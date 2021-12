De sportieve malaise is niet het enige issue bij de Spaanse eersteklasser Elche CF.

Toen Elche CF vorige week trainer Fran Escribá ontsloeg wegens tegenvallende resultaten, kwam het hallucinante verhaal van de eigenaar achter de Spaanse club weer boven water. Zijn naam: Christian Bragarnik. In de jaren 90 voetbalde hij als spits bij een Argentijnse vijfdeklasser, maar het grootste probleem was: hij scoorde moeilijk. Daarom gaf hij er op 28-jarige leeftijd de brui aan. Hij begon te werken in een videoshop in Buenos Aires, waar hij zich toelegde op het monteren van videocassettes met de beste fases van voetballers, in opdracht van makelaars. Tussendoor schoolde hij zich om tot advocaat. Op een dag vroeg een speler hem of hij hem niet aan een club kon helpen. In geen tijd stalde Bragarnik hem bij een Mexicaanse ploeg en zo ging de bal aan het rollen.

In Mexico leerde men Bragarnik snel kennen als een gewiekste onderhandelaar en een gedreven makelaar. Hij werkte zich pijlsnel op in het Mexicaanse voetbal tot hij op een dag voorzitter van Querétaro werd. Een van de investeerders van de club, Tirso Martínez Sánchez, bleek echter banden te hebben met de drugkartels van Chapo Guzmán. De link met drugsgeld is Bragarnik sindsdien blijven achtervolgen, maar hij wordt wel beschouwd als de machtigste makelaar in Argentinië en Mexico. Het was ook hij die Diego Maradona destijds als coach naar Sinaloa bracht.

Sinds hij Elche CF overnam eind 2019, haalde hij al een pak Argentijnse spelers naar de club, onder wie Javier Pastore en Darío Benedetto. Die laatste is ook aandeelhouder van Score Group, het bedrijf van Bragarnik dat de controle heeft over Elche CF, wat van Benedetto de... mede-eigenaar van de club maakt.

