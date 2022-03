Een toeschouwersrecord in de Women's Champions League en een nu al uitverkochte EK-finale: het vrouwenvoetbal zit (weer) in de lift.

Woensdagavond werd geschiedenis geschreven. 91.553 toeschouwers zagen hoe de vrouwenploeg van FC Barcelona Real Madrid versloeg in de Women's Champions League.

...

Woensdagavond werd geschiedenis geschreven. 91.553 toeschouwers zagen hoe de vrouwenploeg van FC Barcelona Real Madrid versloeg in de Women's Champions League. Het vorige record in het clubvoetbal bij de dames stond op 60.739 (Atlético Madrid-FC Barcelona in 2019) en ook het algemene record in het vrouwenvoetbal (90.185 aanwezigen voor de Verenigde Staten tegen China op het WK in 1999) werd verbroken.FC Barcelona Femini is niet alleen regerend landskampioen en bekerhouder, het mocht afgelopen seizoen ook de beker van de Women's Champions League in de lucht steken. Bovendien speelt Gouden Balwinnares Alexia Putellas in het team. Zes wedstrijden voor het einde van de Spaanse competitie is het ook al zeker van een nieuwe Spaanse titel. Verliezen deed het dit seizoen nog niet.Voor hun eerste wedstrijd in Camp Nou met publiek gingen de vrouwen van Barcelona Femini voor een zo vol mogelijk stadion. Leden konden daarom gratis tickets vragen en niet-leden betaalden maar negen tot vijftien euro. Na een paar dagen waren al meer dan 70.000 toegangskaartjes de deur uit. Normaal speelt het elftal voor een publiek van ongeveer 3000 personen, dus zette Barcelona in op marketing en waren er allerlei activiteiten voorzien voor de wedstrijd. Alles samen leidde dat tot een sfeer die kapitein Putellas achteraf als 'magisch' beschreef. Aitana Bonmatí vond dit misschien wel 'specialer dan de Champions League winnen'.Javier Tebas, de flamboyante voorzitter van La Liga, plaatste wel een kanttekening bij het succes: 'Ik heb liever een vrouwencompetitie met 5000 fans in elke wedstrijd dan met 90.000 in eentje.'Al in 2019 daagden er 60.739 toeschouwers op in het Wanda Metropolitano voor een wedstrijd van de vrouwenteams van Atlético Madrid en FC Barcelona. Het leek het startpunt voor een onstuitbare groei, want steeds meer teams mochten in hetzelfde stadion als hun mannelijke collega's voetballen. Daarnaast nam het aantal matchen op tv toe.Maar de Spaanse voetbalbond en La Liga raakten in conflict over het vrouwenvoetbal, waardoor de gesprekken met de speelsters over lonen en voorwaarden tot stilstand kwamen. Er werd bijna geen damesvoetbal meer uitgezonden op tv en de professionalisering vertraagde. Na een staking werd er verder onderhandeld en kwam er een overeenkomst die onder meer een minimumloon vastlegde en ook bij blessure of zwangerschap de speelsters beter beschermde.Begin dit seizoen dook er weer een probleem op. Toen Real Madrid, Barcelona en Athletic Bilbao het niet eens waren met een bedrag van 5,7 miljoen euro voor de dames in een nieuwe televisieovereenkomst voor La Liga, werden de vrouwen gewoon uit het contract geschrapt. De Spaanse voetbalbond werkte naderhand wel een oplossing uit waardoor er één wedstrijd per week van de Primera Iberdrola, de hoogste vrouwenafdeling, op RTVE te zien is. Ondanks de groeipijnen zit het vrouwenvoetbal weer in de lift. Het succes van el clásico is niet het enige bewijs. Toen op 28 maart de vrije verkoop startte voor het Europees kampioenschap deze zomer in Engeland, waren verschillende wedstrijden nog de dag zelf uitverkocht. Voor de finale in Wembley duurde dat minder dan een uur, al bestaat de mogelijkheid dat de UEFA nog extra tickets voorziet. Als alle 90.000 zitjes verkocht zouden worden, dan zou dat een nieuw record voor een EK-wedstrijd in het mannen- en vrouwenvoetbal betekenen. Tijdens de finale van het EK vorige zomer tussen Italië en Engeland zaten op Wembley door de coronamaatregelen maar 67.173 fans. Momenteel staat het record op 79.115 aanwezigen voor de EK-finale tussen Spanje en de Sovjet-Unie in 1964. In totaal zijn er al vijf wedstrijden uitverkocht, waaronder de openingsmatch van onze Red Flames. Zij zullen tegen IJsland voor 4700 toeschouwers mogen spelen in het Manchester City Academy Stadium. Door Margit Ghillemyn