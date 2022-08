Wil hij nog één keer schitteren op een WK, dan moet Eden Hazard (31) een basisplaats afdwingen bij Real Madrid. Daarvoor haalde hij echt het onderste uit de kan, al kreeg hij nog geen minuten in de Europese Supercup. Schuif de hamburgers toch maar aan de kant, hier komt de atleet Hazard.

It's now or never. Elvis Presley zong het al in 1960. The King is op 16 augustus 45 jaar dood, maar Eden Hazard is still alive and kicking. De laatste drie seizoenen was er van kicking wel niet veel sprake: met 6 goals en 10 assists in 66 wedstrijden is zijn verblijf bij Real Madrid tot nu toe een serieuze afknapper. Zeker voor een speler die in totaal 115 miljoen euro heeft gekost. Dat beseft hijzelf meer dan wie ook. Dit seizoen, het voorlaatste van zijn vijfjarig contract, is het voor Hazard dan ook payback time. Die belofte maakte hij al aan de supporters net na het behalen van de titel in mei. Voor de verzamelde massa aan de beroemde Cibelesfontein in Madrid, greep hij de micro vast en sprak hij, geëmotioneerd: 'Volgend seizoen ga ik alles geven voor jullie.' Een belofte die hij ook hield, want nooit kwam Eden Hazard scherper en afgetrainder uit zijn vakantie dan nu. Een groot verschil met zijn eerste seizoen toen hij met vijf kilo overgewicht Valdebebas binnen sjokte. Enkele maanden later verklaarde hij dat als volgt in een interview met Franse media: 'Als ik op vakantie ben, dan ben ik ook écht op vakantie.' Hoe anders is zijn mentaliteit nu. Zelfs Antonio Pintus was onder de indruk. De Italiaanse fysiektrainer, sinds vorige zomer teruggekeerd bij Real Madrid, is er zelfs van overtuigd dat we straks de beste Hazard weer zullen zien. Pintus is niet de minste: hij stond in voor de fysieke paraatheid van de Realspelers toen ze in 2016, 2017 en 2018 drie keer op rij de Champions League wonnen onder Zinédine Zidane. Dat Karim Benzema en co vorig seizoen zo vaak in de slotminuten nog de ommekeer konden forceren op het kampioenenbal, wordt ten dele ook aan hem toegeschreven. Pintus is dus de ideale man om Hazard weer vleugels te geven. Hij zadelde hem alvast op met een trainingsschema voor zijn vakantie, een schema dat de Rode Duivel plichtbewust volgde. Nee, fysiek zal er dit keer niks aan te merken zijn op de Koninklijke nummer 7. En ook mentaal is hij bevrijd sinds op 29 maart een titaniumplaatje uit zijn rechterenkel verwijderd werd (zie kader). Dat was twee jaar eerder geplaatst om zijn enkel te verstevigen, maar het zorgde voor een ongemakkelijk gevoel bij de speler. Zowel op training als in wedstrijden had Hazard constant pijn. Hij wilde eigenlijk al langer af van het onding, maar de medische staf van de club ging steeds op de rem staan. Nu het is weggehaald, kan hij weer pijnvrij voetballen. Een opluchting voor iemand die spelplezier hoog in het vaandel voert. Haalt Eden Hazard ooit nog het niveau van het WK 2018? Het is de hamvraag die de supporters van Real Madrid én van de Rode Duivels al geruime tijd bezighoudt. Intern bij de Koninklijke geloven ze alvast van wel, zo schrijven de Spaanse media. Na het afspringen van de transfer van Kylian Mbappé wordt een fitte Hazard voor komend seizoen als de belangrijkste aanwinst gezien. Carlo Ancelotti verkondigde trouwens in mei al dat Real Madrid op onze landgenoot rekende voor 2022/23. Opmerkelijk voor een speler in wie voorzitter Florentino Pérez nooit echt brood zag. Het was vooral Zinédine Zidane die aandrong op zijn komst. De Franse succescoach wilde zijn ploeg rond de Belgische galáctico bouwen maar hij kon nooit een beroep doen op de beste versie van Hazard. Intussen is ook de voorzitter, deels door de omstandigheden (er hebben zich geen clubs gemeld om Hazard te huren), overstag gegaan: hij gelooft dat een fitte Hazard een speler is die het verschil kan maken. Ook een groot deel van zijn ploegmaats is daar van overtuigd. Want ondanks alles ligt de Belgische dribbelkont heel goed in de kleedkamer. Als hij de afgelopen drie jaar één prijs heeft gewonnen, dan wel die van el simpático. Getuige daarvan ook de hierboven beschreven scène aan de Cibelesfontein. Nadat hij de fans had toegesproken, werd Hazard omhelsd door zijn ploegmaats en begonnen ze met hem op en neer te springen. Het is een tafereel dat bijvoorbeeld Gareth Bale nooit heeft meegemaakt. De Welshman deed dan ook geen enkele moeite om zich te integreren in de groep. Hij ging liever golfen dan te gaan tafelen met zijn collega's. Hazard doet wél inspanningen; hij spreekt ook al een aardig woordje Spaans. Na el simpático is Hazard nu ook el atlético. Hij staat scherper dan ooit. Het 'dikkerdje', zoals hij in zijn beginperiode bij Real werd neergezet, is niet meer. Maar de grootste horde moet Hazard nog nemen: een basisplaats afdwingen in een ploeg die zónder hem Spaans kampioen is geworden en de Champions League heeft gewonnen. In de 4-3-3 van Ancelotti zijn er maar drie posities waarvoor de nummer 7 in aanmerking komt: de drie vooraan. Twee spelers hebben zich vorig seizoen onaantastbaar gemaakt in die voorlinie: linkervleugelspeler Vinícius Júnior (22 goals, 20 assists) en spits Karim Benzema (44 goals, 15 assists). Alleen op rechts liggen nog mogelijkheden, maar dan moet Hazard in de hiërarchie vooral Rodrygo (9 goals, 10 assists) voorbij. De 21-jarige Braziliaan stak eind vorig seizoen nadrukkelijk de neus aan het venster op de rechtervleugel met enkele belangrijke doelpunten in de Champions League tegen Chelsea en Manchester City. Al in de voorbereiding op het seizoen werd duidelijk dat Ancelotti naar opportuniteiten zocht om Hazard meer speelgelegenheid te geven. Zo zei hij net voor aanvang van de Amerikaanse tournee: 'We hebben veel opties op de positie van valse 9. Benzema is de nummer één, maar het zal een vreemd seizoen zijn, onderbroken door het WK. Dan moet je kijken wat de mogelijkheden zijn. Mijn idee is om Eden op die positie uit te proberen. Met de kwaliteit die hij heeft, zou dat goed kunnen uitdraaien.' Hazard als back-up voor Benzema? Zo'n gek idee is dat misschien niet. Luka Jovic en Bale, die vorig seizoen Benzema weleens vervingen, zijn immers vertrokken. Alleen Mariano Díaz blijft nog over als mogelijke doublure voor de 34-jarige Franse spits in een kern waarvan Ancelotti enkele weken geleden stellig zei dat er na de transfers van Antonio Rüdiger en Aurélien Tchouaméni geen versterkingen meer bij zouden komen. Carlo Ancelotti is niet de eerste trainer die in Eden Hazard een valse 9 ziet. Eerder probeerden José Mourinho, Antonio Conte en Maurizio Sarri de Belg al uit op die positie bij Chelsea. Een succes werd dat niet. In het systeem van Conte voelde Hazard zich op die plaats als een vegetariër in de McDonald's. Het duurde dan ook niet lang of hij maakte zijn beklag. 'Als je tegen een kwaliteitsvolle ploeg speelt, is het moeilijk. Je krijgt niet veel ballen. Ik denk dat ik misschien 25 keer de bal heb geraakt, waarvan er 15 naar mijn hoofd vlogen. Zo word ik niet echt op mijn kwaliteiten uitgespeeld. Op de vleugel voel ik me comfortabeler. Dat is mijn plaats', sakkerde hij in februari 2018 na een Champions Leaguewedstrijd tegen FC Barcelona. Hij kreeg toen bijval van Roberto Martínez. 'Bij De Rode Duivels zal Eden niet op die positie spelen. Voor mij is hij geen valse 9', was de bondscoach destijds duidelijk in de Belgische media. 'We hebben Romelu, Michy en zelfs Dries die er kunnen spelen.' Een seizoen later liet Maurizio Sarri zich bij Chelsea inspireren door wat hij met Dries Mertens bij Napoli had gedaan. Nadat hij die op de valse 9 had gezet, begon de Belg aan de lopende band te scoren. Het bleek een geniale ingreep. Bij The Blues probeerde de Italiaanse coach hetzelfde met Hazard. 'Maar Dries is meer een aanvaller dan ik', stond de nummer 10 van Chelsea alweer snel aan de klaagmuur. 'Ik ben meer een spelmaker. Sinds ik met voetballen begon, raak ik graag de bal. Dries speelt zo niet. Hij wil gewoon in de box blijven. Daarom scoort hij ook zo vaak. We verschillen van elkaar, maar ja, ik weet dat Sarri soms graag van positie verandert.' Sarri wuifde de kritiek weg en zei dat hij heel tevreden was met Hazard als valse 9. 'Hij kan scoren, maar hij kan ook ruimte maken voor anderen en de combinatie zoeken.' Hoe dan ook, bij Real Madrid heeft Hazard de luxe niet om te jammeren over posities. Hij zal al blij zijn als hij een plaatsje in de basiself kan veroveren en dat hij drie jaar kommer en kwel in de Spaanse hoofdstad toch nog kan omturnen tot iets positiefs. Dit is het seizoen van de waarheid voor Eden Hazard, niet alleen bij Real Madrid maar straks ook op zijn laatste WK. It's now or never.