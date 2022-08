Met de Europese Supercup kunnen we woensdagavond al een eerste keer zien tot wat Eden Hazard dit seizoen in staat is bij de Koninklijke. Achter de schermen ontpopte de Rode Duivel zich alleszins tot een niet te onderschatten schakel in het systeem.

Haalt Eden Hazard ooit nog het niveau van het WK 2018? Het is de hamvraag die de supporters van Real Madrid én van de Rode Duivels al geruime tijd bezighoudt. Intern bij de Koninklijke geloven ze alvast van wel, zo schrijven de Spaanse media.

Na het afspringen van de transfer van Kylian Mbappé wordt een fitte Hazard voor komend seizoen als de belangrijkste aanwinst gezien. Carlo Ancelotti verkondigde trouwens in mei al dat Real Madrid op onze landgenoot rekende voor 2022/23. Opmerkelijk voor een speler in wie voorzitter Florentino Pérez nooit echt brood zag. Het was vooral Zinédine Zidane die aandrong op zijn komst. De Franse succescoach wilde zijn ploeg rond de Belgische galáctico bouwen maar hij kon nooit een beroep doen op de beste versie van Hazard.

Hazard liet zich zien in de voorbereiding van Real. © GETTY

Intussen is ook de voorzitter, deels door de omstandigheden (er hebben zich geen clubs gemeld om Hazard te huren), overstag gegaan: hij gelooft dat een fitte Hazard een speler is die het verschil kan maken. Ook een groot deel van zijn ploegmaats is daar van overtuigd. Want ondanks alles ligt de Belgische dribbelkont heel goed in de kleedkamer. Als hij de afgelopen drie jaar één prijs heeft gewonnen, dan wel die van el simpático.

Getuige daarvan ook de hierboven beschreven scène aan de Cibelesfontein. Nadat hij de fans had toegesproken, werd Hazard omhelsd door zijn ploegmaats en begonnen ze met hem op en neer te springen. Het is een tafereel dat bijvoorbeeld Gareth Bale nooit heeft meegemaakt. De Welshman deed dan ook geen enkele moeite om zich te integreren in de groep. Hij ging liever golfen dan te gaan tafelen met zijn collega's. Hazard doet wél inspanningen; hij spreekt ook al een aardig woordje Spaans.

Lees het volledige verhaal over de comeback van Eden Hazard vanaf vrijdag 12 augustus in Sport/Voetbalmagazine.

