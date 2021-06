De UEFA verlaagt het EK-prijzengeld, maar verdeelt nog steeds een recordbedrag. Als de Rode Duivels het tot Europees kampioen schoppen, kunnen ze nog maximaal 28,25 miljoen euro binnenrijven.

De Europese voetbalbond UEFA snijdt kort voor de start van het EK in het prijzengeld voor de deelnemende landen. De beloofde 371 miljoen euro wordt met 40 miljoen euro verlaagd. Volgens de UEFA valt er door de coronacrisis minder geld te verdelen.

Recordbedrag

Niettemin is 331 miljoen euro prijzengeld nog altijd een recordbedrag. Vijf jaar geleden werd op het EK in Frankrijk, waar voor het eerst 24 landen aan deelnamen, 301 miljoen euro verdeeld.

Toen kon de Europese kampioen maximaal 27 miljoen euro verdienen, dit keer kan de eindlaureaat 28,25 miljoen euro binnenrijven. Dan moeten ook wel alle groepsmatchen worden gewonnen.

Premies

Ieder land is hoe dan ook verzekerd van 9,25 miljoen euro als startpremie. Een zege in de groepsfase levert 1 miljoen euro op, een gelijkspel de helft. Een ticket voor de achtste finales is goed voor 1,5 miljoen euro, de volgende ronde brengt 2,5 miljoen euro in kas. Wie doorstoot naar de halve finales, krijgt 4 miljoen euro gestort. Voor de eindwinnaar ligt een premie van 8 miljoen euro klaar, de verliezend finalist krijgt 5 miljoen euro.

