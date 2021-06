De groepsfase van het EK loopt op zijn laatste benen. Maandagavond is het opnieuw de beurt aan onze Rode Duivels, die een negatief record moeten goedmaken tegen Finland, en strijden Oostenrijk en Oekraïne om een plaatsje in de volgende ronde.

Jong en oud

Beginnen doen we maandag met de twee wedstrijden van groep C met Noord-Macedonië - Nederland en Oekraïne-Oostenrijk. In die eerste wedstrijd gaat het eigenlijk om niets meer, want Nederland is al zeker groepswinnaar en Noord-Macedonië mocht na twee wedstrijden een kruis maken over zijn EK.

Vier keer speelden beide landen al tegen elkaar. Tweemaal eindigde de partij op een gelijkspel, evenveel keer ging Nederland met de zege lopen. De eerste wedstrijd was in 2004 en eindigde op 2-2 met onder meer een goal van Goran Pandev. Bijzonder toch wel, want de 37-jarige spits is 17 jaar nog steeds onderdeel van de nationale ploeg van Noord-Macedonië en scoorde zelfs al op dit EK.

Maar ook bij de Nederlanders zit er nog een ouwe rakker. Maarten Stekelenburg is ondertussen al 38 jaar en zal meer dan waarschijnlijk onder de lat staan in de Johan Cruijff Arena. De keeper van Ajax is op dit EK trouwens de oudste speler met 38 jaar en 272 dagen. Het is een groot verschil met jonkie Ryan Gravenberch, die 19 jaar en 36 dagen oud is. Dat scheelt 19 jaar en 236 dagen. Dat is ook meteen het grootste leeftijdsverschil binnen een ploeg op dit EK.

De smaak te pakken

Op hetzelfde moment beginnen Oekraïne en Oostenrijk aan hun partij. Daar staat wel nog wel wat op het spel, maar het zal zeker niet allemaal per se moeten. Oekraïne is namelijk met een draw verzekerd van de tweede plek en ook Oostenrijk kan met een gelijkspel nog als een van de beste derden doorgaan naar de achtste finales.

Het is ook een clash tussen twee landen die het EK al eens mochten organiseren. Oostenrijk deed dat samen met Zwitserland in 2008, Oekraïne was vier jaar later aan de beurt met Polen. Opmerkelijk: voor beide landen was het toen pas de allereerste deelname aan een EK-eindronde. Maar sindsdien hebben ze beide de smaak wel te pakken: Oostenrijk miste enkel nog de editie van 2012, Oekraïne plaatste zich voor de derde keer op een rij.

Al moet ook gezegd worden dat hun prestaties nog niet zo denderend waren. De Oostenrijkers tellen nog maar één zege, die tegen Noord-Macedonië op de eerste speeldag van dit EK, terwijl Oekraïne tegen datzelfde Noord-Macedonië pas zijn tweede zege op acht wedstrijden pakte. Hoog tijd om dat aantal wat omhoog te krikken.

Ai, Finland

De Rode Duivels komen in hun derde wedstrijd op EURO 2020 uit tegen Finland. Een hapklare brok zou je denken, maar de voorbije confrontaties laten toch iets anders uitschijnen. Veertien keer speelden ze al tegen elkaar, daarvan won Finland er vier, België maar drie. De laatste Belgische overwinning dateert ook al van 1968, 53 jaar geleden. Straffer nog, Finland is bezig aan een reeks van zeven ongeslagen wedstrijden tegen de Rode Duivels.

Een clean sheet is al een hele uitdaging voor Lukaku en co tegen Finland. Op die 14 wedstrijden lukte dat nog maar 1 keer. Finland, daarentegen, slaagde daar al 3 keer in. Topschutter in de onderlinge duels is Odilon 'Lon' Polleunis, hij scoorde al vier keer. Van de huidige generatie Rode Duivels konden enkel Axel Witsel en Romelu Lukaku scoren tegen de Finnen.

Finland is niet het enige land waar België een negatief record tegen heeft. Natuurlijk niet, want de Rode Duivels speelden al tegen 76 landen die nu nog bestaan. Van dat aantal hebben wel maar 14 landen meer gewonnen van de Belgen dan andersom. Het gaat om usual suspects als Brazilië (3 zeges tegen 2), Engeland (16 tegen 4), Duitsland (15 tegen 3) en Nederland (55 tegen 41) maar ook om kleinere landen als Noord-Ierland (2 tegen 1), Oostenrijk (9 tegen 2), Egypte (2 tegen 1) en Polen (7 tegen 6).

De Denen, die om 21 uur tegen Rusland spelen, hebben ook geen al te goed rapport tegen de Russen. Al 10 keer (waarvan 9 als USSR) speelden beide landen tegen elkaar. Daarvan won Rusland 9 duels, Denemarken slechts eentje. De Russen scoorden ook al 29 keer, Denemarken slechts 9. Het wordt dus een hele klus voor Simon Kjaer en zijn troepen om met twee doelpunten verschil te winnen en zo alsnog door te gaan naar de achtste finales.

Jong en oudBeginnen doen we maandag met de twee wedstrijden van groep C met Noord-Macedonië - Nederland en Oekraïne-Oostenrijk. In die eerste wedstrijd gaat het eigenlijk om niets meer, want Nederland is al zeker groepswinnaar en Noord-Macedonië mocht na twee wedstrijden een kruis maken over zijn EK. Vier keer speelden beide landen al tegen elkaar. Tweemaal eindigde de partij op een gelijkspel, evenveel keer ging Nederland met de zege lopen. De eerste wedstrijd was in 2004 en eindigde op 2-2 met onder meer een goal van Goran Pandev. Bijzonder toch wel, want de 37-jarige spits is 17 jaar nog steeds onderdeel van de nationale ploeg van Noord-Macedonië en scoorde zelfs al op dit EK. Maar ook bij de Nederlanders zit er nog een ouwe rakker. Maarten Stekelenburg is ondertussen al 38 jaar en zal meer dan waarschijnlijk onder de lat staan in de Johan Cruijff Arena. De keeper van Ajax is op dit EK trouwens de oudste speler met 38 jaar en 272 dagen. Het is een groot verschil met jonkie Ryan Gravenberch, die 19 jaar en 36 dagen oud is. Dat scheelt 19 jaar en 236 dagen. Dat is ook meteen het grootste leeftijdsverschil binnen een ploeg op dit EK. De smaak te pakkenOp hetzelfde moment beginnen Oekraïne en Oostenrijk aan hun partij. Daar staat wel nog wel wat op het spel, maar het zal zeker niet allemaal per se moeten. Oekraïne is namelijk met een draw verzekerd van de tweede plek en ook Oostenrijk kan met een gelijkspel nog als een van de beste derden doorgaan naar de achtste finales.Het is ook een clash tussen twee landen die het EK al eens mochten organiseren. Oostenrijk deed dat samen met Zwitserland in 2008, Oekraïne was vier jaar later aan de beurt met Polen. Opmerkelijk: voor beide landen was het toen pas de allereerste deelname aan een EK-eindronde. Maar sindsdien hebben ze beide de smaak wel te pakken: Oostenrijk miste enkel nog de editie van 2012, Oekraïne plaatste zich voor de derde keer op een rij. Al moet ook gezegd worden dat hun prestaties nog niet zo denderend waren. De Oostenrijkers tellen nog maar één zege, die tegen Noord-Macedonië op de eerste speeldag van dit EK, terwijl Oekraïne tegen datzelfde Noord-Macedonië pas zijn tweede zege op acht wedstrijden pakte. Hoog tijd om dat aantal wat omhoog te krikken.Ai, FinlandDe Rode Duivels komen in hun derde wedstrijd op EURO 2020 uit tegen Finland. Een hapklare brok zou je denken, maar de voorbije confrontaties laten toch iets anders uitschijnen. Veertien keer speelden ze al tegen elkaar, daarvan won Finland er vier, België maar drie. De laatste Belgische overwinning dateert ook al van 1968, 53 jaar geleden. Straffer nog, Finland is bezig aan een reeks van zeven ongeslagen wedstrijden tegen de Rode Duivels. Een clean sheet is al een hele uitdaging voor Lukaku en co tegen Finland. Op die 14 wedstrijden lukte dat nog maar 1 keer. Finland, daarentegen, slaagde daar al 3 keer in. Topschutter in de onderlinge duels is Odilon 'Lon' Polleunis, hij scoorde al vier keer. Van de huidige generatie Rode Duivels konden enkel Axel Witsel en Romelu Lukaku scoren tegen de Finnen.Finland is niet het enige land waar België een negatief record tegen heeft. Natuurlijk niet, want de Rode Duivels speelden al tegen 76 landen die nu nog bestaan. Van dat aantal hebben wel maar 14 landen meer gewonnen van de Belgen dan andersom. Het gaat om usual suspects als Brazilië (3 zeges tegen 2), Engeland (16 tegen 4), Duitsland (15 tegen 3) en Nederland (55 tegen 41) maar ook om kleinere landen als Noord-Ierland (2 tegen 1), Oostenrijk (9 tegen 2), Egypte (2 tegen 1) en Polen (7 tegen 6). De Denen, die om 21 uur tegen Rusland spelen, hebben ook geen al te goed rapport tegen de Russen. Al 10 keer (waarvan 9 als USSR) speelden beide landen tegen elkaar. Daarvan won Rusland 9 duels, Denemarken slechts eentje. De Russen scoorden ook al 29 keer, Denemarken slechts 9. Het wordt dus een hele klus voor Simon Kjaer en zijn troepen om met twee doelpunten verschil te winnen en zo alsnog door te gaan naar de achtste finales.