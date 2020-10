FC Barcelona en Real Madrid staan zaterdag om 16 uur tegenover elkaar. Beide clubs hebben redenen om zich zorgen te maken.

'Deschamps weet op welke positie hij me moet zetten. Daar haal ik voordeel uit, ook uit het vertrouwen van de trainer en mijn ploegmaats.' Deze op het eerste gezicht onschuldige commentaar van Antoine Griezmann na de Nations Leaguewedstrijd van Frankrijk in en tegen Kroatië (1-2), had een dubbele bodem. Hij zei het naar aanleiding van zijn prachtig doelpunt, een kruisraket in de winkelhaak, en zijn alweer puike prestatie in het shirt van Les Bleus. Zijn uitspraak was een sneer naar Ronald Koeman. De Barçacoach posteert Griezmann immers, net zoals zijn voorgangers Ernesto Valverde en Quique Setién, op de flank, terwijl zijn beste positie die van hangende spits is. Maar daar spelen bij Barça afwisselend Lionel Messi en Philippe Coutinho. Het sportieve gepuzzel blijft dus, ook onder Koeman, een probleem bij Barça. Een ander puzzelstukje is de 23-jarige Ousmane Dembélé. Het talent van de Fransman is onmiskenbaar, maar dat zijn ook zijn minpunten: zijn nonchalance, zijn weinig collectieve geest en zijn blessuregevoeligheid. Koeman plaatst de op een na duurste speler aller tijden van FC Barcelona in de pikorde nog na Ansu Fati, maar hij hoopt alleszins dat hij snel vat krijgt op Dembélé. De 57-jarige Nederlandse trainer begon met een veelbelovende 6 op 6 aan de competitie, maar daarna volgde al snel de ontnuchtering: 1 op 6 tegen FC Sevilla en Getafe. Twee te duchten tegenstanders, dat wel. Niet alleen óp het veld, maar ook ernaast blijft het rommelen bij Barça. Voorzitter Josep Bartomeu ligt meer dan ooit onder vuur: 19.532 socios ondertekenden een petitie tegen hem. Begin november wordt er normaal gezien gestemd over zijn aanblijven. Ondertussen probeert Bartomeu op alle mogelijke manieren te besparen. Het vorige seizoen werd immers afgesloten met een tekort van 97 miljoen euro. Dat er in Spanje nog steeds zonder publiek gevoetbald wordt, is een streep door de rekening. De voorzitter wil dat de spelers nog eens inbinden op hun loon, maar door de kloof tussen het bestuur en de A-kern verlopen de onderhandelingen zeer stroef. Op dat vlak is het bij Real Madrid veel kalmer. Financieel lijkt de club alleszins in veel gunstiger vaarwater te zitten. Er werden tijdens de afgelopen mercato géén inkomende transfers gedaan. De A-kern kreeg er slechts twee nieuwkomers bij die al eigendom waren van de club: de Noor Martin Odegaard en de Oekraïense keeper Andrej Loenin. Alvaro Odriozola keerde terug na een uitleenbeurt aan Bayern München. De transfers van Achraf Hakimi (voor 40 miljoen euro naar Inter) en Sergio Reguilón (voor 30 miljoen naar Tottenham) zorgden voor de broodnodige centen in het laatje en de uitleenbeurten van James Rodríguez (Everton) en Gareth Bale (Tottenham) schelen een slok op de borrel in de loonmassa. Tot zover het goede nieuws uit Madrid. Sportief loopt het voor geen meter. Dat Thibaut Courtois al wekenlang de beste man op het veld is, spreekt boekdelen. Ook Zinédine Zidane beseft dat: 'Courtois heeft ons de afgelopen weken gered.' Onze landgenoot kreeg in de eerste vijf duels van dit seizoen gemiddeld per wedstrijd al 2,4 meer schoten op doel te verwerken dan vorig seizoen (11,4 tegenover 9). Aan de overkant heeft de Koninklijke nog steeds de grootste moeite om de weg naar de netten te vinden: zes goals in vijf wedstrijden. Zowat iedereen bij Real Madrid presteert onder niveau, de ploeg speelt zielloos. Met datzelfde fenomeen werd Zizou een jaar geleden ook geconfronteerd in het begin van de competitie. Toen had hij de hete adem van José Mourinho in zijn nek, nu staat er geen mogelijke vervanger te drummen in de coulissen. Een van de problemen van Zidane is dat hij nog altijd geen topfitte Eden Hazard tot zijn beschikking heeft. Het was eerst de bedoeling om hem klaar te stomen voor de clásico, maar van dat plan is men afgestapt. Men wil geen enkel risico meer nemen met de Belg en hem pas brengen als hij er helemaal klaar voor is. Tot dat moment moet ZZ roeien met de riemen die hij heeft.