Sterker nog, die wedstrijd is de enige competitieve die de Three Lions ooit konden winnen van Italië, en dat in acht matchen. Het was ook nog eens de enige zege op Wembley tegen de Italianen. Van de vijf andere keren wonnen de Azzurri er twee en eindigden drie in een gelijkspel.

En dan heb je ook nog een andere statistiek, die van de wedstrijden op een eindronde. Dat is nog de ergste voor de Engelsen, want in de vier eerdere duels konden ze nooit winnen. Italië ging drie keer met de zege lopen en eentje kwam niet verder dan een draw.

De Engelsen kunnen vanavond dus meteen komaf maken met een erg vervelende reeks. Bovendien kunnen ze het vierde gastland worden dat het EK wint - als we even Engeland als organisator rekenen omdat het zes van zijn zeven wedstrijden in Londen mocht spelen. Drie landen slaagden daar eerder al in: Spanje in 1964, Frankrijk in 1984 en Italië in 1968. Sindsdien stonden Portugal (2004) en Frankrijk (2016) nog als gastland in de EK-finale, maar die verloren ze beide.

Eliteclubje

Voor Jorginho kan het zondagavond erg bijzonder worden. Als winnaar van de Champions League met Chelsea kan hij met Italië namelijk in hetzelfde seizoen ook Europees kampioen worden. Slechts negen andere spelers slaagden daar ooit in: Luis Suárez (1964 met Inter en Spanje), Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle en Gerlad Vanenberg (1988, PSV en Nederland), Fernando Torres en Juan Mata (2012, Spanje en Chelsea) en Cristiano Ronaldo en Pepe (2016, Real Madrid en Portugal). Mocht dat ook effectief gebeuren, dan weten ze in Italië al wie de Gouden Bal wint.

Maar Jorginho is niet de enige die zich bij dat groepje kan voegen. Aan de Engelse kant zijn er namelijk nog drie met Ben Chilwell, Reece James en Mason Mount. Alleen moeten ze wel gespeeld hebben tijdens de finale om bij het groepje te horen. Voor Chilwell of James wordt dat lastig, want zij konden nog niet al te veel minuten bijeen sprokkelen op dit EK.

Bij Engeland zijn er ook nog vier andere spelers die vanavond in een (jammerlijk) groepje terechtkomen. Twee opties zijn er voor Phil Foden, Raheem Sterling, Kyle Walker en Phil Stones. Zij verloren de CL-finale met Manchester City en kunnen vanavond Europees kampioen worden. In dat geval komen ze in een clubje van vier spelers. Ook Ignacio Zoco en Amancio Amaro (1964, Real Madrid en Spanje) en Manfred Kaltz en Horst Hrubesch (1980, Hamburg en West-Duitsland) verloren de CL-finale om vervolgens het EK te winnen.

Mocht dat niet lukken en ze verliezen met andere woorden beide finales, dan mogen ze eens gaan eten met Michael Ballack (2008, Chelsea en Duitsland) en Antoine Griezmann (2016, Frankrijk en Atlético). Beide klassespelers overkwam het eerder ook al.

De nestor en benjamin

Natuurlijk vallen er vanavond ook nog een heleboel records te breken. Wij pikten er twee uit met de oudste en de jongste spelers ooit in een EK-finale. Die eerste lijkt weggelegd voor Giorgio Chiellini. Niemand was ooit ouder in de eindstrijd van het Europees kampioenschap. Chiellini maakte trouwens al in 2004, 15 jaar geleden dus, zijn debuut voor de Squadra. Sindsdien behaalde hij 111 caps, maar de meeste wedstrijden op een EK voor Italië pakte hij nog niet. Zijn iets jongere collega Leonardo Bonucci (34) komt zondagavond aan 17 EK-duels. Daarmee zal hij het record van Gianluigi Buffon evenaren. Chiellini zit Bonucci wel erg op de hielen met 16 matchen in 4 EK-deelnames.

Bij de Engelsen kan er dan weer een jongerenrecord geklopt worden. Met Bukayo Saka (19) en vooral Jude Bellginham (18) hebben zij twee potentiële voetballers die de jongste ooit in een EK-finale kunnen worden. Trouwens, die Jude Bellingham had de afgelopen maand ook al 6 dagen het record van jongste speler ooit op een EK-eindronde. Met 17 jaar en 349 veegde hij Jetro Willems van de tabellen toen hij in de eerste wedstrijd mocht invallen tegen Kroatië. Alleen pakte de nog jongere Pool Kacper Kozlowski hem even later dus dat record af. Toen die inviel tegen Spanje tijdens de tweede wedstrijd van de groepsfase was hij 17 jaar en 246 dagen oud.

